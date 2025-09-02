Мы решили посмотреть, как изменились актеры из фильмов нашей юности, и просто ахнули

Старые ленты обладают какой-то своей особенной и неповторимой атмосферой, из-за чего они притягивают к себе внимание зрителей так, что и не хочется отлипать от экрана. Мы решили узнать, как изменились актеры, которых мы полюбили за их культовые роли. Некоторых артистов просто не узнать.

Елена Метелкина из фильма «Через тернии к звездам»

Людмила Нильская из фильма «Через тернии к звездам»

Владимир Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!»

Татьяна Лютаева из фильма «Гардемарины, вперед!»

Анастасия Немоляева из фильма «Курьер»

Федор Дунаевский из фильма «Курьер»

Елена Укращенок из фильма «Ищите женщину»

Светлана Аманова из фильма «Спортлото 82»

Альгис Арлаускас из фильма «Спортлото 82»

Светлана Крючкова из фильма «Большая перемена»

Василий Васильев в фильме «Неуловимые мстители»

Персонаж, с которого началась моя история кинофанатства :-)
"Спрячь за решёткой ты вольную волю..."

Елена Коренева из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Лада Сизоненко из фильма «Любовь и голуби»

Лариса Гузеева из фильма «Жестокий романс»

Евгения Симонова из фильма «Обыкновенное чудо»

Глядя, как изменились актеры из старых фильмов, хочется пересмотреть многие культовые ленты еще раз. А есть ли у вас любимый фильм?

