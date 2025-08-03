Вот как преобразились герои 18 знаменитых картин, стоило им только улыбнуться
Мы заметили, что героев на картинах изображают чаще всего серьезными. Вспомните, к примеру, «Американскую готику» Гранта Вуда или автопортрет Эдварда Мунка: они смотрят на зрителя чуть ли не хмурясь. Но как поется в одной небезызвестной песенке: «От улыбки станет всем теплей». Только посмотрите, как меняются изображенные на полотнах люди, стоит им улыбнуться или даже засмеяться!
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
1. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
2. Грант Вуд, «Американская готика»
3. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
4. Энтони Фредерик Огастас Сэндис, «Елена Троянская»
5. Эдвард Мунк, «Автопортрет»
6. Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»
7. Ганс Гольбейн Младший, «Портрет Анны Клевской»
8. Данте Габриэль Россетти, «Bocca Baciata»
9. Данте Габриэль Россетти, «La Ghirlandata»
10. Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню в Лохнау»
11. Иван Крамской, «Неизвестная»
12. Петрус Кристус, «Портрет девушки»
13. Рафаэль Санти, «Портрет Елизаветы Гонзага»
14. Александр Кабанель, «Пандора»
15. Валентин Серов, «Девочка с персиками»
16. Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»
17. Винсент Ван Гог, «Автопортрет с перевязанным ухом»
18. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
Если вам нравится рассматривать картины и читать о художниках, возможно, вам понравятся еще и эти статьи:
Как думаете, кого из людей на полотнах улыбка преобразила больше всех?
Комментарии
Не у всех удачная улыбка, но в целом подборка прикольная, спасибо!)))
Кто придумал статью... Не надо больше так! Неестественно и от этого странно.