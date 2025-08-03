Вот как преобразились герои 18 знаменитых картин, стоило им только улыбнуться

Мы заметили, что героев на картинах изображают чаще всего серьезными. Вспомните, к примеру, «Американскую готику» Гранта Вуда или автопортрет Эдварда Мунка: они смотрят на зрителя чуть ли не хмурясь. Но как поется в одной небезызвестной песенке: «От улыбки станет всем теплей». Только посмотрите, как меняются изображенные на полотнах люди, стоит им улыбнуться или даже засмеяться!