19 пар портретов, которые покажут разницу между чудо-фотками из соцсетей и реальной жизнью

В соцсетях даже простые люди не всегда показывают реальные фото без фотошопа и фильтров, потому можно предположить, что и знаменитостям не чуждо желание отполировать картинку до блеска. Некоторые из них так и вовсе порой оказываются в центре скандала из-за использования ретуши. Репортажные фото звезд показывают их настоящую внешность и натуральную красоту, потому мы решили сопоставить такого рода снимки с изображениями из соцсетей. И даже если разница есть, ясно одно: эти дамы выглядят прекрасно.