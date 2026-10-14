Ну, во-первых, зАпах - Амбре, а во-вторых, как фартук от него защищает? От брызг - да, не вопрос.
11 простых мелочей для дома, которые можно подарить маме, чтобы облегчить ей жизнь
Для любимых мам хочется делать все: заботиться, уделять внимание, приглашать в кафе и дарить подарки. А что делать, если на любой жест мама спрашивает: «Ну зачем ты тратишься? Не надо было!» С украшениями, сумками, сертификатами и путевками придется подождать, но есть одна лазейка — простые бюджетные мелочи, которые облегчают жизнь и дарят мамам больше времени на себя и отдых: от меламиновых губок до пергамента для аэрогриля. Как говорится: дешево, но сердито!
Фартук
Помните, как на уроке труда все девчонки шили фартуки? Тогда это казалось формальностью и простой данью традициям — фартуком пользовалась разве что бабуля в деревне. А ведь штука-то стоящая. Я подарила маме серый фартук (ей не нравятся цветастые вещи в интерьере), и это сэкономило ей кучу времени и сил. Обычно мама готовила в домашней одежде, а потом закидывала ее в стирку. Потому что аромат еды во время трапезы — это изумительно, а вот после — уже не комильфо. Мама после готовки сразу драит посуду — ну, знаете, пока гречка не прилипла — и стирает футболку, в которой готовила, потому что в ткань неизбежно впитывается ароматный запах масла, специй и лука — без них не обходится ни одно горячее блюдо. Фартук берет это «омбре» на себя, так что готовить можно даже в пижаме, главное теперь не забыть собрать волосы, а то особо чувствительным придется идти в душ.
Простыня на резинке
Мама долго упиралась, мол, простыня должна быть натуральная, прямая, выглаженная: «А твою резинку как я проглажу?» В целом, я купила домой пароотпариватель, так что проблем с этим быть не должно, но дело все-таки в самой простыни. Ею очень удобно пользоваться: заправлять кровать теперь — это дело минутки, а во сне можно вертеться, как хочешь — простыня не вылезет! Пара красивых комплектов постельного белья, и вуаля — мама теперь все кровати застилает простынями на резинке, хочет даже найти такого плана чехол на диван, чтобы не пылился и смотрелся аккуратно.
А мы не гладим такие простыни) Вешаем их просто аккуратно после стирки и всё)
Крышка для сковороды с защитой от брызг
Сочные котлетки, аппетитная куриная грудка и баклажаны в кляре — вкуснота! Но чтобы ее приготовить, придется извозюкаться в масле. Причем под «горячую руку» попадаешь не только ты сам, но и сковородка, варочная и рабочая поверхность, даже одежда (не забываем про фартук). Благо, что есть гениально простой выход — крышка с защитой от брызг. Эта замечательная штука экономит часы уборки и средств на бытовую химию. Ну и котлетки, конечно, так готовятся чаще.
Не пойму - сегодня день рекламы очевидных вещей? То фартук - это, оказывается, удобно, то простынь на резинке - открытие. Теперь вот знакомство с крышкой, защищающей от брызг. Такое ощущение, что кто-то впервые открыл для себя кухню.
- Раньше к моему приезду мама всегда жарила курочку по грузинскому рецепту, а в последние разы перестала. Я подумала: может, она считает, что я уже бока слишком большие отъела? Мама призналась: лень потом кухню всю оттирать. А я возьми и сделай ход конем. Притаранила ей крышку для сковороды с защитой от брызг! Вещь за 200 рублей, а спасает просто на ура!
Силиконовый коврик для запекания
Вот тут плюсуюсь всеми лапами!
Силиконовые формы для выпечки отрабатывают свое на 200%.
В формочках для маффинов я даже котлетки как-то запекала - без брызг масла и заляпанной кухни 😊
Силиконовые кисточки, лопатки и формы для выпекания уже давно прочно прижились на кухнях разных хозяек. Но вот есть ли у вашей мамы силиконовый коврик? Его можно использовать для выпекания ватрушек, мяса, грибов — да чего угодно. Главное, что это все не прилипает к специальной поверхности коврика. Помыть его — дело пары минут.
- Готовили курицу у подруги дома. С лисичками и картошкой. Открываю духовку, а у нее ни одного противня, ни одной стеклянной или керамической формы. Спрашиваю: «Дорогая, а в чем мы курицу выпекать будем?» На этот вопрос она достала с холодильника яркий силиконовый коврик. Хранит наверху, иначе дети забирают его поиграть. Поместили туда курицу с гарниром, запекли — получилось супер. Все легко отошло от коврика. У меня обычно еда «живет» в противне, пока не закончится, а тут быстренько переложили все в контейнер. И хранить в холодильнике удобно. В конце вечера спросила про это ноу-хау. Анька сказала, мол, на любом маркетплейсе забей: «силиконовый коврик».
Электрощетка
Мама моей подруги, когда она только вышла замуж, приезжала и первым делом заливала все раковины содой и уксусом, а потом драила их. Подруга даже на нее обижалась, мол, ты думаешь я уборку перед твоим приездом не делаю? Мама так удивилась! Сказала, что просто хотела помочь, потому что не очень сильна в готовке, зато уборку любит. После того случая в квартире дочки она убираться перестала, зато у себя пускается во все тяжкие. Спустя годы, правда, стало труднее подолгу стоять наклонившись. Знакомо? В таком случае хорошим решением станет щетка на длинной ручке, а еще лучше — электрощетка! Стоит она недорого, а пользоваться и удобно, и приятно.
