16 человек, которые нашли умелый ответ наглецам
Истории
1 час назад
Порой люди поражают своей бестактностью и наглостью. Не каждый сможет противостоять напору чужих нападков, но герои нашей статьи тоже не лыком шиты, и могут постоять за себя в любой ситуации. Некоторым историям даже хочется похлопать.
- Муж собрался с друзьями в клуб. Понимая, что утром будет скандал, он спрашивал разрешения раз двадцать. Я сказала, что может ехать. Утром услышала, как пришел, и после того как он лег спать, я встала и испачкала его рубашку темного тона пудрой. А когда он проснулся, закатила скандал! Он клялся, что рядом не было ни одной девушки и что не понимает, откуда пудра на плече рубашки. Не разговаривала с ним два дня. А потом со словами «прости меня» он подарил мне огромный букет лилий и духи. © Подслушано / Ideer
- У моего малого не очень с математикой. Так его и можно понять: у меня по алгебре и геометрии всегда тройки были, если не ниже. Меня уже учительница в школу вызывала, говорила, что мне надо ему объяснить, как решать те уравнения, если он сам догнать не может. А я ей говорю: «Так это вы учительница математики, а не я! Вот вы и объясняйте. А я, скажу честно, и сама не знаю, как те уравнения правильно решать!» © Мамдаринка / VK
- Парень сказал, что во время отпуска не будет скидываться на аренду квартиры. Сказала ему тогда забрать свои вещи до отпуска, я найду другого соседа. А он айда давить на чувство вины, что у него через два дня вылет и он не успевает собраться. В конце концов, принес мне эти 12 тысяч, но я уже не стала брать. Нашла себе нормальную соседку без финансовых проблем. Устала оттого, что постоянно пытался сесть на шею. © Подслушано / Ideer
- На работе в подсобке держу не только аптечку и чай, но и «аварийный набор»: прокладки, чулки, нитки, иголки и прочее. Коллеги пользуются и докупают. Стали ученицы забегать в случае аварий. Мы понимаем, не отказываем. При этом запасы они не пополняют. Купили прокладки подешевле. Сегодня ученица выдала: «А по какому праву вы на нас экономите? Я пожаловаться могу». Предложила ей заявить в комиссию по правам человека. © Подслушано / Ideer
- Когда мне изменил парень, я поступила глупо, но с юмором. Вставила в начале документа его фото и составила мини-характеристику. Изменщик и далее по списку. Коротко, но со вкусом, так сказать. Потом выставила у себя в соцсети все это дело, мол, осторожно, я предупреждаю. Дальше разослала документ всем девушкам, которые были у него в подписчиках. И наблюдала, как треть от него отписалась. Он, конечно, ругался, но ничего сделать не мог. От знакомых узнала, что это мое «объявление» пошло дальше и сделало ему дурную славу. Девчонки, пользуйтесь и не благодарите! © Карамель / VK
- Я стояла в аэропорту у стойки регистрации. Передо мной проскочил мужчина и заявил: «Мне нужно зарегистрироваться на рейс». Он был дорого одет и старше меня. Я уже хотела его пропустить, но женщина за стойкой сказала: «Эта девушка была здесь первой». Он не посмотрел на меня, а лишь пробурчал: «Но я опоздаю!» Тогда она такая: «Если вы хотите зарегистрироваться раньше этой пассажирки, вам придется извиниться перед ней и попросить занять ее место в очереди». Тогда он впервые посмотрел на меня — я на 20 лет моложе его, в потертых джинсах и шлепанцах. На мгновение поежился, а затем извинился и спросил разрешения пройти. Я посмотрела на сотрудницу: ее лицо было бесстрастным. Ну и я такая: «Конечно, без проблем». До сих пор не могу поверить, что она это сделала. © Julia L / Quora
- Стою в очереди, ребенок ест печенье. Подходит тетка и начинает лекцию: как воспитывать, что давать, что запрещать. Я вежливо: «Спасибо, не нужно». А она: «Я мать троих, знаю лучше». Я терпела, терпела, а потом как выдала: «Почему вы надели это пальто с этими ботинками? Вам категорически не идет этот цвет. Вам бы что-то потеплее, с теплыми тонами. И помада, кстати, тоже, а серьги не к месту». Она офигела. Реально стояла и пыталась понять, что происходит. А потом спрашивает: «Зачем вы мне это говорите?» Я ей: «Так я вообще-то стилист, и мои советы стоят денег. А вам вот бесплатно, просто в ответ на ваши бесценные мамины наставления». У нее глаза округлились, губы поджались, и она молча ушла в другую очередь. А я стою, улыбаюсь маленькой, но такой приятной победе. © Мамдаринка / VK
