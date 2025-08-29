16 легендарных костюмов, которые кочевали из одного фильма в другой
Думаете, для каждого фильма шьют новые костюмы? Как бы не так! Оказывается, у некоторых нарядов карьера покруче, чем у голливудских звезд.
16. Блузу Сьюзен Хэйворд из мюзикла «С песней в моем сердце» 4 года спустя надела неподражаемая Мэрилин Монро в романтической комедии «Автобусная остановка»
15. Розовое платье Кирстен Данст из «Марии Антуанетты» успело «сняться» в кино еще два раза. 6 лет спустя его надела Алисия Викандер в драме «Королевский роман», а годом позже — Мария Вальверде в «Освободителе»
14. В 2005 году Натали Дормер надела это платье для съемок в романтической комедии «Казанова», а спустя 8 лет оно появилось на актрисе Гугу Мбата-Роу в фильме «Белль»
13. Сара Пэриш в сериале «Столпы Земли» носит тот же костюм, что и Фиби Фокс шесть лет спустя в исторической драме «Пустая корона»
12. Маргарет Куолли в «Однажды в Голливуде» носит такой же топ, что и Хэлли Гросс 12 годами ранее в фильме «Через Вселенную»
Ох, «Через вселенную»… Какой же потрясающий фильм!!! А в этом кадре отсылка к проказникам Кена Кизи, описанным в романе Тома Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест».
11. Красное платье Келли Райлли из «Гордости и предубеждения» 2005 года через 8 лет «сыграло» в сериале «Смерть приходит в Пемберли»
10. Эпатажный костюм Франчески Аннис из сериала «Партнеры по преступлению» спустя 14 лет обрел новую жизнь в драме «Миссис Брэдли»
9. Платье из исторического сериала «Испанская принцесса» через 2 года появилось в драме «Королева змей»
8. Платье героини Эбби Корниш из романтической драмы «Яркая звезда» «снималось» в кино еще два раза: через 10 лет оно появилось в сериале «Сэндитон», а спустя еще 3 года — в комедии «Доводы рассудка»
7. В 2005 году Джоэли Ричардсон сыграла герцогиню Уоллис Симпсон в драме «Уоллис и Эдвард». В 2011 году Андреа Райсборо надела то же платье, исполняя ту же героиню в фильме «МЫ. Верим в любовь»
6. Костюм Мэрилин Монро из ромкома «Автобусная остановка» 3 года спустя появился на француженке Лесли Карон в комедийной драме «Мужчина, который понимал женщин»
5. Голубое платье из сериала «Полдарк» через 4 года «сыграло» еще одну роль — в драме «Повар из Кастамара»
4. Розовое платье Элизабет Мосс из драматического сериала «Безумцы» можно заметить в фильме «Прислуга» 2011 года
3. Зеленое платье в высоким поясом, появившееся в историческом сериале «Борджиа», через 11 лет появилось в ромкоме «Розалина»
2. Роскошное платье Пенелопы Крус из комедийной драмы «Королева Испании» 2006 года спустя 9 лет «снялось» в исторической драме «Восстание воронов»
1. Красное платье, появившееся в фильме «Карлос, король и император» на испанской актрисе Бланке Суарес, 5 лет спустя надела Сай Беннетт в «Испанской принцессе», чтобы сыграть Марию Тюдор
Еще больше роскошных костюмов, путешествующих из фильма в фильм, можно увидеть в этих наших материалах:
