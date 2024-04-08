Ой-ой, зачем так волосы стянули, глаза к вискам расползлись?! У меня аж голова заболела при виде этого снимка.
16 фотодоказательств того, что безупречную картинку делают ракурс и правильный свет
В гламурных журналах звездные дамы выглядят как богини Олимпа. Еще бы, такие изображения создают мастера своего дела, которые не ленятся выбрать нужный ракурс и поработать со светом. Но не все репортеры заморачиваются над идеальной картинкой. Некоторым из них важнее хотя бы просто успеть запечатлеть знаменитость. Потому у нас появляется возможность сравнить снимки актрис и певиц, сделанные на одном мероприятии, но в разные моменты.
Ирина Шейк
Дженнифер Лопес
Моника Беллуччи
Ким Кардашьян
Деми Мур
Сальма Хайек
Николь Кидман
Энн Хэтэуэй
Хайди Клум
А здесь можно ознакомиться с правилами красоты Хайди Клум — мамы 4 детей, которая в свои 50 лет остается горячей штучкой.
Кейт Бекинсейл
Ева Лонгория
Пенелопа Крус
А из этого материала можно узнать историю любви Пенелопы Крус и Хавьера Бардема. Оказывается, мужчине пришлось 15 лет ждать, прежде чем жениться на возлюбленной.
Кайли Дженнер
Рейчел Макадамс
Кристина Агилера
Кэри Маллиган
Как Кэри Маллиган утерла нос критику, который намекнул, что она недостаточно красива для роли в кинокартине «Девушка, подающая надежды», можно почитать здесь.
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Больше доказательств очевидных и общеизвестных вещей в наших следующих выпусках.
Нормальные привлекательные женщины, соответствующие своему возрасту и маниакальный фоторедактор журналов.