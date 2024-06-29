16 любимых актрис из прошлого, которые не утратили ни грамма красоты и обаяния

Кино
5 часов назад

У каждого из детства и юности остались «те самые» любимые фильмы, которые пересмотрены 1000 раз и давно уже заучены наизусть. Но многие из них могли бы быть и в половину не такими замечательными, если бы не актрисы, которые своим талантом добавили этим картинам ту самую искру. Людмила Савельева, Наталья Гвоздикова, Вера Сотникова и многие другие. Мы решили узнать, как они изменились их внешность спустя годы.

Людмила Савельева

Чадо Брюн
2 часа назад

Для меня на столько не Наташа, на сколько это возможно((( при всем уважении. Это не ее проблема, а режиссера. Хотя и его выбор я понимаю. Он ориентировался на оригинал, а не на художественный образ. Отсюда и тяжелая челюсть и безвольность взгляда(( ведь оригинал мы знаем только по фото

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Элеонора Шашкова

Наталья Воробьева

Наталья Гвоздикова

Елена Смирнова

Марина Дюжева

Валентина Николаенко

Лариса Голубкина

Алла Демидова

Лариса Лужина

Людмила Максакова

Галина Стаханова

Наталья Бондарчук

Татьяна Догилева

Вера Сотникова

Чадо Брюн
2 часа назад

Единственная красивая женщина от и до, в подборке (хоть и вкус у нее мамадорогая!)

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Татьяна Орлова

Еще больше любимец из кино вы найдете в другой нашей статье.

Фото на превью Королева Марго / Информкино, Мой герой / ТВЦ, По семейным обстоятельствам / Мосфильм, Доктор Краснов / Леан-М

Комментарии

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Ио
4 часа назад

"актрисы из прошлого" звучит странно,особенно учитывая,что многие активно продолжают работать.

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