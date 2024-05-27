Как бы выглядели 19 персонажей любимых фильмов, если бы в них снимались латиноамериканские звезды
Кино
51 минута назад
Многие из нас испытывают приятное чувство ностальгии, когда смотрят сериалы, созданные на другом краю планеты, - например, в Бразилии, Мексике или Аргентине. А сами латиноамериканские звезды стали нам как родные. Тем любопытнее было бы посмотреть, как бы они выглядели в образах персонажей фильмов, которые мы смотрели еще в детстве.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Вера Фишер (Иветти из «Клона») в роли жены Гуськова в драме «Гараж»
Факундо Арана (Иво из «Дикого ангела») в роли Геши Козодоева в комедии «Бриллиантовая рука»
Вероника Кастро (Роза из «Дикой розы») в роли Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман»
Далтон Виг (Саид из «Клона») в роли Родиона в мелодраме «Москва слезам не верит»
Виктория Руффо (Мария из «Просто Марии») в роли Лиды в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Гильерме Фонтес (Маркус из «Секрета тропиканки») в роли Кеши в комедии «Усатый нянь»
Маркус Фрота (Тонио-лунатик из «Секрета тропиканки») в роли Васи в трагикомедии «Любовь и голуби»
Джованна Антонелли (Жади из «Клона») в роли Нины в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Лусия Мендес (Ракель из «Никто кроме тебя») в роли Анны Карениной в драме «Анна Каренина»
Гресия Кольменарес (Мануэла из «Мануэлы») в роли Нади из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Антонио Фагундес (Атилиу из «Во имя любви») в роли Антона Семеновича Шпака в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»
Дебора Фалабелла (Нина из «Проспекта Бразилии») в роли Тоси в комедии «Девчата»
Мурилу Бенисио (Лукас из «Клона») в роли Шурика в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»
Тони Рамос (Жука из «Новой жертвы») в роли Рубика в комедии «Мимино»
Марселу Новаэс (Шанди из «Клона») в роли Афони в мелодраме «Афоня»
Сузана Виейра (Ана из «Новой жертвы») в роли Веры в мелодраме «Вокзал для двоих»
Каролина Дикманн (Камила из «Семейных уз») в роли Наташи в комедии «Будьте моим мужем»
Глория Пирес (Ракел из «Секрета тропиканки») в роли Кати в мелодраме «Москва слезам не верит»
Луселия Сантус (Изаура из «Рабыни Изауры») в роли Кати в мелодраме «Афоня»
А вот так выглядели бы сказочные персонажи культовых фильмов, если бы в них сыграли совсем другие актеры.
Комментарии
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Накуя?
Моя столетняя прабабушка с Альцгеймером и разбитая инсультом лучше пользовалась фотошопом. Знатно вы позоритесь.
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