15+ человек, у которых дома есть такие вещицы, что музейные сотрудники кусали бы локти от зависти

Мы всю жизнь, с самого детства, живем в окружении вещей. Модный ремень, привезенный из-за границы, потемневший от времени золотой браслет, бабулин сервиз для особых случаев, который хранится за стеклом. Мы настолько к ним привыкли, что перестали даже обращать внимание. Но может, все же и стоит вглядеться? Вдруг это настоящее сокровище?

«Бабулино ожерелье с опалами. Забавно, что бабуля хранила его в пакете вместе с использованными батарейками»

«Мама до сих пор хранит четырехлистный клевер, который я подарила ей аж 30 лет назад!»

«Руки мастера не коснутся ожерелья моей бабули»

«Этот браслет мне достался от бабули. Она путешествовала по миру и из каждой поездки привозила подвески»

«Вот что я решил сотворить с древним телевизором — установил внутрь современную систему смарт-TV»

Офигеть! Я бы точно такой купила. © Prestigious-Menu-786 / Reddit

«Как вам кольцо моего прадедушки?»

«Бабулин медальон, датированный 1862 годом! Он немного потерся со временем, но все еще волшебный!»

Так уникально! Как маленькая книжка с сокровищами. Надо придумать что-то крутое и сентиментальное, что можно хранить внутри. © ChurchMouse85 / Reddit

«Нашел эти приборы в сундуке моего дедушки. К сожалению, его не стало еще до моего рождения. Мама уверяет, что они очень ценные»

«Я унаследовала этот экземпляр „Алисы в Стране чудес“»

«Бабуля оставила мне эти два кольца. И знаете что? Это настоящие бриллианты»

«От тети мне достался этот парусник из слоновой кости. Понятия не имею, откуда он вообще взялся»

«Эта булавка принадлежала моему прапрапрадедушке. Интересно, что это значит? Может, какое-то тайное братство?»

Да это же символ принадлежности к Виргинскому университету! Памятная вещица. © PWal501 / Reddit

«Мне 13 лет, а друг семьи только что поручил мне работу: оценить стоимость книг его бабули»

«Одно из обручальных колец моей бабушки. А я даже не знаю, с которого ее брака оно осталось»

«Пока гостили у мамы, разбирали семейные драгоценности. Это все принадлежало прапрабабушке. Думаю, это начало XX века»

Просто потрясающе! Найти антикварную ювелирку из богемского граната — та еще задачка. Этот комплект — настоящее сокровище! © merfolk-jewels / Reddit

«Мы перекопали задний двор, и вот чем разжились. Тут у нас целая гора бутылок из-под газировки столетней давности. Большая редкость, между прочим!»

Это офигеть как круто! Теперь сижу и завидую! © AliEffinNoble / Reddit

«Представляю вам единственный подарок на свадьбу моей прабабушки: имбирно-ореховые часы 1878 года. Она путешествовала с ними в крытой повозке»

«Эта статуя стояла в доме моей прабабушки-итальянки»