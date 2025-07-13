11 неожиданных фактов о создании старых фильмов, которые меняют взгляд на них
Случайные оговорки актеров, импровизированные сцены и скрытые шутки — именно эти мелочи создают магию кино. Готовы узнать, что превратило наши любимые фильмы в легенды? ИИ помог нам по-новому посмотреть на некоторые удивительные детали! Даже если вы смотрели эти фильмы сотни раз, эти факты о них все равно поразят вас!
На роль Шурика в фильме «Операция „Ы“» могли взять Петросяна
Евгений Петросян вспоминал, что Гайдай сперва предлагал ему сыграть роль Шурика в культовой комедии. Юмористу тогда было 19 лет — он как раз подходил по возрасту. В то время как Александр Демьяненко был на 8 лет старше.
Петросян отказался от роли, потому что считал Шурика больше романтическим героем. А его самого тогда интересовали непосредственно комедийные образы. Однако время показало, что он прогадал и фильм оказался классикой именно комедийного жанра.
Караченцова пришлось долго уговаривать забраться на дерево в фильме «Белые росы»
Да-да, герой в костюме, в гнезде, с баяном, na нехилой высоте.
Зачем? Обогатить слабый сценарий?
В фильме «Белые росы» герой Караченцова смотрит только вверх неспроста. Это связано с тем, что актер очень боялся высоты. Так что его еще долго пришлось уговаривать сыграть в этой сцене, сидя в гнезде аиста на высоте шестого-седьмого этажа многоэтажки.
Водружать актера на дерево пришлось с помощью подъемного крана. Снимать — тем же способом. Вся сцена далась Караченцеву с большим трудом и стала для него настоящим испытанием.
Евстигнеева могло бы и не быть в «Собачьем сердце»
Сегодня нам сложно представить себе в роли профессора Преображенского какого-либо другого актера. Однако как это всегда происходит, актеры тщательно выбираются для каждого фильма, и многие претенденты могут пробовать свои силы, пока режиссер не примет окончательное решение. Так было и в этот раз.
Например, на роль пробовались и Леонид Броневой, и Михаил Ульянов, и Владислав Стржельчик, и даже Юрий Яковлев. Все актеры безусловно обладают немалым талантом, но все же именно Евгений Евстигнеев покорил сердце сначала режиссера, а затем и миллионов зрителей по всему миру.
Кстати, тогда Евстигнеев переживал не лучшие годы своей жизни: при разделе МХАТ его уже вот-вот готовились отправить на пенсию. В каком-то смысле возможность воплотить на экране персонажа Булгакова стала для актера настоящим спасением.
Шарикова также пришлось поискать
Вообще-то Толоконников и до фильма играл Шарикова в этой пьесе. В театре им. Лермонтова в Алма-Ате.
Актера на роль Шарикова также пришлось поискать. Для этого были отправлены телеграммы во все театры страны. В них значилась одна необычная просьба: прислать им фото актера, чья колоритная внешность максимально соответствует описанию персонажа.
В это сложно поверить, но среди финалистов были Владимир Носик, Алексей Жарков и Николай Караченцов. Но роль получил никому тогда неизвестный Владимир Толоконников. По признанию Бортко, он сразу признал в нем искомого получеловека-полусобаку и утвердил на роль.
На роль Шарика в «Собачьем сердце» взяли настоящего милицейского пса
И даже на роль настоящего пса Шарика также рассматривали несколько кандидатур. Точнее, четвероногих претендентов было целых двадцать штук! Выбрали в итоге милицейского пса по кличке Карай, на счету которого к тому времени уже было 38 задержанных преступников.
Чтобы придать герою вид бездомного животного, его шерсть щедро измазали желатином, а на боку нарисовали ожог. Помимо «Собачьего сердца» Карай также снялся еще в нескольких художественных фильмах.
Актера, исполнившего роль «существа» в «Собачьем сердце» вообще не внесли в титры
Однако главной загадкой долгое время оставалось, кто же сыграл «существо» ростом чуть больше ребенка, которое и произносит свое первое «Абыр» в фильме. Актера не указали в титрах, поэтому многие годы зрители гадали, кто же это мог быть.
Самой распространенной версией был Владимир Федоров (он же Черномор из фильма «Руслан и Людмила»). Но на поверку промежуточной версией Шарикова оказался Михаил Штейн — актер с небольшой фильмографией, о котором почти ничего не известно.
Среди работ Штейна есть такие фильмы как «Остров погибших кораблей» и пара эпизодов в кино начала 90-х. И все же его роль в «Собачьем сердце» была самой необычной.
В фильме существо в начале было крайне неустойчиво, стоя на своих двух то ли лапах, то ли ногах. Для этого Бортко попросил актера двигаться резко и неуклюже, будто тело ему вовсе не принадлежит.
