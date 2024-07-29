15 актрис из телепередач нашей юности, которые так похорошели, что обзавидоваться можно

Помните, теленовеллы «Кармелита» и «Татьянин день»? Кажется, в нулевые их смотрела вся страна. Мы воспринимали беды героев как свои собственные и, затаив дыхание, следили за каждым сюжетным поворотом. И вот прошли десятилетия, а наши любимые актрисы стали только краше. Давайте посмотрим, как они изменились спустя годы.