Надо драить либо содой (жир, пищевые загрязнения), либо уксусом (ржавчина, соль). Вместе они прореагируют и ничего не отчистят.
Нескользящие вешалки
Моя мама любит порядок. Ей нравится, когда все убрано-прибрано, в одной цветовой гамме, все на своих местах. Когда она переехала в другую квартиру, я подарила ей набор из 20 одинаковых вешалок. Конечно, она бы предпочла что-то поэлегантнее светло-голубых, но их фишка в другом — вещи с них не соскальзывают. А это очень упрощает процесс развешивания одежды и наведения порядка в шкафу. Скажу по секрету — себе я купила на скидке такие же, только розовые. Мама на них смотреть не может, мол, слишком яркие.
Швабра с системой отжима
Хотим чистоту, но не хотим проводить по два часа со скрюченной спиной — швабра с системой отжима в помощь. Сама пользуюсь такой и рада. Чтобы отжать швабру, нужно нажать ногой на специальную педаль, тогда полость крутится и швабра остается лишь слегка влажной. Еще есть швабры с ведром в форме параллелепипеда. Там прямоугольная плоская швабра помещается в специальный отсек, в котором она и выжимается. Оба варианта удобны в использовании, но мне кругленькая швабра кажется более симпатичной. Ведро, правда, не маленькое, но его можно пристроить на балконе.
Швабра неплохая, но пока пол вымоешь , как в тренажерке побывала. Качать педальку, то ещё удовольствие. Быстро надоело.
Меламиновые губки
Да, это вещь, но только перед уборкой перчатки надевайте, иначе у верхнего слоя кожи непредвиденный пилинг приключится 😂, а так реально классная вещь, но и, если жир оттирать, сами губки стираются сильно, нужно сразу несколько брать 😀
Меламиновые губки — это настоящее спасение для белой обуви, чайников, кастрюль с налетом и даже пятен на стенах. Спектр использования широк, места много не занимает, запаха не имеет. Я обычно покупаю сразу коробку, в которой их штуки четыре. Одну себе, другую — маме. Она ими чистит свой двухэтажный чайничек, который я когда-то привезла ей в качестве сувенира из Турции. После чистки тщательно промывает водой, а потом заваривает там чаек. Даже умудрилась ромашку с облепихой как-то там сварить.
Лучше покупать на Плитке. Там упаковками и по 10, и по 20, по 100 - какие угодно. И дешевле в разы, чем на наших маркетплейсах
Пергамент для аэрогриля
Волна популярности аэрогриля не обошла нас стороной. Все знакомые и друзья нахваливали эту чудо-машину, так что летом я подарила маме аэрогриль на дачу. Смотрю, а она им не пользуется. Спрашиваю, мол, не понравилось? Отвечает: «Да нет, просто пергамент или фольгу под него резать муторно, а после каждого использования отмывать чашу — неохота». Так какие вопросы? Я сразу залезла в интернет — наверняка эту проблему уже решили. Так и есть. На маркетплейсах можно купить пергаментную форму для аэрогриля. Любой формы — квадратную, круглую, с рюшами и без. В общем, маме эта копеечная покупка пришлась по вкусу. Да так, что она даже забрала аэрогриль с дачи к себе домой, мол, буду себе порционно вкусненькое печь зимой. Теперь духовку включать не хочет.
Если соберетесь дарить аэрогриль, то берите сразу и формы для него — так подарок будет радовать маму еще больше и чаще.
Подушка с поддержкой для шеи
Сон — это начало всего. Хорошо поспишь — утром с той ноги встанешь. Соответственно, и за день сможешь больше интересного и полезного сделать. Так моя мама всегда говорила мне, намекая на то, что ложиться спать надо пораньше. Я все еще сова, но комфортный сон — это действительно важно. Поэтому, когда мама наконец отказалась от своей «натуральной перьевой подушки», которую, по ее словам, набивала этими перьями еще моя бабушка, я поспешила заказать ей нечто посовременнее. А именно — подушку с хорошей амортизацией и анатомической формой. Верхнее покрытие — хлопок. Никакой магии в ней нет, но спать удобно. Теперь вот подумываю купить ей подушку-сосиску, которая для того, чтобы ее обнимать, удобно устроившись на кровати. Пока вместо этой подушки — наш кот Веня. Но он крутится много — маму будит. Тем более он все больше на кушеточке своей спать предпочитает.
Массажер для тела
Подарок, который мама все-таки отнесла к категории «ненужные траты» — компактный перкусионный массажер для тела с нагревом и охлаждением. Очень приятный гаджет, когда не хочется тратить время и деньги на поход к массажисту, а расслабиться чрезвычайно важно. Можно использовать на себе или сделать приятно близким. Особенно хорошо ощущается на спине и ногах. Мне и на стопах нравится, а мама говорит, что ей щекотно. В общем такой массажер — неплохое вложение в хорошее самочувствие по приятной цене.
У подруги дорогущее массажное кресло с кучей разных программ-стоит себе…сначала ажиотаж,а потом как то разочаровываешься…ещё это паскудное кресло как то взяло меня в заложники,пока подруга на бассейне была,и я не могла сама полчаса освободиться😡😆
А что подарили бы вы своей маме? Хотя иногда лучший подарок — это проведенное вместе время: неспешный завтрак, семейная поездка или даже уборка захламленного балкона. А почему, собственно, нет?
Комментарии
Ценный подарок маме - оплатить клининг (не турецкий) на окна-балкон-кладовку)
Хотя... лично мне приятно провести утро выходного с дочкой на выставке, у моря или в любимом кафе 😎