Как бы выглядели 15 сказочных киноперсонажей, если бы их роли достались нашим любимым актерам

Наверняка многие из нас фантазировали о том, как бы выглядели персонажи из сказочных фильмов, если бы в них сыграли совсем другие актеры. Так вот, мы решили провести свой собственный кастинг и отдали культовые роли любимым артистам.

1. Золушка в фильме «Золушка». Лили Джеймс и Наталья Рудова

2. Джадис в фильме «Хроники Нарнии». Тильда Суинтон и Светлана Ходченкова

3. Гарри Поттер во вселенной «Гарри Поттера». Дэниел Рэдклифф и Иван Янковский

4. Круэлла в фильме «Круэлла». Эмма Стоун и Настасья Самбурская

5. Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Любовь Аксенова

6. Алиса в фильме «Алиса в стране чудес». Миа Васиковска и Юлия Пересильд

7. Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Олеся Судзиловская

8. Вилли Вонка в фильме «Вонка». Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн

9. Королева Долины туманов в фильме «Страшные сказки». Сальма Хайек и Юлия Снигирь

10. Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Павел Деревянко

11. Фродо во франшизе «Властелин колец». Элайджа Вуд и Михаил Галустян

12. Ариэль из фильма «Русалочка». Холли Бейли и Елизавета Боярская

13. Оз в фильме «Оз: Великий и Ужасный». Джеймс Франко и Максим Матвеев

14. Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Елена Яковлева

15. Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Милош Бикович