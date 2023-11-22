Посмотрите, как с годами менялась внешность 15 признанных красавиц классического кинематографа

Привлекательность женщины меняется с годами — вместо юного очарования приходит уверенная женственность, а после нее наступает зрелая красота. Это особенно заметно, если посмотреть фотографии актрис классического кинематографа. Например, облик признанной красавицы Грейс Келли трансформировался всю ее жизнь, как и внешность Кэтрин Хепберн и Ингрид Бергман. Мы сделали подборку фотоколлажей и посмотрели, как со временем менялся внешний вид наших любимых ретродив.