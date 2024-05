Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод

Ну вот, теперь у меня в голове звучит I'm a Barbie girl in the Barbie world

Life in plastic, it's fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation.

Come on, Barbie, let's go party

Ah, ah, ah, yeah

Come on, Barbie, let's go party

Ooh woah, ooh woah

И как теперь избавиться от этого ушного червя? (