Как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда
Кино
1 час назад
Иногда нам хочется немного похулиганить. И это как раз тот случай. Мы немного поколдовали над фотографиями голливудских актеров и превратили их в персонажей современных сказочных фильмов. И знаете, кажется, они вполне органично вписались в роли Бабы Яги, Василисы и Красной Шапочки.
Баба Яга в фильме «Баба Яга спасает мир». Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер
Коля Герасимов в «Сто лет тому вперед». Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе
© Сто лет тому вперед / Централ Партнершип, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Принцесса в «Бременских музыкантах». Валентина Ляпина и Маккензи Фой
© Бременские музыканты / Союзмультфильм, Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News
Богатый жених Поль в «Летучем корабле». Андрей Бурковский и Донал Глисон
Варвара в «Последнем богатыре». Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Спальник в «Коньке-Горбунке». Ян Цапник и Джереми Реннер
Василиса в сказке «По щучьему велению». Мила Ершова и Эль Фаннинг
Иван в «Последнем богатыре». Виктор Хориняк и Александр Скарсгард
Главная героиня фильма «Красная Шапочка». Таисья Калинина и Миа Васиковска
Иван-Дурак в «Коньке-Горбунке». Антон Шагин и Хэйли Джоэл Осмент
Царь-девица в «Коньке-Горбунке». Паулина Андреева и Вайнона Райдер
Бонус: Грут из «Стражей Галактики», кажется, может хоть сейчас сыграть Лешего
С годами и никакого фотошопа не надо, чтобы лицо человека стало практически неузнаваемым. За нас все делает время. Вот, к примеру, актеры из «Гарри Поттера», которые изменились так, что мы их еле поняли, что это бывшие Джинни, Фред и Полумна.
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Последний богатырь / Yellow, Black & White, Последний богатырь / Yellow, Black & White, Charles Sykes / Invision / East News
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Ребят, ну перекосило же ваших звёзд Голливуда. Что ж вы делаете?
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