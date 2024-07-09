Как выглядят дети звезд, которые выиграли генетическую лотерею и взяли от родителей все самое лучшее

А что в Вашем понимании,выиграть генетическую лотерею? Мне кажется,что это значит,что человек одарен талантами или внешними данными. Если речь идёт о красоте,так извольте подобрать нормальные фото,а не в непонятных ракурсах .Если речь идет о талантах,расскажите о них. Оценивать чужую внешность не этично, но у меня сложилось впечатление,что добавлять некоторых под этот заголовок это просто издевка, и виноваты в этом авторы статьи.