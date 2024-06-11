19 пар портретов, которые покажут разницу между чудо-фотками из соцсетей и реальной жизнью
В соцсетях даже простые люди не всегда показывают реальные фото без фотошопа и фильтров, потому можно предположить, что и знаменитостям не чуждо желание отполировать картинку до блеска. Некоторые из них так и вовсе порой оказываются в центре скандала из-за использования ретуши. Репортажные фото звезд показывают их настоящую внешность и натуральную красоту, потому мы решили сопоставить такого рода снимки с изображениями из соцсетей. И даже если разница есть, ясно одно: эти дамы выглядят прекрасно.
Алессандра Амбросио
Изабель Юппер
Роузи Хантингтон-Уайтли
Кристина Агилера
Ева Лонгория
Ева Грин
Эмманюэль Беар
Диана Крюгер
Николь Кидман
Вот тут сам Бог велел использовать фильтры). Николь, я с тобой🤘🏼
Ирина Шейк
Мадонна
Биби Рекса
Ким Кардашьян
Селена Гомес
Крис Дженнер
Она мне нравится, но этот взгляд убийцы! Беня, держись там
Сальма Хайек
Наталья Рудова
Виктория Лопырева
Бонус: пользователи сети полагают, что Вера Вонг без фотошопа фоток не выкладывает. Мы же считаем, она выглядит отлично в свои 74 года и никакая ретушь ей не нужна
Может, Вера и выглядит прекрасно для своих 74 годиков, однако должен же быть какой-то предел! Это платье создано, чтобы им любовались, а не в ужасе закрывали вкладку -__-
Как мы можем убедиться, знаменитости и без фотошопа выглядят роскошно, если таковой вообще имел место — ведь даже на так называемых реальных фото внешность звезд порой сильно отличается из-за разницы в ракурсах и освещении. Но в любом случае натуральная красота этих женщин выше всяких похвал. А соцсети на то и соцсети, чтобы делиться там самыми крутыми снимками, хоть с ретушью, хоть без нее.
Комментарии
Когда на это смотрю, начинаю верить, что не я нефотогенична, а с фотографами не всегда везет)
А почему Мадонна решила отказаться от бровей 🤔? выглядит как Мерилин Мэнсон. У Лопыревой тоже с бровями беда, пора менять мастера😅. А статья, как и все подобные, ни о чем.