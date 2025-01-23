15 пап, которые учудили такое, что без смеха не расскажешь
Истории
21 час назад
Когда мы растем, наши родители кажутся нам такими взрослыми и ответственными людьми, которые совсем не склонны к озорству и ребячеству. Но как же порой приятно убедиться в обратном и узнать, что папа, которого ты всегда считал самым серьезным человеком на свете, на самом деле тоже может отжигать со всей детской непосредственностью.
- Так уж получилось, что у моего папы нет бровей. Я как-то даже никогда особо не обращал на это внимание. А тут болтали с мамой и она такая: "А помнишь, когда ты был маленький, папа подпалил себе брови, когда мангал разжигал?". Я говорю, нет, мол, не помню. Мама удивилась, что я ни разу в жизни не спросил у папы, почему у него нет бровей. Но после выяснения всей правды, я теперь всякий раз борюсь с желанием расхохотаться, когда вижу папу и представляю тот день. © Seeeab / Reddit
- Узнал, что когда моя мама была беременна мною, мой папа пытался сделать из меня гения. Вычитал где-то, что ребенок в утробе способен усваивать информацию и давай пичкать меня всякими лекциями по физике, классической музыкой, первым альбомом AC/DC и тому подобным. Еще он рисовал у мамы на животе всякие образы, которые якобы должны были передаться мне: рисовал пейзажи и натюрморты, надеясь, что мне передастся художественный талант. В общем, в физике я полный ноль, классическую музыку не слушаю, рисовать не умею, но первый альбом AC/DC обожаю, хотя подозреваю, что в этом нет папиной заслуги. © Палата №6 / VK
- Попросила у мамы на Новый год фиолетовый капор. Она такая: "Ок, с папой поищем". Звонит папа из магазина: "А тебе обязательно фиолетовый? Потому что я тут один присмотрел, он шикарный, заточка топ, но зеленый". Я не врубаюсь - какая заточка? А он такой: "Ну у топора отличная заточка!". Оказалось, что папа не расслышал и решил что я хочу топор. И главное, ни одного вопроса на кой мне сдался топор и почему именно фиолетовый? Поржали с ним конечно, но теперь я хочу фиолетовый топор. Фиолетовый топор и капор, и я буду самой стильной в лесу. © BadAngryPanda / X
- Мне было 9, когда мы поехали на птичий рынок, и я просто так сказала: «Пап, купи кролика». И он купил. С клеткой, кормом и лотком. Я была в восторге, мама была в шоке. Кролик у меня прожил 13 лет, кстати. © ****whataname / X
- Мама хотела назвать меня Мирославой. Папа поддержал ее выбор и отправился регистрировать меня. Но когда он вернулся, оказалось, что в документах записано имя Виктория. Папа сам так решил. Мама была вне себя от ярости. Она ругалась, психовала, дулась три недели, но в итоге простила папу и все наладилось. Я до сих пор благодарна папе за его смелость! Мне очень нравится имя Виктория. © Палата №6 / VK
- Сестра в этом году поступила в университет, в другом городе и живет в общаге. Знакомая ехала в гости и мы с мамой собрали сестре сумку с вещами и вкусняшками. Оставили сумку в багажнике, чтобы утром папа передал ее знакомой. А в этот же день мы с мамой ездили в магазин закупаться. Купили пятилитровую бутылку масла и десять килограмм муки. Тяжело. Оставили в машине пакет и попросили папу потом забрать. В общем, звонит сестра и спрашивает, мол, зачем ей столько муки и масла? Оказывается папа прослушал, что и куда нести и все пакеты перепутались. © Подслушано / Ideer
- Мой папа устроился моим сменщиком в кафе. Все начиналось как шутка. Ему пришлось уволиться с работы и он был в поиске. Ну, я пришла домой и говорю: "Не хочешь к нам в кафе? У нас мальчик уволился". Он сначала посмеялся, но через несколько дней поиска вакансий и кучи собеседований эта идея уже перестала казаться такой нелепой. Месяц работы в кафе - и он в полном восторге. Конечно, зарплату папа привык получать неплохую. Однако, этот недостаток для него компенсирует то, что он наконец-то чувствует себя в своей тарелке. Сколько его помню, он работал на фрилансе из дома и вот наконец-то его экстравертная душа радуется! Конечно, на любой работе есть трудности, но вы бы видели как он светится! В кафе все постоянники его просто обожают, начальство от него в восторге. Теперь у меня есть цель: найти работу, на которой я себя буду чувствовать так же хорошо. © Палата №6 / VK
