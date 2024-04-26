15 роскошных нарядов, которые мелькали в разных фильмах и сериалах, а мы не заметили

Создание костюмов для некоторых лент и сериалов влетает в копеечку, поэтому неудивительно, что все эти роскошные туалеты не пылятся на складах кинокомпаний, а продаются на аукционах или используются в других фильмах. Причем избранные наряды кочуют из одной ленты в другую уже несколько десятилетий.

Розовое пальто с черной вышивкой

Наряды, созданные для фильма «Титаник», принесли художнице по костюмам премию «Оскар». Пальто, в котором героиня Кейт Уинслет пытается выбраться из тонущего корабля, было сшито сразу в нескольких экземплярах, чтобы намокший предмет можно было быстро заменить на сухой во время съемок. Кстати, этот туалет был на несколько размеров больше, чем вся остальная одежда Кейт, чтобы актриса выглядела в пальто более хрупкой и ранимой, а так же естественней барахталась в воде. После окончания съемок часть костюмов по слухам была продана, другие же наряды остались на складах кинокомпании. Поэтому неудивительно, что пальто через несколько лет вновь появилось в ленте «Бессмертные» (2002).

Желто-зеленая накидка, отороченная мехом

Даже среди тех костюмов, которые кочуют из одной исторической ленты в другую, есть свои рекордсмены. Один из самых старинных нарядов в истории кино был скорее всего сшит для фильма «Принц лисов», который вышел в 1949 году. В последний раз накидка засветилась в первом сезоне сериала «Медичи» в 2016 году, а значит ее использовали как минимум 57 лет. Что самое удивительное, чаще всего костюм появлялся в произведениях, повествующих о семействе Борджиа. Так в 2016 году его можно было увидеть на Марии Вальверде в фильме «Борджиа».

Полосатое платье

Этот запоминающийся наряд был создан знаменитой художницей по костюмам Гарбриэллой Пескуччи для сериала «Страшные сказки». В нем щеголяла героиня Джессики Барден в одной из серий. Это же платье снова появилось на экране в 2023 году в итальянском сериале «Закон Лидии Поэт», хотя в этот раз к наряду подобрали другой пояс.

Шелковый наряд, расшитый цветами

Впервые изящный шелковый халат появился на экранах в 1985 году в телефильме «Ночь нежна», где его носила Мэри Стинберджен, игравшая Николь Драйвер. Потом костюм использовался в других лентах, а в 2013 году его примерила Элизабет Макговерн в сериале «Аббатство Даунтон». Видно наряд приглянулся костюмерам, потому что в 2016 году в нем появилась актриса, игравшая эпизодическую роль в «Дарреллах».

Кремовый наряд, украшенный вышивкой

Не все наряды в «Титанике» шились специально для этой ленты. Например, кремовое платье, в котором щеголяла актриса Фрэнсис Фишер в одной из сцен, на самом деле было создано для другого произведения. Этот туалет впервые появился на экране в фильме «Легенды осени», где его носила Кристина Пиклз.

Темно-синее викторианское платье

Действие одной из серий «Шерлока» происходило в викторианскую эпоху и создателям понадобились подходящие наряды. Не все они после съемок остались пылиться на складах: синее платье, которое носила Мэри Ватсон, позднее появилось в сериале «Дракула», вышедшем на экраны в 2020 году.

Желатая блуза с цветочной вышивкой

Легкая блузка в стиле 70-х появилась на экранах сразу 2-х музыкальных фильмах. Сначала ее носила Люси Кэрриган — главная героиня мюзикла «Через Вселенную». А спустя 16 лет этот наряд примерила Дейзи Джонс в псевдобиографическом сериале, который повествует об успехе, а затем и распаде рок-группы.

Отороченный мехом наряд

Изящную накидку можно заметить как минимум в 5 фильмах и сериалах. Скорее всего костюм создали для мини-сериала «Королева-девственница», который вышел на экраны в 2005 году. В 2008 году в наряд куталась Анна Болейн в сериале «Тюдоры». В последний раз накидку примерила одна из героинь «Викингов» в 2019 году.

Знаменитое зеленое платье, сшитое из штор

Многие наряды Скарлетт О’Хары стали культовыми, поэтому так сложно представить, что их могли использовать в других лентах буквально несколько лет спустя. Однако не стоит забывать, что в те времена фильмы выходили только в кинотеатрах и даже посмотрев произведение несколько раз, зрители вряд ли могли запомнить костюмы во всех подробностях. В 1946 году на экраны вышел «Бедлам», который не снискал такой популярности, как «Унесенные ветром». В одной из сцен главная героиня появляется в том самом зеленом платье, сшитом из штор. Правда силуэт наряда пришлось несколько изменить. Костюмеры убрали кринолин, спороли шнуры и накидку, прикрывающую плечо, а заодно добавили манжеты.

Черное платье с белым кружевным чехлом

Съемки некоторых исторических сериалов идут годами и могут быть достаточно дорогостоящими. Поэтому неудивительно, что создатели зачастую используют одни и те же наряды в разных сезонах. Так, черно-бело платье, впервые появившееся на экране в 2011 году, затем снова показали в 119 серии, которая вышла в 2014 году. Правда носила его уже другая героиня.

Красный кружевной комбинезон

Красный вязаный комбинезон впервые появился на экране в сериале «Безумцы», где его носила Джессика Паре. Спустя 6 лет костюмеры использовали его во время съемок фильма «Однажды в... Голливуде». Наряд достался актрисе Лоренце Иззо, которая играла Франческу Капуччи.

Зеленое вечернее платье

Роскошный зеленый наряд был сшит специально для съемок сериала «Доктор Куин, женщина-врач». В одной из серий в нем щеголяла главная героиня. Спустя 16 лет он вновь появился на экране в биографической драме «Принцесса Каюлани».

Роскошный красный наряд

Нет четкого документального подтверждения того, что красное бархатное платье, которое можно было заметить в одной из сцен фильма «Еще одна из рода Болейн» (2008), и наряд замеченный на съемках сериала «Волчий зал: Зеркало и свет» — это один и тот же костюм. Но учитывая, что и цвет наряда и небольшие детали практически полностью совпадают, скорее всего создатели продолжения нашумевшего сериала позаимствовали этот туалет.

Голубой наряд

Художник по костюмам ленты «Герцогиня» (2008) получил за свою работу премию «Оскар». Поэтому неудивительно, что многие наряды, созданные им, впоследствии появились и в других лентах. Так голубое платье, в котором можно было увидеть исполнительницу главной роли Киру Найтли, затем было использовано еще как минимум в двух фильмах: «Скандальная леди У.» (2015) и «Интерлюдия в Праге» (2017).

Голубой наряд

Голубое платье с золотыми вставками было создано специально для сериала «Испанская принцесса». Этот наряд во втором сезоне носила главная героиня произведения Екатерина Арагонская. Затем туалет появился в одной из эпизодических сцен в ленте «Дева и дракон», которая вышла на экраны в 2024 году.