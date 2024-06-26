Как изменились юмористы, над шутками которых мы в свое время гоготали так, что стены тряслись

Ностальгия
20 часов назад

Это сейчас на видеохостингах можно найти тысячи юмористических шоу на любой вкус. А раньше мы всей семьей собирались у телевизора, чтобы от души похохотать над шутками юмористов из передач «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Смехопанорама», позднее — из шоу «О.С.П.-студия» и Comedy Club. Мы решили выяснить, как изменились артисты, которые дарили нам в юности хорошее настроение.

Александр Морозов

Ефим Шифрин

Карина Зверева

Сергей Дроботенко

Lost in the crowd
19 часов назад

Покажите мне хотя бы одного человека, который смеялся над его шутками) Сомневаюсь, что такие существуют.

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Геннадий Ветров

Елена Воробей

Светлана Рожкова

Сергей Белоголовцев

Strizh3109
4 часа назад

Папа "бегемотомальчика"! ОСП студия была смешной до кроликов

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Галина Данилова

Игорь Христенко

Ольга Картункова

Вадим Галыгин

Наталья Еприкян

Надежда Сысоева

Предаться ностальгии по крутым телешоу детства и юности вам помогут также и эти статьи:

Фото на превью Клуб веселых и находчивых / Первый канал, Comedy Woman / ТНТ

Комментарии

Уведомления
Таракан Стасян
14 часов назад

(С) Как любая другая бурда,
Ты доступна сейчас и всегда —
Адырда-адырда-адырда!

П.С. При первом просмотре это был разрыв и отвал всего

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