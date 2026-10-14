11 простых мелочей для дома, которые можно подарить маме, чтобы облегчить ей жизнь

Помните, как на уроке труда все девчонки шили фартуки? Тогда это казалось формальностью и простой данью традициям — фартуком пользовалась разве что бабуля в деревне. А ведь штука-то стоящая. Я подарила маме серый фартук (ей не нравятся цветастые вещи в интерьере), и это сэкономило ей кучу времени и сил. Обычно мама готовила в домашней одежде, а потом закидывала ее в стирку. Потому что аромат еды во время трапезы — это изумительно, а вот после — уже не комильфо. Мама после готовки сразу драит посуду — ну, знаете, пока гречка не прилипла — и стирает футболку, в которой готовила, потому что в ткань неизбежно впитывается ароматный запах масла, специй и лука — без них не обходится ни одно горячее блюдо. Фартук берет это «омбре» на себя, так что готовить можно даже в пижаме, главное теперь не забыть собрать волосы, а то особо чувствительным придется идти в душ.