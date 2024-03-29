Как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда

Кино
1 час назад

Иногда нам хочется немного похулиганить. И это как раз тот случай. Мы немного поколдовали над фотографиями голливудских актеров и превратили их в персонажей современных сказочных фильмов. И знаете, кажется, они вполне органично вписались в роли Бабы Яги, Василисы и Красной Шапочки.

Баба Яга в фильме «Баба Яга спасает мир». Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер

Коля Герасимов в «Сто лет тому вперед». Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе

© Сто лет тому вперед / Централ Партнершип, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Принцесса в «Бременских музыкантах». Валентина Ляпина и Маккензи Фой

© Бременские музыканты / Союзмультфильм, Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News

Богатый жених Поль в «Летучем корабле». Андрей Бурковский и Донал Глисон

© Летучий корабль / ТПО «Рок», Evan Agostini / Invision / East News

Варвара в «Последнем богатыре». Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

© Последний богатырь / Yellow, Black & White, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Спальник в «Коньке-Горбунке». Ян Цапник и Джереми Реннер

© Конек-Горбунок / СТВ, Chris Pizzello / Invision / East News

Василиса в сказке «По щучьему велению». Мила Ершова и Эль Фаннинг

Иван в «Последнем богатыре». Виктор Хориняк и Александр Скарсгард

Главная героиня фильма «Красная Шапочка». Таисья Калинина и Миа Васиковска

© Красная шапочка / Три А, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Иван-Дурак в «Коньке-Горбунке». Антон Шагин и Хэйли Джоэл Осмент

© Конек-Горбунок / СТВ, Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Царь-девица в «Коньке-Горбунке». Паулина Андреева и Вайнона Райдер

© Конек-Горбунок / СТВ, Courtesy Everett Collection / East News

Бонус: Грут из «Стражей Галактики», кажется, может хоть сейчас сыграть Лешего

С годами и никакого фотошопа не надо, чтобы лицо человека стало практически неузнаваемым. За нас все делает время. Вот, к примеру, актеры из «Гарри Поттера», которые изменились так, что мы их еле поняли, что это бывшие Джинни, Фред и Полумна.

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Последний богатырь / Yellow, Black & White, Последний богатырь / Yellow, Black & White, Charles Sykes / Invision / East News

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