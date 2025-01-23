Детали и секретные послания, которые известные художники припрятали на своих полотнах

Говорят, в картинах главное — вызывать эмоции, и неважно, какие. Но обычно художники закладывают в свои работы куда больше, чем может считать зритель, особенно неподготовленный. И, на первый взгляд, обычный сюжет может предстать настоящей драмой, стоит только обратить внимание на мелкие детали.

«Княжна Тараканова», Константин Флавицкий

Основой сюжета картины стала история княжны Таракановой — авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Хотя она погибла от чахотки, художник изобразил ее гибель во время наводнения в казематах. Именно эта версия и закрепилась в народной памяти. Лицо девушки полно отчаянья, она понимает, что гибель неизбежна. Но мало кто знает, что в ее образе художник изобразил себя и свои переживания. Он писал картину, будучи смертельно больным и осознавая это. Ему нужны были деньги на лечение. И хотя картину признали шедевром и были готовы купить за очень большие в то время деньги — за 3 тысячи, Флавицкий хотел получить за нее 5 тысяч. Этой суммы он не дождался, болезнь сгубила его.

«Неравный брак», Василий Пукирев

В середине XIX века большое количество браков заключалось из-за денег. Бесприданниц часто выдавали замуж против воли, вопрос этот тогда был болезненным. Василий Пукирев решил написать картину на эту тему по подсказке друга, художника Петра Шмелькова. Перед нами юная невеста, которая вне себя от горя. Она еле находит в себе силы протянуть палец для кольца. Девушка очень бледна, заплакана. Ее почти детское лицо опущено, свеча безвольно опущена в руке. Морщинистый жених в это время брезгливо оттопырил губу и скосил глаза на девушку. Но интерес составляет не только эта контрастная пара. Обратите внимание на шафера позади невесты. Он явно недоволен. Его руки сложены на груди, а сам он даже не смотрит на церемонию. По одной из версий считается, что в этой фигуре художник изобразил себя, а в качестве невесты изобразил свою несостоявшуюся невесту.

«Ночная терраса кафе» — Винсент Ван Гог

«Ночная терраса кафе» является одной из самых известных работ Ван Гога. Место, изображенное на ней, действительно существует. В 1990 и 1991 годах оно было отреставрировано, чтобы быть похожим на изображение великого мастера. В 2013 году в одной научной статье была выдвинута теория о том, что художник задумывал сделать эту картину эдакой новаторской «Тайной вечерей». В статье рассмотрено множество влияний, которые художник испытывал в то время, его другие работы и надежда основать коммуну из двенадцати «художников-апостолов». Хотя сам автор нигде о таком намерении не писал, 2 недели спустя в письме к своему брату Тео он сообщил, что испытывает огромную потребность в религии и поэтому выходит ночью на улицу, чтобы рисовать звезды. А также ему постоянно снится картина с группой фигур приятелей. В подтверждение этой теории говорит и то, что людей у кафе как раз 12.

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

Знаменитейшая картина «Девушка с жемчужной сережкой» — это изображение мимолетного момента. Есть мнение, что жемчужина девушки передает ее духовную чистоту и земную красоту, а ее головной убор призван показать ее как экзотического персонажа. Она изображена с открытым ртом и смотрит прямо на зрителя, что усиливает ее соблазнительность. Кажется, девушка вот-вот исчезнет в темноте. В картине нет никаких намеков на то, кем является эта девушка и как она живет. Изображенную особу считают довольно загадочной и даже называют «Северной Моной Лизой». А все потому, что трудно получить четкое представление о том, как она на самом деле выглядит. Даже цвет ее волос не очевиден. Тайной покрыта и сама сережка. Во-первых, считается, что это не настоящая жемчужина, а подделка из стекла. Ведь жемчуг такого размера был бы не по карману художнику. А во-вторых, может быть это и вообще не сережка, а лишь ее иллюзия. При тщательном изучении полотна оказалось, что у нее нет контура и крючка, чтобы повесить ее на ухо. Кстати, настоящее название картины никому не известно. На протяжении веков ее называли по-разному, а свое нынешнее «имя» она получила в конце XX века из-за сережки изображенной девушки.

«Пряхи», Диего Веласкес