Как сейчас выглядят 18 телеведущих, чьи передачи сегодня вызывают приступ ностальгии
Культура
2 часа назад
Многие из нас в свое время засматривались передачей «Снимите это немедленно» с обаятельной Наташей Стефаненко или программой «Сам себе режиссер» с харизматичным Алексеем Лысенковым. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят наши любимые телеведущие.
Алексей Лысенков
Регина Дубовицкая
На правом фото Регина Игоревна (справа) с мамой Сергея Дроботенко (слева)
Андрей Малахов
Алла Довлатова
East News
Ксения Стриж
Юлия Бордовских
Алексей Куличков
практически не изменился, только борода выдает, что постарел-побелел
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Елена Ищеева
Сергей Рост
Роза Сябитова
Михаил Кожухов
Татьяна Веденеева
Наташа Стефаненко
Сергей Майров
Василиса Володина
Сергей Белоголовцев
Татьяна Геворкян
Лариса Гузеева
Предъ симъ ликомъ страшнымъ даже Баба-яга красотою неземною блистаетъ.
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Ну а если вам мало ностальгии, то предлагаем перейти в статью, где мы рассказываем о культовом сериале «Улицы разбитых фонарей».
Фото на превью Аншлаг / РТР, Снимите это немедленно! / СТС
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