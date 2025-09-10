16 культовых нарядов из кино, которые нейросеть примерила на обычных людей. Получилось невероятно

3 часа назад
Dmitriy Al
2 часа назад

16 культовых нарядов из кино, которые нейросеть примерила на людей с лишним весом и на тех кто просто плохо выглядит. Имхо так больше соответствует результату.

Зеленое платье Скарлет О’Хара из «Унесенных ветром», маленькое черное, которое носила Холли в «Завтраке у Тиффани» или белое со взлетающим вверх подолом на героине Мэрилин Монро в «Зуде седьмого года» — все эти наряды стали культовыми. Но вы когда-нибудь задумывались, как бы они выглядели не на голливудских звездах, а на обычных людях? Мы в редакции решили это узнать, а помогла нам в этом нейросеть.

В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Красное платье Хюррем, «Великолепный век»

На наряды Хюррем можно смотреть бесконечно. Костюмер намеренно делал образы для этой героини яркими и отличающимися, чтобы подчеркнуть ее исключительное положение в гареме. Чего только стоит это красное платье.

Белое платье Девушки, «Зуд седьмого года»

Автор платья — голливудский костюмер Уильям Травилла, который работал с Монро много лет. Это один из самых известных нарядов актрисы, у него даже есть собственная страница в Википедии. А все потому, что этот образ оказал огромное влияние на общество и поп-культуру по всему миру.

Зеленое платье Сесилии, «Искупление»

Драконятина
1 час назад

Зелёный цвет envy - зависть, часто в западных фильмах символизирует отношения между героями , в данном случае между сестрами. Часто отрицательные герои тоже носят именно зелёный цвет.

По опросу киносервиса Sky Movies и женского журнала InStyle, это платье было признано величайшим в истории кино. Этот кинообраз остается одним из самых запоминающихся. А британский Vogue назвал его одним из самых незабываемых зеленых платьев в кино.

Маленькое черное платье Холли, «Завтрак у Тиффани»

Тот самый маленький черный наряд Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак у Тиффани», пожалуй, главный модный символ XX века. Платье было создано специально для актрисы.

Розовый кожаный костюм Эль Вудс, «Блондинка в законе»

В этом фильме художником по костюмам была Софи Де Ракофф. Она рассуждала так: «Что бы надела Эль для поездки в Гарвард? Как бы она попробовала вписаться»? Было решено остановиться на кожаном костюме для вождения и добавить к нему элементы элегантности 40-х годов. Так и появился ставший впоследствии культовым розовый наряд.

Зеленое платье Скарлет О’Хара, «Унесенные ветром»

Как пишут увлеченные историей авторы бестселлеров Лоретта Чейз и Сьюзан Холлоуэй Скотт, зеленое платье из штор из фильма «Унесенные ветром» олицетворяет находчивость и целеустремленность Скарлетт, а также ее чувство стиля.

Голубое платье Золушки, «Золушка»

VareSilvana
2 часа назад

Фото не нашла - из видео скрин дёрнула. У девушки гораздо лучше получилось

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Художник по костюмам Сэнди Пауэлл призналась, что хотела передать в платье Золушки легкость. Оно объемное, но кажется невесомым. Вместе с командой она использовала несколько слоев тончайшей ткани, благодаря чему получился оттенок синего с сиреневым, который кажется текучим.

Свадебное платье Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Irina
7 часов назад

Кто в здравом уме наденет на свадьбу несчастливое платье?

Платье цвета слоновой кости от Вивьен Вествуд с многоярусной юбкой вдохновляло невест по всему миру. По данным журнала Glamour его коктейльная версия в 2009 году была распродана за считанные часы.

Драматичное готическое платье Уэнздей, «Уэнздей»

© Wednesday / MGM Television, AI-generated image

Сериал «Уэнздей» с Дженной Ортегой в главной роли весь мир заставил обратить внимание на готическй стиль, и во многом благодаря художнику по костюмам Коллин Этвуд. Культовое платье со школьных танцев Коллин увидела в витрине магазина в Лондоне.

Красное платье Элли, «Дневник памяти»

По оценке журнала Fashion Champagne, красное платье Элли воплощает игривый, но все равно элегантный стиль эпохи 40-х. Этот наряд идеально отражает яркую индивидуальность героини и ее юность.

Наряд Энди с пиджаком и кожаными штанами, «Дьявол носит Prada»

Irina
7 часов назад

Как раз у Энди практически все наряды были именно трендовые. В итоге сейчас они смотрятся уже так себе.

Образ Энди с кожаными брюками и строгим блейзером демонстрирует ключевой момент ее модной трансформации.

Серая блузка с юбкой Сары, «Австралия»

Как отмечается в блоге CINEMATTIRE, наряды в этом фильме являются важной частью повествования. Через них зрителям раскрывают характер главной героини. Серая блузка и юбка — часть более сдержанного, повседневного гардероба героини. Возможно, он символизирует ее неопытность и статус приезжей аристократки.

Кожаный наряд Круэллы, «Круэлла»

Драконятина
59 минут назад

Какие там потрясающие наряды, весь фильм как феерия моды смотрится, очень шикарно визуально.

Согласно Screen Rant, кожаный костюм служит точкой смены личности. И действительно, героиня постепенно превращается из кроткой Эстеллы в Круэллу де Виль. Образ с кожаной курткой выглядит броско и напоминает шахматную доску. А ведь героиня действительно собирается обыграть баронессу.

Платье Дейзи со стразами, «Великий Гэтсби»

Роскошный наряд Дейзи с крупными стразами просто невозможно забыть. Еще бы, художник по костюмам Кэтрин Мартин постаралась на славу вместе с Миуччей Прада. Как призналась Кэтрин, она взяла стиль 1920-х годов и сделала его более привлекательным для современной аудитории.

Желтое платье Энди, «Как отделаться от парня за 10 дней»

Это платье было создано в сотрудничестве с дизайнером Каролиной Эррера и костюмером Карен Пэтч специально для фильма. Пэтч намеренно выбрала желтый цвет, чтобы подчеркнуть уверенность и смелость героини. В статье Vanity Fair подчеркивается, что появление этого наряда стало культовым моментом фильма.

Красное платье Вивиан, «Красотка»

Спустя 30 лет после выхода фильма французский Vogue назвал это вечернее платье культовым. В журнале написали, что оно специально было разработано так, чтобы полностью отличаться от прежних откровенных нарядов героини и символизировать ее переход к элегантности.

Оказывается, многие культовые образы отлично выглядят не только на экране! Какой из этих нарядов вы бы примерили на себя? Делитесь в комментариях!

Фото на превью Pretty Woman / Touchstone Pictures, AI-generated image, Atonement / Universal Pictures, AI-generated image

Кот Капустный
3 часа назад

По факту здесь собраны ошибки в подборе гардероба для полных дам: светоотражающие ткани, светлые цвета, открытые руки. Всё это подчёркивает телесные складки и утолщения в частности и вес в целом. Единственное, что верно, - это подчёркнутое декольте.

