Не самый аккуратный фотошоп, конечно...
И оригинал мне нравится значительно больше.
Как бы выглядели 15 сказочных киноперсонажей, если бы их роли достались нашим любимым актерам
Наверняка многие из нас фантазировали о том, как бы выглядели персонажи из сказочных фильмов, если бы в них сыграли совсем другие актеры. Так вот, мы решили провести свой собственный кастинг и отдали культовые роли любимым артистам.
1. Золушка в фильме «Золушка». Лили Джеймс и Наталья Рудова
Не самый аккуратный фотошоп, конечно...
2. Джадис в фильме «Хроники Нарнии». Тильда Суинтон и Светлана Ходченкова
3. Гарри Поттер во вселенной «Гарри Поттера». Дэниел Рэдклифф и Иван Янковский
4. Круэлла в фильме «Круэлла». Эмма Стоун и Настасья Самбурская
5. Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Любовь Аксенова
Аксёнова на роль красавицы подходит больше, чем "Гермиона Грейнджер". Хотя та тоже неплохо справилась
6. Алиса в фильме «Алиса в стране чудес». Миа Васиковска и Юлия Пересильд
7. Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Олеся Судзиловская
8. Вилли Вонка в фильме «Вонка». Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн
9. Королева Долины туманов в фильме «Страшные сказки». Сальма Хайек и Юлия Снигирь
10. Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Павел Деревянко
11. Фродо во франшизе «Властелин колец». Элайджа Вуд и Михаил Галустян
12. Ариэль из фильма «Русалочка». Холли Бейли и Елизавета Боярская
Ни та, ни другая. "Чёрная " русалочка вообще не в тему, а боярскую просто не перевариваю.
13. Оз в фильме «Оз: Великий и Ужасный». Джеймс Франко и Максим Матвеев
14. Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Елена Яковлева
15. Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Милош Бикович
А совсем недавно мы представили, как бы выглядели голливудские звезды в наших любимых киносказках. Так вот, Аманда Сейфрид показалась нам органичной в образе Варвары в «Последнем богатыре», а Эль Фаннинг — в роли Василисы в сказке «По щучьему велению».