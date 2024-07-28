Как он может "выдавать" кусочки, там же самому тянуть, сколько вытянешь, столько и будет бумаги.
Видимо товарищ сильно торопился)
17 дизайнеров, которые такое напридумывали, что все за голову хватаются
Для чего учиться дизайну, если можно сразу творить. Так, наверное, думают некоторые мастера делать вещи, которые не заслуживают похвалы ни с точки зрения удобства, ни с точки зрения эстетики. А ведь потом их творения люди пытаются еще и как-то применить в реальной жизни.
«Пришел на работу и обнаружил, что в туалете установили новые держатели для бумаги. Но, блин, использовать их по-человечески невозможно: они выдают по крошечному скомканному клочку»
Как он может "выдавать" кусочки, там же самому тянуть, сколько вытянешь, столько и будет бумаги.
«Кто придумал такой дизайн? Мылся под душем минут 5-10, а за это время залила всю плитку в ванной и ковер за дверью»
Тут дело не в сливе, а стеклянную перегородку не загерметизировали и по стеклу вода стекает на пол))) У нас была такая же беда! Я не сразу заметила что вода течёт на пол, пришлось потом в ускоренном режим собирать водицу сырую!!! 😁
«Решил, значит, чая из новой кружки попить. Налил. И тут уже отправил это чудо куда подальше. Для своей же безопасности»
Т.е. когда он покупал, не видел, что ручка полая. Даже по весу не догадался? Я подумала, что ему вырост на ручке в глаз дал.
«Оказалось, что ручка полая внутри и мало того, что нагревается, так еще и грязь внутри себя собирает».
«Эту охапку дров продают как журнальный столик»
«Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»
Это очень странный вход в квартиру...
Больше похоже на пожарную лестницу между домами
«Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»
- Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit
«Вот это плитка на полу в магазине! Наверное, специально такую положили, чтобы мы только на полки и смотрели»
«В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»
«Интересно, и как здесь сидеть?»
«Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $ 60»
«Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»
«Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»
«Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»
«Увидел недалеко от работы»
«Ага, либо час, либо три»
«Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»
«Искал жилье в аренду. Риэлтор сказал, что это отличная ванная. А по-моему, блин, дизайнерам голову не мешало полечить. Я, кстати, даже не высокий: среднего роста»
Лицо заблюрили, ладно. А что он держит в руке? Гусарам молчать на всякий случай.
Если вам нравится смотреть на оригинальные творения — как удачные, так и не очень, — то вот еще несколько статей на близкую тему:
Комментарии
Что до предметов декора, то aвтop, кажется, не представляет, что только люди ни покупают и за какие неадекватные деньги. Помню, когда помогала своей домовладелице продавать сотни вещей из коллекции пoкойного мужа, среди прочего, там были, скажем так, объекты творчества его учеников (у дома пристройкой была мастерская). Была среди этих объектов, как мы ее прозвали, самая уродливая лампа на свете. Уродливо в ней было всё. Форма - как будто несколько куч навaлено, и цвет как у этих самых куч. И еще огромная. Реaльно мoнстр, и я бы приплатила еще, чтобы от него избавиться. "А давай всё-таки попробуем выложить объявление? Выкинуть всегда успеем", - сказала Розалин. Подумала и добавила: "Но давай, пожалуй, покрасим, цвет ну просто нереально кошмарный". И покрасили. Сначала в зеленый попробовали. Не, ужасно. Потом в бирюзовый. Спрашиваю, мол, и за сколько этот тpeш будем продавать. "А поставь 60 фунтов". И смеемся обе. Потому что удивимся, если ее хоть даром заберут. И что вы думаете? Несколько человек написали. Один так вообще восторженный, такой, мол, а это не 70-80х? Да, вполне может быть, студия тогда работала. И купили! Очень долго вспоминали с недоумением.
А что за душевые такие, наполовину закрытые стеклом? Это какая-то фишка? Встречала в жизни, думала, просто дверь разбили.