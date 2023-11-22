Посмотрите, как с годами менялась внешность 15 признанных красавиц классического кинематографа

Кино
1 день назад

Привлекательность женщины меняется с годами — вместо юного очарования приходит уверенная женственность, а после нее наступает зрелая красота. Это особенно заметно, если посмотреть фотографии актрис классического кинематографа. Например, облик признанной красавицы Грейс Келли трансформировался всю ее жизнь, как и внешность Кэтрин Хепберн и Ингрид Бергман. Мы сделали подборку фотоколлажей и посмотрели, как со временем менялся внешний вид наших любимых ретродив.

1. Грейс Келли

Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News, East News, STAFF / AFP / East News

2. Одри Хепберн

Screen Prod / Photononstop / East News, KEYSTONE USA / eyevine / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

3. Кэтрин Хепберн

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

4. Элизабет Тейлор

5. Брижит Бардо

Yves MANCIET / SIPA / EAST NEWS, ASSOCIATED PRESS / East News, AFP / EAST NEWS

6. Джейн Расселл

EAST NEWS, EAST NEWS, NBC / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

7. Вивьен Ли

© Fawcett Publications / Wikimedia Commons, EAST NEWS, Courtesy Everett Collection / East News

8. Лорен Бэколл

Courtesy Everett Collection / East News, Studiocanal Films Ltd / Mary Evans / East News, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

9. Ингрид Бергман

AP / East News, AP / East News, Courtesy Everett Collection / East News

10. Ава Гарднер

11. Джина Лоллобриджида

Courtesy Everett Collection / East News, © Suyk, Koen / Anefo / Dutch National Archives / Wikimedia Commons, Michael Germana / Everett Collection / East News

12. Лана Тернер

13. Натали Вуд

© Unknown publicity photographer / Wikimedia Commons, Columbia Picturres / Frankovich Productions / Collection Christop / East News, © Jack Mitchell / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

14. Рита Хейворт

© Street & Smith; Fox Films, no photographer credited / Picture Play / Wikimedia Commons, ASSOCIATED PRESS / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

15. Грета Гарбо

Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News, © Clarence Bull - for MGM / Wikimedia Commons, KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News

Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие материалы о мире кино:

Фото на превью Fawcett Publications / Wikimedia Commons, EAST NEWS, Courtesy Everett Collection / East News

Комментарии

Какая разница, они прекрасны и неповторимы в любом возрасте. Старость никого не красит и это понятно.
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