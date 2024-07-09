Как выглядят дети звезд, которые выиграли генетическую лотерею и взяли от родителей все самое лучшее

Семья
4 часа назад

Владимир Пресняков и Наталья Подольская воспитывают двоих сыновей, а Глюкоза со своим супругом Александром Чистяковым — двух дочерей. Нам стало интересно, как же выглядят дети звезд, и заодно мы подивились тому, как стремительно бежит время.

1. Соломон — сын Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили

Lomohov Anatoly / East News

2. Стефания — дочь Дмитрия и Елены Маликовых

3. Артемий и Иван — сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской

4. Даниэль — сын Дениса и Ирины Кляверов

5. Анастасия — дочь Веры Глаголевой и Кирилла Шубского

6. Анна — дочь Анастасии Заворотнюк

EAST NEWS

7. Марта и Ума — дочери Елены Борщевой и Валерия Юшкевича

8. Алана — дочь Карины Кокс и DJ MEG

9. Ангелина — дочь Ларисы Долиной

10. Мария и Василиса — дочери Басты и Елены Пинской

11. София — дочь Аркадия и Натальи Укупников

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

12. Мира Мария — дочь Ольги Кузьминой и Ивана Апанасевича

Elean
3 часа назад

Ахахаа, по девчонке уже видно, что она мамкина копия, ну надо же))

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13. Вера и Лидия — дочери Глюкозы и Александра Чистякова

14. Сандра — дочь Марии Зайцевой и Алексея Гомана

15. Артемий — сын Андрея Григорьева-Апполонова и Марины Банковой

16. Мирон и Богдан — сыновья Ксении Новиковой

17. Тимофей и Мия — дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Tarakanov Vadim / East News

18. Татьяна Орлова — дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова

19. Анна и Мария — дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Alexander Zemlianichenko / Associated Press / East News, Kashaev Pavel / East News

20. Платон — сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске

EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News
Zest
2 часа назад

Мне кажется, что сын больше на Юлию Высоцкую походит и ее детей.

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А еще мы недавно удивлялись тому, как же прекрасно выглядят наши любимые звезды. Стоит только взглянуть на 71-летнюю Ирину Понаровскую или 62-летнюю Елену Яковлеву.

Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News

Комментарии

Уведомления
Ио
45 минут назад

А что в Вашем понимании,выиграть генетическую лотерею? Мне кажется,что это значит,что человек одарен талантами или внешними данными. Если речь идёт о красоте,так извольте подобрать нормальные фото,а не в непонятных ракурсах .Если речь идет о талантах,расскажите о них. Оценивать чужую внешность не этично, но у меня сложилось впечатление,что добавлять некоторых под этот заголовок это просто издевка, и виноваты в этом авторы статьи.

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tama
21 минута назад

Походу, не все в генетическую лотерею выиграли, некоторые проиграли.. =))

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