Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие

Позитивный будильник
20 часов назад
Не видно особой разницы между этими фотографиями. А зачем их выкладывают?
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Мы можем фотографироваться целый час, но в интернете опубликуем, как правило, лишь пару-тройку лучших снимков. Так поступают и знаменитости. Но если обычные люди способны удалить невыгодные изображения, то селебрити — нет. Потому что светские фотографы показывают миру все кадры, которые сделали. И у нас появляется возможность сопоставить идеальные картинки на звездных страничках с репортажной съемкой.
Если одни звезды с удовольствием ведут странички в соцсетях, то другие объявляют им бойкот. Так, актриса Эмма Стоун не хочет читать, как другие люди обсуждают ее внешность и образ жизни, потому и не сидит в интернете. Узнать о других известных личностях, которые не ведут соцсети по определенным причинам, можно из этой статьи.