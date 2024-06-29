16 любимых актрис из прошлого, которые не утратили ни грамма красоты и обаяния

Для меня на столько не Наташа, на сколько это возможно((( при всем уважении. Это не ее проблема, а режиссера. Хотя и его выбор я понимаю. Он ориентировался на оригинал, а не на художественный образ. Отсюда и тяжелая челюсть и безвольность взгляда(( ведь оригинал мы знаем только по фото