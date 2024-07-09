Как выглядят дети звезд, которые выиграли генетическую лотерею и взяли от родителей все самое лучшее
Владимир Пресняков и Наталья Подольская воспитывают двоих сыновей, а Глюкоза со своим супругом Александром Чистяковым — двух дочерей. Нам стало интересно, как же выглядят дети звезд, и заодно мы подивились тому, как стремительно бежит время.
1. Соломон — сын Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили
2. Стефания — дочь Дмитрия и Елены Маликовых
3. Артемий и Иван — сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской
4. Даниэль — сын Дениса и Ирины Кляверов
5. Анастасия — дочь Веры Глаголевой и Кирилла Шубского
6. Анна — дочь Анастасии Заворотнюк
7. Марта и Ума — дочери Елены Борщевой и Валерия Юшкевича
8. Алана — дочь Карины Кокс и DJ MEG
9. Ангелина — дочь Ларисы Долиной
10. Мария и Василиса — дочери Басты и Елены Пинской
11. София — дочь Аркадия и Натальи Укупников
12. Мира Мария — дочь Ольги Кузьминой и Ивана Апанасевича
13. Вера и Лидия — дочери Глюкозы и Александра Чистякова
14. Сандра — дочь Марии Зайцевой и Алексея Гомана
15. Артемий — сын Андрея Григорьева-Апполонова и Марины Банковой
16. Мирон и Богдан — сыновья Ксении Новиковой
17. Тимофей и Мия — дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
18. Татьяна Орлова — дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова
19. Анна и Мария — дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя
20. Платон — сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
А еще мы недавно удивлялись тому, как же прекрасно выглядят наши любимые звезды. Стоит только взглянуть на 71-летнюю Ирину Понаровскую или 62-летнюю Елену Яковлеву.
Комментарии
А что в Вашем понимании,выиграть генетическую лотерею? Мне кажется,что это значит,что человек одарен талантами или внешними данными. Если речь идёт о красоте,так извольте подобрать нормальные фото,а не в непонятных ракурсах .Если речь идет о талантах,расскажите о них. Оценивать чужую внешность не этично, но у меня сложилось впечатление,что добавлять некоторых под этот заголовок это просто издевка, и виноваты в этом авторы статьи.
Походу, не все в генетическую лотерею выиграли, некоторые проиграли.. =))