16 фотодоказательств того, что безупречную картинку делают ракурс и правильный свет

Фотографы
2 часа назад

В гламурных журналах звездные дамы выглядят как богини Олимпа. Еще бы, такие изображения создают мастера своего дела, которые не ленятся выбрать нужный ракурс и поработать со светом. Но не все репортеры заморачиваются над идеальной картинкой. Некоторым из них важнее хотя бы просто успеть запечатлеть знаменитость. Потому у нас появляется возможность сравнить снимки актрис и певиц, сделанные на одном мероприятии, но в разные моменты.

Ирина Шейк

AA / ABACA / Abaca / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Дженнифер Лопес

Avalon / Photoshot / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Моника Беллуччи

Nick Zonna / IPA / SIPA / SIPA / East News, Nicol / East News

Ким Кардашьян

KENA BETANCUR / AFP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Деми Мур

ktla / Broadimage / Broad Image / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Сальма Хайек

Oleg Nikishin / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
Тётя Мотя
14 часов назад

Ой-ой, зачем так волосы стянули, глаза к вискам расползлись?! У меня аж голова заболела при виде этого снимка.

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Николь Кидман

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Invision / Invision / East News

Хайди Клум

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Invision / Associated Press / East News

А здесь можно ознакомиться с правилами красоты Хайди Клум — мамы 4 детей, которая в свои 50 лет остается горячей штучкой.

Кейт Бекинсейл

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Ева Лонгория

Vianney Le Caer / Invision / East News, Daniel Cole / Associated Press / East News

Пенелопа Крус

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

А из этого материала можно узнать историю любви Пенелопы Крус и Хавьера Бардема. Оказывается, мужчине пришлось 15 лет ждать, прежде чем жениться на возлюбленной.

Кайли Дженнер

Ik Aldama / DPA / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Рейчел Макадамс

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Кристина Агилера

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Кэри Маллиган

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Ebrahim Noroozi / Associated Press / East News

Как Кэри Маллиган утерла нос критику, который намекнул, что она недостаточно красива для роли в кинокартине «Девушка, подающая надежды», можно почитать здесь.

Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Комментарии

Уведомления
Jiàngzāi
1 час назад

Больше доказательств очевидных и общеизвестных вещей в наших следующих выпусках.

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Svetlana Taygina
1 час назад

Нормальные привлекательные женщины, соответствующие своему возрасту и маниакальный фоторедактор журналов.

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