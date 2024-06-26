Как изменились юмористы, над шутками которых мы в свое время гоготали так, что стены тряслись
Это сейчас на видеохостингах можно найти тысячи юмористических шоу на любой вкус. А раньше мы всей семьей собирались у телевизора, чтобы от души похохотать над шутками юмористов из передач «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Смехопанорама», позднее — из шоу «О.С.П.-студия» и Comedy Club. Мы решили выяснить, как изменились артисты, которые дарили нам в юности хорошее настроение.
Александр Морозов
Ефим Шифрин
Карина Зверева
Сергей Дроботенко
Покажите мне хотя бы одного человека, который смеялся над его шутками) Сомневаюсь, что такие существуют.
Геннадий Ветров
Елена Воробей
Светлана Рожкова
Карине Зверевой изменения только на пользу пошли!!!) Теперь она и в правду смешная!!!))))
Сергей Белоголовцев
Галина Данилова
Игорь Христенко
Ольга Картункова
Вадим Галыгин
Наталья Еприкян
Надежда Сысоева
Поработала на славу, получилось себя изуродовать на 10 баллов.
Предаться ностальгии по крутым телешоу детства и юности вам помогут также и эти статьи:
Комментарии
(С) Как любая другая бурда,
Ты доступна сейчас и всегда —
Адырда-адырда-адырда!
П.С. При первом просмотре это был разрыв и отвал всего