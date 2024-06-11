19 пар портретов, которые покажут разницу между чудо-фотками из соцсетей и реальной жизнью

Знаменитости
1 час назад

В соцсетях даже простые люди не всегда показывают реальные фото без фотошопа и фильтров, потому можно предположить, что и знаменитостям не чуждо желание отполировать картинку до блеска. Некоторые из них так и вовсе порой оказываются в центре скандала из-за использования ретуши. Репортажные фото звезд показывают их настоящую внешность и натуральную красоту, потому мы решили сопоставить такого рода снимки с изображениями из соцсетей. И даже если разница есть, ясно одно: эти дамы выглядят прекрасно.

Алессандра Амбросио

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Изабель Юппер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Кристина Агилера

ABC / Ferrari Press / East News

Ева Лонгория

Scott A Garfitt / Invision / East News

Ева Грин

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Эмманюэль Беар

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Диана Крюгер

Vianney Le Caer / Invision / East News

Николь Кидман

Jordan Strauss / Invision / East News

Ирина Шейк

AA / ABACA / Abaca / East News

Мадонна

B4859 / Avalon / Photoshot / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Биби Рекса

Richard Shotwell / Invision / East News

Ким Кардашьян

Chris Pizzello / Invision / East News

Селена Гомес

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Крис Дженнер

Evan Agostini / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Evan Agostini / Invision / East News

Сальма Хайек

Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Наталья Рудова

EAST NEWS

Виктория Лопырева

Tarakanov Vadim / East News

Бонус: пользователи сети полагают, что Вера Вонг без фотошопа фоток не выкладывает. Мы же считаем, она выглядит отлично в свои 74 года и никакая ретушь ей не нужна

MediaPunch / Associated Press / East News
Hangover Unicorn
10 минут назад

Может, Вера и выглядит прекрасно для своих 74 годиков, однако должен же быть какой-то предел! Это платье создано, чтобы им любовались, а не в ужасе закрывали вкладку -__-

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Как мы можем убедиться, знаменитости и без фотошопа выглядят роскошно, если таковой вообще имел место — ведь даже на так называемых реальных фото внешность звезд порой сильно отличается из-за разницы в ракурсах и освещении. Но в любом случае натуральная красота этих женщин выше всяких похвал. А соцсети на то и соцсети, чтобы делиться там самыми крутыми снимками, хоть с ретушью, хоть без нее.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Комментарии

Уведомления
Rose1
1 час назад

Когда на это смотрю, начинаю верить, что не я нефотогенична, а с фотографами не всегда везет)

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Ио
57 минут назад

А почему Мадонна решила отказаться от бровей 🤔? выглядит как Мерилин Мэнсон. У Лопыревой тоже с бровями беда, пора менять мастера😅. А статья, как и все подобные, ни о чем.

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