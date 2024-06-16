Мы похулиганили и преобразили 20+ героев наших любимых мыльных опер на современный лад

Кино
1 час назад

Бразильские мыльные оперы занимают особое место в сердце каждой из нас. Мы решили поностальгировать и представить, как бы выглядели герои наших любимых теленовелл, если бы их снимали сегодня. От результата сводит олдскулы.

Асусена, «Тропиканка»

Летисия, «Тропиканка»

Кларита, «Секрет тропиканки»

Малу, «Секрет тропиканки»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Леонсио, «Рабыня Изаура»

Эдуарда, «Во имя любви»

Марселу, «Во имя любви»

Нанду, «Во имя любви»

Нисси, «Нежный яд»

Ирен, «Новая жертва»

Камилли, «Земля любви, земля надежды»

Жади, «Клон»

Лукас, «Клон»

Иветти, «Клон»

Ирис, «Семейные узы»

Малтус, «Неукротимая Хильда»

Латифа, «Клон»

Маиза, «Клон»

Эду, «Семейные узы»

Жука, «Новая жертва»

Статья закончилась, но хочется продолжить чтение? У нас есть кое-что, что может вас заинтересовать:

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