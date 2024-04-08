16 фотодоказательств того, что безупречную картинку делают ракурс и правильный свет

В гламурных журналах звездные дамы выглядят как богини Олимпа. Еще бы, такие изображения создают мастера своего дела, которые не ленятся выбрать нужный ракурс и поработать со светом. Но не все репортеры заморачиваются над идеальной картинкой. Некоторым из них важнее хотя бы просто успеть запечатлеть знаменитость. Потому у нас появляется возможность сравнить снимки актрис и певиц, сделанные на одном мероприятии, но в разные моменты.