15+ звезд, которые будто по утрам вместо кофе пьют элексир вечной молодости

Порой, просматривая фото знаменитостей, мы даже представить себе не можем, сколько им лет. Ведь большинство из них выглядят настолько потрясающе, что это иногда обескураживает.

1. Валерия — 56 лет

2. Светлана Бондарчук — 55 лет

3. Анастасия Стоцкая — 41 год

4. Роза Сябитова — 62 года

5. Лера Кудрявцева — 52 года

6. МакSим — 40 лет

7. Любовь Толкалина — 46 лет

8. Екатерина Климова — 46 лет

9. Ксения Бородина — 41 год

10. Ольга Бузова — 38 лет

11. Анфиса Чехова — 46 лет

12. Ирина Алферова — 73 года

13. Елена Яковлева — 62 года

14. Виктория Боня — 44 года

15. Екатерина Варнава — 39 лет

16. Алсу — 40 лет

17. Анна Седокова — 41 год

18. Елена Подкаминская — 44 года

19. Ирина Тонева — 46 лет

20. Ирина Понаровская — 71 год

Бывает сложно догадаться и о возрасте вымышленных героев. Так, например, немногие знают, что Шерлоку Холмсу, когда он впервые появился в повести Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах», было 27 лет, а Жасмин из «Аладдина» и вовсе была 15-летней девочкой.