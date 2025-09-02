Мы решили посмотреть, как изменились актеры из фильмов нашей юности, и просто ахнули
Кино
3 часа назад
Старые ленты обладают какой-то своей особенной и неповторимой атмосферой, из-за чего они притягивают к себе внимание зрителей так, что и не хочется отлипать от экрана. Мы решили узнать, как изменились актеры, которых мы полюбили за их культовые роли. Некоторых артистов просто не узнать.
Елена Метелкина из фильма «Через тернии к звездам»
Людмила Нильская из фильма «Через тернии к звездам»
Владимир Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!»
Татьяна Лютаева из фильма «Гардемарины, вперед!»
Анастасия Немоляева из фильма «Курьер»
Федор Дунаевский из фильма «Курьер»
Елена Укращенок из фильма «Ищите женщину»
Светлана Аманова из фильма «Спортлото 82»
Альгис Арлаускас из фильма «Спортлото 82»
Светлана Крючкова из фильма «Большая перемена»
Василий Васильев в фильме «Неуловимые мстители»
Персонаж, с которого началась моя история кинофанатства :-)
"Спрячь за решёткой ты вольную волю..."
-
-
Ответить
Елена Коренева из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
Лада Сизоненко из фильма «Любовь и голуби»
Лариса Гузеева из фильма «Жестокий романс»
Евгения Симонова из фильма «Обыкновенное чудо»
Глядя, как изменились актеры из старых фильмов, хочется пересмотреть многие культовые ленты еще раз. А есть ли у вас любимый фильм?
Еще несколько интересных статей про звезд и фильмынашей юности и детства:
- Как бы выглядели любимые фильмы нашего детства, если бы в них играли современные кинозвезды
- 16 легендарных костюмов, которые кочевали из одного фильма в другой
- 8 причин, почему мы по сто раз пересматриваем старые фильмы и они нам не надоедают
Комментарии
Уведомления
Ну и вот зачем это все?
А то мы не знаем, ЧТО время с людьми делает...
-
-
Ответить
Похожее
20+ историй и фото, которые пахнут детством, жвачкой «Бумер» и летом у бабушки
Ностальгия
5 дней назад
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
4 недели назад
19 примеров настоящего народного творчества, которое живет не в музеях, а на досках объявлений
Фотоподборки
1 месяц назад
Обычные блюда из нашего детства, от которых у иностранцев волосы дыбом встают
Интересное
1 неделя назад
15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы
19 человек, которые ехали на дачу, а попали в анекдот какой-то
18 женщин, которые так гениально поставили всех на место, что им хочется аплодировать стоя
Истории
4 дня назад
15 женщин пошли в салон просто почистить перышки, а вышли с историей, которой срочно надо поделиться
18 случайных знакомств, которые разделили жизнь на «до» и «после»
Истории
3 дня назад