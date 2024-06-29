Для меня на столько не Наташа, на сколько это возможно((( при всем уважении. Это не ее проблема, а режиссера. Хотя и его выбор я понимаю. Он ориентировался на оригинал, а не на художественный образ. Отсюда и тяжелая челюсть и безвольность взгляда(( ведь оригинал мы знаем только по фото
16 любимых актрис из прошлого, которые не утратили ни грамма красоты и обаяния
Кино
5 часов назад
У каждого из детства и юности остались «те самые» любимые фильмы, которые пересмотрены 1000 раз и давно уже заучены наизусть. Но многие из них могли бы быть и в половину не такими замечательными, если бы не актрисы, которые своим талантом добавили этим картинам ту самую искру. Людмила Савельева, Наталья Гвоздикова, Вера Сотникова и многие другие. Мы решили узнать, как они изменились их внешность спустя годы.
Людмила Савельева
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Элеонора Шашкова
Наталья Воробьева
Наталья Гвоздикова
Елена Смирнова
Марина Дюжева
Валентина Николаенко
Лариса Голубкина
Алла Демидова
Лариса Лужина
Людмила Максакова
Галина Стаханова
Наталья Бондарчук
Татьяна Догилева
Вера Сотникова
Единственная красивая женщина от и до, в подборке (хоть и вкус у нее мамадорогая!)
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Татьяна Орлова
Еще больше любимец из кино вы найдете в другой нашей статье.
Комментарии
Уведомления
"актрисы из прошлого" звучит странно,особенно учитывая,что многие активно продолжают работать.
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