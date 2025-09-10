16 культовых нарядов из кино, которые нейросеть примерила на обычных людей. Получилось невероятно

Зеленое платье Скарлет О’Хара из «Унесенных ветром», маленькое черное, которое носила Холли в «Завтраке у Тиффани» или белое со взлетающим вверх подолом на героине Мэрилин Монро в «Зуде седьмого года» — все эти наряды стали культовыми. Но вы когда-нибудь задумывались, как бы они выглядели не на голливудских звездах, а на обычных людях? Мы в редакции решили это узнать, а помогла нам в этом нейросеть.