- Была я как-то в кофейне. В очереди начала возмущаться девушка, мол, почему ей не могут сделать кофе с соевым молоком. А оно закончилось. Дамочка стукнула кулаком по прилавку: «Мне все равно, дайте мне соевое молоко! За углом есть магазин!» Подразумевая, что девушка-кассир должна туда сбегать. Она дальше ругала девушку и грозилась нажаловаться на нее начальству. За ее спиной образовалась очередь, и тут один парень такой: «Если бы вы пошли в тот магазин 5 минут назад, то могли бы купить себе соевое молоко, а не заставлять всех слушать ваше нытье!» Шокированная тем, что на нее наехал другой покупатель, женщина подхватила свою сумочку и убежала. © Nuralia Mazlan / Quora
- Девушкам нужно гораздо больше времени в ванной, потому что и ноги брить надо, и брови щипать, и еще много чего другого. Для меня было абсолютным шоком, когда мой новый парень после того, как я впервые сходила в душ в его квартире, предъявил, что я там долго была. Нормальный вообще? Короче, я не промолчала и перечислила ему все, что делаю в ванной. Он аж рот разинул! © Карамель / VK
- На одном этаже с нами живут очень вредные соседи. Бесили жутко. Как-то раз заметила через окно, что у них точно такая же модель телевизора. Решила им немного отомстить за их поведение. И когда они собираются у телевизора, беру и в нужные моменты из своего окна включаю чужой телевизор и переключаю каналы. Таких криков я еще ни разу не слышала. © Палата № 6 / VK
- Знакомый рассказывал, как устроился работать на удаленку в неплохую фирму. В первую же неделю на его плечи хотели свалить целую кучу работы. Начальница позвонила и сказала, что у нее проблемы с интернетом, поэтому многие задачи по проектам перейдут ему. Знакомого это не устроило, поэтому он ей в немного грубой форме заявил: «А что если подключить ваш крутой телефон как модем или точку доступа?» Она бросила трубку, через пару минут позвонила и сказала: «Спасибо, это гениальный совет!» Ему даже премию тогда выдали, но все равно уволили спустя три недели за хамство и споры. © Палата № 6 / VK
- Был у меня одноклассник, с которым не клеилась дружба все 11 лет. Он меня обижал, подставлял перед всем классом. Дети смеялись, а учителя и родители делали вид, что все ок. После выпуска прошло много лет. И вот случайная встреча с одноклассником, завязался разговор. Он извинился и сказал, что я хорошо выгляжу, вся такая молодец и похорошела. Стал ухаживать, добиваться меня. Влюбила его в себя и бросила. Месть все-таки сладка, даже через столько лет. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 18 лет, устроилась работать в одну небольшую компанию. Официально не оформляли на испытательном сроке. И в последний день начальник меня выставил, не заплатив ни копейки. Прошло много лет, и теперь он устраивается под мое подчинение. Взяла его сразу же, а он безумно рад и уверен, что я все забыла. Добро пожаловать на испытания, милейший. © Подслушано / Ideer
- Раньше обижалась на мужа за то, что он не замечает изменения в моей внешности. То, что я на маникюр сходила, новую прическу сделала или платье купила. Всегда грубо обвиняла его в измене, хотя понимала, что это глупо. И тут муж решил отомстить. Взял и поменял шины на машине, я утром сажусь к нему, а он так манерно: «И что? Ты не заметила? Реально не увидела? Ну все, ты точно мне изменяешь!» Больше не пристаю к нему с глупыми обвинениями. © Мамдаринка / VK
- В детстве бабки во дворе не могли меня запомнить и отправили в «свой двор» гулять. Я ответила, что я из семьи Пупкиных на четвертом этаже. Они: «Странно, такая семья приличная!» Тогда я выдала фразу, после которой у них челюсти отвисли, и появился повод для болтовни на 3 месяца. Я сказала: «Ну знаете, в семье не без ошибки». © Подслушано / Ideer
- Сегодня была в фастфуде. Из свободных столиков рядом был стол на четверых, я села без зазрения совести и принялась за свой заказ. Тут кто-то ко мне плюхается со своим кофе. Ни здрасьте, ни извините. Опешив от такого хамства, я откладываю сэндвич. А человек выдает: «Вы что, кого-то ждете?» Я отрицательно мотаю головой, а потом доходчиво объясняю, мол, желательно хотя бы спросить у случайного соседа, желает ли он таковым оказаться. Беру поднос и ухожу за соседний освободившийся столик. © Палата № 6 / VK
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