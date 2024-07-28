17 дизайнеров, которые такое напридумывали, что все за голову хватаются

Для чего учиться дизайну, если можно сразу творить. Так, наверное, думают некоторые мастера делать вещи, которые не заслуживают похвалы ни с точки зрения удобства, ни с точки зрения эстетики. А ведь потом их творения люди пытаются еще и как-то применить в реальной жизни.

«Пришел на работу и обнаружил, что в туалете установили новые держатели для бумаги. Но, блин, использовать их по-человечески невозможно: они выдают по крошечному скомканному клочку»

«Кто придумал такой дизайн? Мылся под душем минут 5-10, а за это время залила всю плитку в ванной и ковер за дверью»

© And-also-with-yall / Reddit Нудятина 2 дня назад Тут дело не в сливе, а стеклянную перегородку не загерметизировали и по стеклу вода стекает на пол))) У нас была такая же беда! Я не сразу заметила что вода течёт на пол, пришлось потом в ускоренном режим собирать водицу сырую!!! 😁 - - Ответить

«Решил, значит, чая из новой кружки попить. Налил. И тут уже отправил это чудо куда подальше. Для своей же безопасности»

«Оказалось, что ручка полая внутри и мало того, что нагревается, так еще и грязь внутри себя собирает».

«Эту охапку дров продают как журнальный столик»

«Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»

«Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»

Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit

«Вот это плитка на полу в магазине! Наверное, специально такую положили, чтобы мы только на полки и смотрели»

«В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»

«Интересно, и как здесь сидеть?»

«Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $ 60»

«Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»

«Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»

«Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»

«Увидел недалеко от работы»

«Ага, либо час, либо три»

«Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»