Грим при этом был минимален, поскольку лицо фактически не показывали. Таким образом сохранялась атмосфера тревоги. Фразы вроде «Ы-А» и знаменитое «Абыр» потом озвучивал Толоконников, но на экране мы видим именно Штейна.
Роль Оли в фильме «Любовь и голуби» стала единственной для Лады Сизоненко
и слава Богу - не растратилась, не услышала что в голубях она была лучше
Роль в фильме стала первой и последней для Лады Сизоненко, сыгравшей «отцову заступницу» Олю. И все же тогда юная девушка об этом не знала и выкладывалась на съемочной площадке на полную.
В сцене возвращения Василия домой мы видим реальные слезы девочки. Она не прекращала плакать даже после окончания съемочного дня и еще трое суток не могла успокоиться. Это не обошло вниманием режиссера картины, который по достоинству отметил талант юной актрисы.
А вот дальше судьба начала уводить Сизоненко все дальше и дальше от актерской карьеры. Да, ей предлагали роли, но она по разным причинам не соглашалась. В итоге роль Оли стала единственной в жизни актрисы.
За съемки родителям девочки выплатили тысячу рублей. Гонорар был потрачен на одежду для девочки. На этом вот-вот начавшаяся карьера кинозвезды и закончилась.
Фильма «Кавказская пленница» могло бы и не быть
Фильма «Кавказская пленница» в том виде, в котором мы все его помним, могло бы и не быть. Все потому, что Юрий Никулин наотрез отказывался снова перевоплощаться в Балбеса на широком экране.
Аргументировал он свое решение тем, что трио с Вициным и Моргуновым, как он полагал, уже исчерпало себя. Он даже советовал режиссеру поискать какое-нибудь другое решение, ведь как в цирке, так и в кино, шутка живет недолго.
Гайдай же без Никулина снимать отказывался. В ход пошли уговоры, но ключевую роль все равно сыграло другое — актриса, которую утвердили на главную женскую роль, была из знакомого Никулину циркового круга. Так на свет и появилась новая звезда — молодая гимнастка Наталья Варлей.
На съемочной площадке Никулин стал наставником для юного дарования. И не прогадал! Фильм не только собрал феноменальную кассу, но и стал настоящей легендой! А после премьеры вся страна узнала о Варлей и еще больше влюбилась в знаменитую троицу: Труса, Балбеса и Бывалого.
«Джентльмены удачи» купались в цистерне с подкрашенной хлебной закваской
Естественно, никто не собирался окунать актеров в настоящий цемент. Ведь раствор быстро твердеет, а съемки могли бы отнять много времени. Да и в нескольких сценах мы наглядно видим, как некоторые герои окунаются в раствор с головой, а то и выплевывают все, что успело попасть им в рот. Здесь явно необходимо было использовать что-то другое.
Реквизиторам немало пришлось поломать голову, чтобы придумать замену цементному раствору. Сначала они попробовали замесить тесто из пивных дрожжей. Даже использовали манную кашу — но оба варианта плохо выглядели в кадре.
Наконец, методом проб и ошибок было решено использовать хлебную закваску, подкрашенную луковой эссенцией. Запах, конечно, от такой субстанции стоял тот еще, да и отмывать ее потом пришлось почти целый час. Но оно явно того стоило!
Василия Алибабаевича мог сыграть Фрунзик Мкртчян
С поиском актера на роль Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» в свое время возникли проблемы. Пробовали Владимира Этуша и Илью Рутберга, а затем глаз режиссера упал на Фрунзика Мкртчяна.
Актер очень хотел сниматься в этом кино, но волею судеб попасть на съемки так и не смог: республика Армения тогда отмечала 50-летие, и руководители хотели, чтобы актер присутствовал на торжествах. Ни выбраться, ни «утрясти вопрос» через знакомых ему так и не удалось. В итоге на роль практически без кинопроб утвердили Раднэра Муратова. Это стало его первой в жизни ролью первого плана.
Наталье Селезневой для удачного дубля пришлось съесть 20 сосисок
Актриса потом два года не могла есть сосиски после съемок в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — даже не притрагивалась к ним. Хотя и очень их любила. А в фильме она вместе с героем актера Александра Демьяненко уплетает их с большим аппетитом.
И это лишь малая часть секретов, которые хранят старые комедии. А сколько еще нерассказанных историй скрыто за кулисами кинематографа! Может быть, в вашей любимой ленте тоже есть тайны, о которых знают только посвященные. Взять хотя бы эти:
Комментарии
В некоторых сценах вопросы к режиссеру - а зачем это было нужно?
Если бы герой Караченцова с баяном не сидел нна высоте 6 этажа - фильм бы проиграл?