Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод

Казалось бы, прошло более двух десятилетий, но стоит только в такси или по радио в супермаркете зазвучать «All That She Wants», «Total Eclipse of the Heart» или «Barbie Girl», как нас накрывает приятная волна ностальгии. Вместе со знакомой до мурашек мелодией в памяти возникают воспоминания, связанные с хитами, и тем дороже нам становятся. Тем более интересно узнать, как сегодня выглядят звезды нашей юности.