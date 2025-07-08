Как сейчас выглядят 18 телеведущих, чьи передачи сегодня вызывают приступ ностальгии

Многие из нас в свое время засматривались передачей «Снимите это немедленно» с обаятельной Наташей Стефаненко или программой «Сам себе режиссер» с харизматичным Алексеем Лысенковым. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят наши любимые телеведущие.