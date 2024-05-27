Как бы выглядели 19 персонажей любимых фильмов, если бы в них снимались латиноамериканские звезды

Многие из нас испытывают приятное чувство ностальгии, когда смотрят сериалы, созданные на другом краю планеты, - например, в Бразилии, Мексике или Аргентине. А сами латиноамериканские звезды стали нам как родные. Тем любопытнее было бы посмотреть, как бы они выглядели в образах персонажей фильмов, которые мы смотрели еще в детстве.

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