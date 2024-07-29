15 актрис из телепередач нашей юности, которые так похорошели, что обзавидоваться можно

Знаменитости
1 час назад

Помните, теленовеллы «Кармелита» и «Татьянин день»? Кажется, в нулевые их смотрела вся страна. Мы воспринимали беды героев как свои собственные и, затаив дыхание, следили за каждым сюжетным поворотом. И вот прошли десятилетия, а наши любимые актрисы стали только краше. Давайте посмотрим, как они изменились спустя годы.

Анна Цуканова-Котт

Юлия Зимина, «Кармелита»

Мария Луговая, «Рыжая»

Анна Снаткина, «Татьянин день»

Анна Шепелева, «Школа»

Нелли Уварова, «Не родись красивой»

Юлия Такшина, «Не родись красивой»

Елена Корикова, «Бедная Настя»

Елизавета Арзамасова, «Папины дочки»

Наталья Мильниченко, «Ранетки»

Екатерина Волкова, «Воронины»

Валерия Ланская, «Принцесса цирка»

Янина Студилина, «Ранетки»

Анастасия Задорожная, «Простые истины»

Дарья Мельникова

Посмотреть, как изменились звезды других популярных сериалов можно в этих подборках:

Фото на превью Не родись красивой / АМЕДИА, Развод по расчету / Fresh Film, Принцесса цирка / Первый канал

Комментарии

Уведомления
Lana 3689
5 дней назад

Чем обзавидоваться? Тем, что повзраслели, похорошели, постарели?

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Радуга Колючая
1 час назад

взрослая Цуканова-Котт кажется мне похожей на Джульетт Люьис, запомнившейся по "прирождённым убийцам".
в детстве эта девчонка из Ералаша просто казалась противной. ещё и роли ей давали такие, соответствующие внешности

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Радуга Колючая
1 час назад

авторы, а давайте запилим очередную подборку звёздных и не очень двойников? знаю, что их тут уже было )) а мы в комментах поспорим, где реально похожие, а где автору надо вставить монокль в пенсне🧐

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