11 простых мелочей для дома, которые можно подарить маме, чтобы облегчить ей жизнь

Интересное
14.10.2026
11 простых мелочей для дома, которые можно подарить маме, чтобы облегчить ей жизнь

Для любимых мам хочется делать все: заботиться, уделять внимание, приглашать в кафе и дарить подарки. А что делать, если на любой жест мама спрашивает: «Ну зачем ты тратишься? Не надо было!» С украшениями, сумками, сертификатами и путевками придется подождать, но есть одна лазейка — простые бюджетные мелочи, которые облегчают жизнь и дарят мамам больше времени на себя и отдых: от меламиновых губок до пергамента для аэрогриля. Как говорится: дешево, но сердито!

Фартук

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Помните, как на уроке труда все девчонки шили фартуки? Тогда это казалось формальностью и простой данью традициям — фартуком пользовалась разве что бабуля в деревне. А ведь штука-то стоящая. Я подарила маме серый фартук (ей не нравятся цветастые вещи в интерьере), и это сэкономило ей кучу времени и сил. Обычно мама готовила в домашней одежде, а потом закидывала ее в стирку. Потому что аромат еды во время трапезы — это изумительно, а вот после — уже не комильфо. Мама после готовки сразу драит посуду — ну, знаете, пока гречка не прилипла — и стирает футболку, в которой готовила, потому что в ткань неизбежно впитывается ароматный запах масла, специй и лука — без них не обходится ни одно горячее блюдо. Фартук берет это «омбре» на себя, так что готовить можно даже в пижаме, главное теперь не забыть собрать волосы, а то особо чувствительным придется идти в душ.

E V
только что

Ну, во-первых, зАпах - Амбре, а во-вторых, как фартук от него защищает? От брызг - да, не вопрос.

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Простыня на резинке

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Мама долго упиралась, мол, простыня должна быть натуральная, прямая, выглаженная: «А твою резинку как я проглажу?» В целом, я купила домой пароотпариватель, так что проблем с этим быть не должно, но дело все-таки в самой простыни. Ею очень удобно пользоваться: заправлять кровать теперь — это дело минутки, а во сне можно вертеться, как хочешь — простыня не вылезет! Пара красивых комплектов постельного белья, и вуаля — мама теперь все кровати застилает простынями на резинке, хочет даже найти такого плана чехол на диван, чтобы не пылился и смотрелся аккуратно.

Крышка для сковороды с защитой от брызг

Сочные котлетки, аппетитная куриная грудка и баклажаны в кляре — вкуснота! Но чтобы ее приготовить, придется извозюкаться в масле. Причем под «горячую руку» попадаешь не только ты сам, но и сковородка, варочная и рабочая поверхность, даже одежда (не забываем про фартук). Благо, что есть гениально простой выход — крышка с защитой от брызг. Эта замечательная штука экономит часы уборки и средств на бытовую химию. Ну и котлетки, конечно, так готовятся чаще.

Моня Лиза
только что

Не пойму - сегодня день рекламы очевидных вещей? То фартук - это, оказывается, удобно, то простынь на резинке - открытие. Теперь вот знакомство с крышкой, защищающей от брызг. Такое ощущение, что кто-то впервые открыл для себя кухню.

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  • Раньше к моему приезду мама всегда жарила курочку по грузинскому рецепту, а в последние разы перестала. Я подумала: может, она считает, что я уже бока слишком большие отъела? Мама призналась: лень потом кухню всю оттирать. А я возьми и сделай ход конем. Притаранила ей крышку для сковороды с защитой от брызг! Вещь за 200 рублей, а спасает просто на ура!
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Силиконовый коврик для запекания

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Руконожка Ай-Ай
только что

Вот тут плюсуюсь всеми лапами!
Силиконовые формы для выпечки отрабатывают свое на 200%.
В формочках для маффинов я даже котлетки как-то запекала - без брызг масла и заляпанной кухни 😊

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Силиконовые кисточки, лопатки и формы для выпекания уже давно прочно прижились на кухнях разных хозяек. Но вот есть ли у вашей мамы силиконовый коврик? Его можно использовать для выпекания ватрушек, мяса, грибов — да чего угодно. Главное, что это все не прилипает к специальной поверхности коврика. Помыть его — дело пары минут.

  • Готовили курицу у подруги дома. С лисичками и картошкой. Открываю духовку, а у нее ни одного противня, ни одной стеклянной или керамической формы. Спрашиваю: «Дорогая, а в чем мы курицу выпекать будем?» На этот вопрос она достала с холодильника яркий силиконовый коврик. Хранит наверху, иначе дети забирают его поиграть. Поместили туда курицу с гарниром, запекли — получилось супер. Все легко отошло от коврика. У меня обычно еда «живет» в противне, пока не закончится, а тут быстренько переложили все в контейнер. И хранить в холодильнике удобно. В конце вечера спросила про это ноу-хау. Анька сказала, мол, на любом маркетплейсе забей: «силиконовый коврик».
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Электрощетка

Мама моей подруги, когда она только вышла замуж, приезжала и первым делом заливала все раковины содой и уксусом, а потом драила их. Подруга даже на нее обижалась, мол, ты думаешь я уборку перед твоим приездом не делаю? Мама так удивилась! Сказала, что просто хотела помочь, потому что не очень сильна в готовке, зато уборку любит. После того случая в квартире дочки она убираться перестала, зато у себя пускается во все тяжкие. Спустя годы, правда, стало труднее подолгу стоять наклонившись. Знакомо? В таком случае хорошим решением станет щетка на длинной ручке, а еще лучше — электрощетка! Стоит она недорого, а пользоваться и удобно, и приятно.

