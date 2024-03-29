Как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда

Иногда нам хочется немного похулиганить. И это как раз тот случай. Мы немного поколдовали над фотографиями голливудских актеров и превратили их в персонажей современных сказочных фильмов. И знаете, кажется, они вполне органично вписались в роли Бабы Яги, Василисы и Красной Шапочки.

Баба Яга в фильме «Баба Яга спасает мир». Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер

Коля Герасимов в «Сто лет тому вперед». Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе

© Сто лет тому вперед / Централ Партнершип , Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Принцесса в «Бременских музыкантах». Валентина Ляпина и Маккензи Фой

© Бременские музыканты / Союзмультфильм , Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News

Богатый жених Поль в «Летучем корабле». Андрей Бурковский и Донал Глисон

Варвара в «Последнем богатыре». Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Спальник в «Коньке-Горбунке». Ян Цапник и Джереми Реннер

© Конек-Горбунок / СТВ , Chris Pizzello / Invision / East News Chris Pizzello / Invision / East News

Василиса в сказке «По щучьему велению». Мила Ершова и Эль Фаннинг

Иван в «Последнем богатыре». Виктор Хориняк и Александр Скарсгард

Главная героиня фильма «Красная Шапочка». Таисья Калинина и Миа Васиковска

Иван-Дурак в «Коньке-Горбунке». Антон Шагин и Хэйли Джоэл Осмент

© Конек-Горбунок / СТВ , Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News Криптокартограф даркнета 29 минут назад О, они похожи - - Ответить

Царь-девица в «Коньке-Горбунке». Паулина Андреева и Вайнона Райдер

© Конек-Горбунок / СТВ , Courtesy Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / East News

Бонус: Грут из «Стражей Галактики», кажется, может хоть сейчас сыграть Лешего