18 человек, которые ловили ворон, пока свою работу делали

Можно вкладывать всю душу в дело, а можно работать по принципу «И так сойдет». Вот только результаты такого труда оказываются либо откровенно смешными, либо совершенно безобразными. О том, как выглядит работа халявщиков, будет эта статья.

«Заказали для детей пиццу, где половина с сыром, половина — с пепперони. По умолчанию там нет ничего, даже соуса. Вот что мы получили»

© horstick / Reddit Ольга Курпякова 2 дня назад Понимаю - разочарование, но можно просто съесть сухие коржи, сама люблю подсохший хлеб, особенно багеты, чиабатту, армянские лаваши. Сюда, может быть не очень подходит высказывание Дейла Карнеги, но он сказал: "Если тебе попался кислый лимон, то сделай из него лимонад". - - Ответить

«На нашем факультете в туалете так установили новый диспенсер, что стало невозможно закрыть дверь»

«Эти шлепки ни разу не надевались, просто хранились несколько лет подряд. Но стоило их надеть, как подошва рассыпалась на мелкие кусочки»

«Выложила за маникюр как на фото слева дофигищу денег. А мне сбацали это. Прямо и не знаю, плакать мне или смеяться»

Кто-то покрасил дверь, и пузыри воздуха его не смутили

«Пожалуй, я лучше пройдусь по лестнице»

Сразу видно, творческий человек поработал

«Зашел в ванную комнату и увидел это. За что?!»

Вы уж там определитесь

«Я люблю своего кота».

Новый взгляд на привычные вещи

Часы в школьном спортзале теперь под надежной защитой

Ваши деньги в полной безопасности

Отсутствующую плитку на ступеньках заменили цементными заплатками. Зато с душой

Для настоящего мастера не существует никаких преград

«Мой младший брат пытался приготовить пиццу»

«У нас тут асфальт укладывают. Местами и немного»

«Живу в этом доме 17 лет, а заметил только сейчас»

«Парикмахер меня просто грабанула. 6 часов она возилась c моими волосами, окрашивая их как на фото слева, содрала $ 650. А смастрячила это»