Татьяна
только что

Надо драить либо содой (жир, пищевые загрязнения), либо уксусом (ржавчина, соль). Вместе они прореагируют и ничего не отчистят.

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Нескользящие вешалки

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Моя мама любит порядок. Ей нравится, когда все убрано-прибрано, в одной цветовой гамме, все на своих местах. Когда она переехала в другую квартиру, я подарила ей набор из 20 одинаковых вешалок. Конечно, она бы предпочла что-то поэлегантнее светло-голубых, но их фишка в другом — вещи с них не соскальзывают. А это очень упрощает процесс развешивания одежды и наведения порядка в шкафу. Скажу по секрету — себе я купила на скидке такие же, только розовые. Мама на них смотреть не может, мол, слишком яркие.

Швабра с системой отжима

Хотим чистоту, но не хотим проводить по два часа со скрюченной спиной — швабра с системой отжима в помощь. Сама пользуюсь такой и рада. Чтобы отжать швабру, нужно нажать ногой на специальную педаль, тогда полость крутится и швабра остается лишь слегка влажной. Еще есть швабры с ведром в форме параллелепипеда. Там прямоугольная плоская швабра помещается в специальный отсек, в котором она и выжимается. Оба варианта удобны в использовании, но мне кругленькая швабра кажется более симпатичной. Ведро, правда, не маленькое, но его можно пристроить на балконе.

Альбина Дубровина
только что

Швабра неплохая, но пока пол вымоешь , как в тренажерке побывала. Качать педальку, то ещё удовольствие. Быстро надоело.

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Меламиновые губки

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Василиса_Мяу
только что

Да, это вещь, но только перед уборкой перчатки надевайте, иначе у верхнего слоя кожи непредвиденный пилинг приключится 😂, а так реально классная вещь, но и, если жир оттирать, сами губки стираются сильно, нужно сразу несколько брать 😀

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Меламиновые губки — это настоящее спасение для белой обуви, чайников, кастрюль с налетом и даже пятен на стенах. Спектр использования широк, места много не занимает, запаха не имеет. Я обычно покупаю сразу коробку, в которой их штуки четыре. Одну себе, другую — маме. Она ими чистит свой двухэтажный чайничек, который я когда-то привезла ей в качестве сувенира из Турции. После чистки тщательно промывает водой, а потом заваривает там чаек. Даже умудрилась ромашку с облепихой как-то там сварить.

Моня Лиза
только что

Лучше покупать на Плитке. Там упаковками и по 10, и по 20, по 100 - какие угодно. И дешевле в разы, чем на наших маркетплейсах

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Пергамент для аэрогриля

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Волна популярности аэрогриля не обошла нас стороной. Все знакомые и друзья нахваливали эту чудо-машину, так что летом я подарила маме аэрогриль на дачу. Смотрю, а она им не пользуется. Спрашиваю, мол, не понравилось? Отвечает: «Да нет, просто пергамент или фольгу под него резать муторно, а после каждого использования отмывать чашу — неохота». Так какие вопросы? Я сразу залезла в интернет — наверняка эту проблему уже решили. Так и есть. На маркетплейсах можно купить пергаментную форму для аэрогриля. Любой формы — квадратную, круглую, с рюшами и без. В общем, маме эта копеечная покупка пришлась по вкусу. Да так, что она даже забрала аэрогриль с дачи к себе домой, мол, буду себе порционно вкусненькое печь зимой. Теперь духовку включать не хочет.

Если соберетесь дарить аэрогриль, то берите сразу и формы для него — так подарок будет радовать маму еще больше и чаще.

Подушка с поддержкой для шеи

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Сон — это начало всего. Хорошо поспишь — утром с той ноги встанешь. Соответственно, и за день сможешь больше интересного и полезного сделать. Так моя мама всегда говорила мне, намекая на то, что ложиться спать надо пораньше. Я все еще сова, но комфортный сон — это действительно важно. Поэтому, когда мама наконец отказалась от своей «натуральной перьевой подушки», которую, по ее словам, набивала этими перьями еще моя бабушка, я поспешила заказать ей нечто посовременнее. А именно — подушку с хорошей амортизацией и анатомической формой. Верхнее покрытие — хлопок. Никакой магии в ней нет, но спать удобно. Теперь вот подумываю купить ей подушку-сосиску, которая для того, чтобы ее обнимать, удобно устроившись на кровати. Пока вместо этой подушки — наш кот Веня. Но он крутится много — маму будит. Тем более он все больше на кушеточке своей спать предпочитает.

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Массажер для тела

Подарок, который мама все-таки отнесла к категории «ненужные траты» — компактный перкусионный массажер для тела с нагревом и охлаждением. Очень приятный гаджет, когда не хочется тратить время и деньги на поход к массажисту, а расслабиться чрезвычайно важно. Можно использовать на себе или сделать приятно близким. Особенно хорошо ощущается на спине и ногах. Мне и на стопах нравится, а мама говорит, что ей щекотно. В общем такой массажер — неплохое вложение в хорошее самочувствие по приятной цене.

Purzelbaum
только что

У подруги дорогущее массажное кресло с кучей разных программ-стоит себе…сначала ажиотаж,а потом как то разочаровываешься…ещё это паскудное кресло как то взяло меня в заложники,пока подруга на бассейне была,и я не могла сама полчаса освободиться😡😆

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А что подарили бы вы своей маме? Хотя иногда лучший подарок — это проведенное вместе время: неспешный завтрак, семейная поездка или даже уборка захламленного балкона. А почему, собственно, нет?

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
только что

Ценный подарок маме - оплатить клининг (не турецкий) на окна-балкон-кладовку)

Хотя... лично мне приятно провести утро выходного с дочкой на выставке, у моря или в любимом кафе 😎

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