- Начала встречаться с парнем. Стоим под моим подъездом, сюсюкаемся, обнимаемся, прощаемся. Долго обнимаемся. И тут с балкона слышу, как мой папуля во все горло кричит с балкона: "Катюха, хорош обниматься, тебя же дома не может дождаться тарелка маминых макарох по-флотски! Айда домой! И парня своего зови! Макарох на всех хватит!". Интересно, а у кого-нибудь еще третье свидание заканчивалось макарохами по-флотски? © Палата №6 / VK
- Папа тут вычудил... По выходным ходит в баню к другу, а когда возвращается, то бросает пакет с полотенцем и грязным бельем где попало. Есть у него такая дурная привычка. Мама постоянно из-за этого ругает его, когда по углам квартиры находит пакеты с мокрым и грязным бельем. В очередной раз после бани мамулик спрашивает его, куда опять засунул пакет, а папик с гордостью: «Не бросал нигде, а сразу в машинку кинул». Ну все правильно, белье в стиралке. В пакете правда, но в стиралке же. © Подслушано / VK
- До замужества жила с родителями. Помню, что сидели вечером с папой, смотрели «Терминатора». Мама пришла с работы, заглянула к нам, но поскольку «Терминатор» ее не интересовал — она ушла на кухню, а потом пошла в кабинет смотреть детектив. «Терминатор» давно закончился, я уже собираюсь ложиться спать в своей комнате. Вбегает папа в панике и говорит: «Надо что-то делать! Скоро 12 ночи, а мама так и не пришла с работы!» Он не заметил, как она пришла, весь вечер переживал. А она была в соседней комнате. © Подслушано / VK
- Летом я из-за работы не смогла поехать с дочкой на юг и отправила ее туда с бабушкой, к родственникам. Утром я собиралась на работу, поцеловала мужа и ускакала, все как обычно, только вот это был день дочиного рождения. Смогла позвонить и поздравить ее только вечером. И каково было мое удивление, когда она провизжала, что они с папой ходили на базар вместе! Оказывается, муж утром взял билет на самолет и отправился к имениннице (он работал в аэропорту и это была не проблема). Ох, авантюрист! © Подслушано / VK
- Моему папе очень нравятся лягушки. У него 7 плюшевых лягушек, около 50 штук статуэток в виде лягушек, 4 чашки с изображением лягушек, множество брелоков и моих поделок, которые я делала, начиная с детства. Так же дома живут 2 шпорцевые лягушки.
Нас с братом папа в шутку называет головастиками. И я, честно, не знаю, как буду жить без этих самых лягушек, когда придет время уезжать из родительского дома и обустраивать свою квартиру. Даже грустно становится. © Подслушано / VK
- Когда мой папа был маленьким, он где-то услышал выражение "скатертью дорога" и решил, что это такой интересный способ прощаться с людьми. Дедушка рассказывал, что когда они дома закатили праздник с гостями, то провожая их, мой папа гордо стоял возле входной двери и на прощание говорил всем: "Скатертью дорога!". Дедушка до сих пор не может сдержать улыбку каждый раз, когда рассказывает нам эту историю. © WhiteVans_FreeCandy / Reddit
- Однажды папа сломал ногу, катаясь на сноуборде. Пока он ждал, когда ему поможет местная служба, к нему подошел парень, которого папа принял за обычного туриста. Парень спросил, нужна ли помощь, предложил воды и подождал рядом, пока не подъехали спасатели на снегоходах. Оказалось, что этим "туристом" был Арнольд Шварценеггер, у которого был дом неподалеку от горы, где катался папа. © Arcinbiblo12 / Reddit
- Папа читал нам с братом перед сном книги с самого рождения и вплоть до 18 лет. Он читал нам все сказки и фэнтези, начиная от "Волшебника из страны Оз" и заканчивая "Властелином колец". Я обожал время, проведенное за чтением этих историй. Именно папа привил мне любовь к книгам, фэнтези и воображению. Но самая соль в том, что хоть я уже совсем взрослый и давно не живу с родителями, каждый раз, когда я приезжаю к ним в гости, папа норовит почитать мне какую-нибудь книжку вслух. Я конечно ворчу и протестую, все-таки не ребенок уже, но в итоге сажусь и слушаю. © I_Will_Remember / Reddit
А вот еще несколько подборок про то, какими замечательными бывают папы:
Комментарии
Уведомления
Как приятно читать истории про отцов, которые не просто являются соседями по жил. площади, а правда участвуют в жизни своих детей. Очень тёплые истории 🥺❤️
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Фиолетовый топор и капор, и я буду самой стильной в лесу. ©
😎🤩😉😈
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