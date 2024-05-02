Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод

Ностальгия
1 час назад

Казалось бы, прошло более двух десятилетий, но стоит только в такси или по радио в супермаркете зазвучать «All That She Wants», «Total Eclipse of the Heart» или «Barbie Girl», как нас накрывает приятная волна ностальгии. Вместе со знакомой до мурашек мелодией в памяти возникают воспоминания, связанные с хитами, и тем дороже нам становятся. Тем более интересно узнать, как сегодня выглядят звезды нашей юности.

Лене Нюстрем (Aqua) в 24 года и в 48 лет

Милен Фармер в 31 год и в 61 год

Таркан в 26 лет и в 51 год

Mary Evans/AF Archive/Mark Liley/East News

Филиппо Невиани (Nek) в 25 лет и в 52 года

Йенни Берггрен (Ace of Bace) в 24 года и в 51 год

Белинда Карлайл в 31 год и в 65 лет

Ричи Невилл (5ive) в 19 лет и в 44 года

Дженнифер Пейдж в 24 года и в 50 лет

Гала Риццато (Гала) в 21 год и 48 лет

Кейт Райан в 28 лет и 43 года

Крис Айзек в 35 лет и в 67 лет

Бонни Тайлер в 34 года и в 72 года

Ализе в 16 лет и в 38 лет

Ширли Мэнсон (Garbage) в 33 года и в 56 лет

© Garbage / YouTube, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Декстер Холланд в 34 года в 57 лет

© The Offspring / YouTube, Amy Harris/Invision/East News

Джери Халлиуэлл (Spice Girls) в 24 года и в 51 год

Эмма Бантон (Spice Girls) в 20 лет в 47 лет

Кевин Ричардсон (Backstreet Boys) в 27 лет и в 51 год

Лу Бега в 24 года и в 48 лет

Посмотрите, как изменились красавцы актеры прошлых лет из мыльных опер и голливудских фильмов времен видеопроката.

Фото на превью Garbage / YouTube, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Alizée / YouTube

Комментарии

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Lost in the crowd
3 дня назад

Ну вот, теперь у меня в голове звучит I'm a Barbie girl in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party
Ah, ah, ah, yeah
Come on, Barbie, let's go party
Ooh woah, ooh woah
И как теперь избавиться от этого ушного червя? (

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