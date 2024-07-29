15 актрис из телепередач нашей юности, которые так похорошели, что обзавидоваться можно
Помните, теленовеллы «Кармелита» и «Татьянин день»? Кажется, в нулевые их смотрела вся страна. Мы воспринимали беды героев как свои собственные и, затаив дыхание, следили за каждым сюжетным поворотом. И вот прошли десятилетия, а наши любимые актрисы стали только краше. Давайте посмотрим, как они изменились спустя годы.
Анна Цуканова-Котт
Юлия Зимина, «Кармелита»
Мария Луговая, «Рыжая»
Анна Снаткина, «Татьянин день»
Анна Шепелева, «Школа»
Нелли Уварова, «Не родись красивой»
Юлия Такшина, «Не родись красивой»
Елена Корикова, «Бедная Настя»
Елизавета Арзамасова, «Папины дочки»
Наталья Мильниченко, «Ранетки»
Екатерина Волкова, «Воронины»
Валерия Ланская, «Принцесса цирка»
Янина Студилина, «Ранетки»
Анастасия Задорожная, «Простые истины»
Дарья Мельникова
Посмотреть, как изменились звезды других популярных сериалов можно в этих подборках:
- Посмотрите, как сейчас выглядят актеры из сериалов, от которых нас когда-то было за уши не оттащить
- Мы решили посмотреть, как выглядят наши любимчики из бразильских сериалов в своих новых проектах. Многие круто изменились
- Как изменились 16 звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала
Комментарии
взрослая Цуканова-Котт кажется мне похожей на Джульетт Люьис, запомнившейся по "прирождённым убийцам".
в детстве эта девчонка из Ералаша просто казалась противной. ещё и роли ей давали такие, соответствующие внешности
авторы, а давайте запилим очередную подборку звёздных и не очень двойников? знаю, что их тут уже было )) а мы в комментах поспорим, где реально похожие, а где автору надо вставить монокль в пенсне🧐