Как сейчас выглядят 18 телеведущих, чьи передачи сегодня вызывают приступ ностальгии

Культура
2 часа назад

Многие из нас в свое время засматривались передачей «Снимите это немедленно» с обаятельной Наташей Стефаненко или программой «Сам себе режиссер» с харизматичным Алексеем Лысенковым. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят наши любимые телеведущие.

Алексей Лысенков

Регина Дубовицкая

На правом фото Регина Игоревна (справа) с мамой Сергея Дроботенко (слева)

Андрей Малахов

Алла Довлатова

East News

Ксения Стриж

Юлия Бордовских

Алексей Куличков

Елена Ищеева

Сергей Рост

© Осторожно, модерн! / СТС, Федечко Андрей / East News

Роза Сябитова

Михаил Кожухов

Татьяна Веденеева

Наташа Стефаненко

Сергей Майров

Василиса Володина

Сергей Белоголовцев

Татьяна Геворкян

Лариса Гузеева

Чудо-Юдо
23 часа назад

Предъ симъ ликомъ страшнымъ даже Баба-яга красотою неземною блистаетъ.

-
-
Ответить

Ну а если вам мало ностальгии, то предлагаем перейти в статью, где мы рассказываем о культовом сериале «Улицы разбитых фонарей».

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее