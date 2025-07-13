11 неожиданных фактов о создании старых фильмов, которые меняют взгляд на них

Евгений Петросян вспоминал, что Гайдай сперва предлагал ему сыграть роль Шурика в культовой комедии. Юмористу тогда было 19 лет — он как раз подходил по возрасту. В то время как Александр Демьяненко был на 8 лет старше.

Петросян отказался от роли, потому что считал Шурика больше романтическим героем. А его самого тогда интересовали непосредственно комедийные образы. Однако время показало, что он прогадал и фильм оказался классикой именно комедийного жанра.