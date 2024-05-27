Как бы выглядели 19 персонажей любимых фильмов, если бы в них снимались латиноамериканские звезды

Кино
51 минута назад

Многие из нас испытывают приятное чувство ностальгии, когда смотрят сериалы, созданные на другом краю планеты, - например, в Бразилии, Мексике или Аргентине. А сами латиноамериканские звезды стали нам как родные. Тем любопытнее было бы посмотреть, как бы они выглядели в образах персонажей фильмов, которые мы смотрели еще в детстве.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Вера Фишер (Иветти из «Клона») в роли жены Гуськова в драме «Гараж»

Факундо Арана (Иво из «Дикого ангела») в роли Геши Козодоева в комедии «Бриллиантовая рука»

Вероника Кастро (Роза из «Дикой розы») в роли Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман»

Далтон Виг (Саид из «Клона») в роли Родиона в мелодраме «Москва слезам не верит»

Виктория Руффо (Мария из «Просто Марии») в роли Лиды в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Гильерме Фонтес (Маркус из «Секрета тропиканки») в роли Кеши в комедии «Усатый нянь»

Маркус Фрота (Тонио-лунатик из «Секрета тропиканки») в роли Васи в трагикомедии «Любовь и голуби»

Джованна Антонелли (Жади из «Клона») в роли Нины в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Лусия Мендес (Ракель из «Никто кроме тебя») в роли Анны Карениной в драме «Анна Каренина»

Гресия Кольменарес (Мануэла из «Мануэлы») в роли Нади из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»

Антонио Фагундес (Атилиу из «Во имя любви») в роли Антона Семеновича Шпака в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Дебора Фалабелла (Нина из «Проспекта Бразилии») в роли Тоси в комедии «Девчата»

Мурилу Бенисио (Лукас из «Клона») в роли Шурика в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Тони Рамос (Жука из «Новой жертвы») в роли Рубика в комедии «Мимино»

Марселу Новаэс (Шанди из «Клона») в роли Афони в мелодраме «Афоня»

Сузана Виейра (Ана из «Новой жертвы») в роли Веры в мелодраме «Вокзал для двоих»

Каролина Дикманн (Камила из «Семейных уз») в роли Наташи в комедии «Будьте моим мужем»

Глория Пирес (Ракел из «Секрета тропиканки») в роли Кати в мелодраме «Москва слезам не верит»

Луселия Сантус (Изаура из «Рабыни Изауры») в роли Кати в мелодраме «Афоня»

А вот так выглядели бы сказочные персонажи культовых фильмов, если бы в них сыграли совсем другие актеры.

Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, Служебный роман / Мосфильм

Комментарии

Уведомления
Криптозоолог мамкин
2 дня назад

Накуя?
Моя столетняя прабабушка с Альцгеймером и разбитая инсультом лучше пользовалась фотошопом. Знатно вы позоритесь.

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