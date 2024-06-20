10+ киноперсонажей, о возрасте которых мы никогда не задумывались. И решили все разузнать

Смотря фильм, зрители порой не задумываются о том, а сколько же лет тому или иному герою. Ведь наверняка вы даже не догадывались о том, что когда Эдвард из "Сумерек" встретил Беллу, ему было 104 года, а Ариэль из "Русалочки" и вовсе было 16 лет.

Шерлок Холмс ("Шерлок")

Впервые персонаж Шерлока Холмса у Артура Конан Дойла появляется в повести "Этюд в багровых тонах". Тогда юному сыщику было 27 лет. А в первой серии "Шерлока" Бенедикту Камбербэтчу 34 года. Кстати, он один из самых молодых актеров, который сыграл этого персонажа. Ведь преимущественно сыщика воплощают на экранах актеры средних лет.

Жасмин ("Аладдин")

Возраст Жасмин напрямую не упоминается ни в оригинальном мультфильме, ни на сайте Диснея. Однако известно, что девушка должна была выбрать себе супруга до наступления 16-летия. Это значит, что в большей части фильма девушке 15 лет. Актрисе Наоми Скотт, которая сыграла Жасмин в экранизации 2019 года, было 26 лет.

Арагорн ("Властелин колец")

На тот момент, когда книжный Арагорн встретил Фродо, ему было 87 лет. Самому актеру Вигго Мортенсену в первой части киносаги стукнуло 43 года. Ну а дожил этот нуменорец до целых 210 лет!

Джулия Чайлд ("Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту")

Когда у Джулии Чайлд вышла книга «Осваивая искусство французской кухни», ей было 48 лет. В фильме «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» захватывается именно этот период жизни шеф-повара. Мерил Стрип — актрисе, воплощавшей образ Чайлд на экране, — было 60 лет.

Геральт из Ривии ("Ведьмак")

В «Ведьмаке» мы не найдем прямой отсылки к возрасту Геральта. Но в третьем сезоне в одном из разговоров Весемира с Геральтом у того проскакивает фраза, что Геральту вот уже почти 100 лет. Самому исполнителю роли — Генри Кавиллу — на тот момент было 40 лет.

Джульетта ("Ромео и Джульетта")

Шекспировскую трагедию многократно переносили на экран. Так, в одной из самых известных экранизаций роль Джульетты исполнила 17-летняя Оливия Хасси. В оригинальной же истории любви Джульетте было 13.

Ариэль ("Русалочка")

В анимационном фильме от Дисней Русалочке было 16 лет, когда она покинула морское царство своего отца. В 2023 году на экраны вышел художественный фильм, в котором роль Ариэль исполнила 23-летняя Хэлли Бейли. Но стоит сказать, что в самом фильме упоминается о том, что Русалочке 18 лет.

Эдвард ("Сумерки")

Эдвард Каллен превратился в вампира в 17 лет, а впервые встретил и полюбил Беллу, когда ему стукнуло 104 года. Именно об этих отношениях ведется основное повествование киносаги "Сумерки". Ну а исполнил роль вампира Роберт Паттинсон, которому на момент выхода первой части "Сумерек" было всего лишь 22 года.

Майя ("Начни сначала")

Мы доподлинно знаем, что героине Майе Варгас прямо в фильме стукнуло 40 лет, ведь она даже устроила вечеринку по такому случаю. Хотя самой Дженнифер Лопес на тот момент было 49 лет.

Тор ("Тор: Рагнарёк")

Определить возраст Тора довольно трудно, но возможно хотя бы примерно. Первое появление Тора происходит в его детстве в 977 году нашей эры. А события первого фильма о Торе разворачиваются спустя чуть более чем через тысячелетие после этого. Так что можно заключить, что герою примерно 1000 лет. Ну а самому Крису Хемсворту на тот момент было 34 года.

Золушка ("Золушка")

В канонической экранизации «Золушки» от Дисней главной героине было 19 лет. В 2015 вышел одноименный художественный фильм, в котором в Золушку блистательно перевоплотилась 26-летняя Лили Джеймс.