Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод
Казалось бы, прошло более двух десятилетий, но стоит только в такси или по радио в супермаркете зазвучать «All That She Wants», «Total Eclipse of the Heart» или «Barbie Girl», как нас накрывает приятная волна ностальгии. Вместе со знакомой до мурашек мелодией в памяти возникают воспоминания, связанные с хитами, и тем дороже нам становятся. Тем более интересно узнать, как сегодня выглядят звезды нашей юности.
Лене Нюстрем (Aqua) в 24 года и в 48 лет
Милен Фармер в 31 год и в 61 год
Таркан в 26 лет и в 51 год
Филиппо Невиани (Nek) в 25 лет и в 52 года
Йенни Берггрен (Ace of Bace) в 24 года и в 51 год
Белинда Карлайл в 31 год и в 65 лет
Ричи Невилл (5ive) в 19 лет и в 44 года
Дженнифер Пейдж в 24 года и в 50 лет
Гала Риццато (Гала) в 21 год и 48 лет
Кейт Райан в 28 лет и 43 года
Крис Айзек в 35 лет и в 67 лет
Бонни Тайлер в 34 года и в 72 года
Ализе в 16 лет и в 38 лет
Ширли Мэнсон (Garbage) в 33 года и в 56 лет
Декстер Холланд в 34 года в 57 лет
Джери Халлиуэлл (Spice Girls) в 24 года и в 51 год
Эмма Бантон (Spice Girls) в 20 лет в 47 лет
Кевин Ричардсон (Backstreet Boys) в 27 лет и в 51 год
Лу Бега в 24 года и в 48 лет
Посмотрите, как изменились красавцы актеры прошлых лет из мыльных опер и голливудских фильмов времен видеопроката.
Комментарии
Ну вот, теперь у меня в голове звучит I'm a Barbie girl in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party
Ah, ah, ah, yeah
Come on, Barbie, let's go party
Ooh woah, ooh woah
И как теперь избавиться от этого ушного червя? (
А мой earsworm:
The world is not enough
There’s such a perfect days to stuff
My love…