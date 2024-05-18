15 человек, которые так красиво вышли из ситуации, что хочется спросить: «А что, так можно было?»
Народное творчество
4 часа назад
Все из нас постоянно сталкиваются с наглецами: то неприятные родственники хотят от нас странного, то в школе устраиваются поборы, то начальство наседает. Что тут делать? Можно посмотреть, как выкручиваются другие люди.
А в бонусе история о том, что хитрость ради комфорта, может, и хорошо, но совсем наглые манипуляции не срабатывают.
- В школе выдвинули жесткие требования к форме: девочкам брюки нельзя. Мы с родителями возмутились на собрании, но нас мягко отбрили. Так одна не лыком шитая маман решила: «Вызов принят». И на следующий день отправила дочурку в школу в черных шортах. Завуч на это вызвала родителей в школу, а маман и ответила: «Вы же сказали, что не должно быть брюк. Насчет того, что можно только юбки и сарафаны, вы не уточнили». После этого глупое правило отменили.
- Я работала в месте, где сплетни и разговоры не по работе были запрещены политикой компании, шеф был определенно умный человек! Это меня приучило к тому, что на любой вопрос (нетактичный, неприятный или просто лень отвечать), говорю: «Извините, это конфиденциальная информация». Все, проблемы нет. © Капибара в кимоно / ADME
- Заказываю одежду и обувь в интернет-магазинах уже давно. И есть у меня небольшая хитрость: вечером закидываю в корзину то, что мне понравилось на приличную сумму, и ложусь спать. А утром на электронной почте меня обязательно ждет от них скидка. © Подслушано / Ideer
- Если ко мне лезут с вопросами «Когда замуж, парень у тебя есть?» Говорю: «Нет, и не будет». А они, мол, почему. «Да потому, что мне лень, я даже сейчас, просто открывая рот, устала». После этого никто не задает вопросов. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
- Снимали мы офис в небольшом деловом центре. По соседству обитал мужик в совсем маленькой конуре 3×3 метра. Окон нет. Из мебели только стол, стул и сам мужик. Фрилансер, занимался социальными сетями, контекстной рекламой, всяким таким. Спрашиваю коллегу: «Нафига ему офис? Мог бы то же самое дома делать. В моем понимании офис — это место, где можно встречу с заказчиками провести. А у него там даже второго стула нет!». А напарник резонно отвечает: «Элементарно. Он просто уединяется от семьи. Потому что когда он дома, жена и дети не воспринимают его как на работе. Только сосредоточился — вынеси мусор, папа, давай поиграем, мультики включи...» © shurskiy / Pikabu
- Было мне 15 лет, поставили мне летом брекеты, а осенью поступать в колледж. И, как назло, вышел сериал про Катю Пушкареву. Новый коллектив, я проучилась много лет в шестидневном интернате — на учебу идти страшно было, жуть. Но моя умная тетя, которая мне брекеты и оплатила, сказала, что у меня во рту три тысячи долларов, и пусть завидуют! Первая же попытка присвоить мне кличку разбилась об этот аргумент. Проходила два с половиной года без обид и травм. Рекомендую. © Подслушано / Ideer
- Когда я сообщил маме, что нужно сдать деньги «на шторы», она сказала: «Поборы эти надоели, но ты мальчик взрослый, вот тебе деньги. Хочешь, отдай „на шторы“, хочешь, трать на свое усмотрение». Деньги в школе на нужды собирала завуч, очень противная тетка. Когда она пришла в наш класс за данью, я сказал, что денег мне дали, но разрешили самому принимать решение, а я не хочу их отдавать. Сколько было всего... Меня пытались и запугать, и пристыдить, но я всегда был непробиваемый и умнее своих лет. Сумма была гораздо больше обычных моих карманных денег, и я очень долго ее хранил. В итоге потратил на лампу для письменного стола, которую очень хотел. Мама оценила и покупку, и то, что я не слил деньги на конфеты. © Alvion / Pikabu
«Уже неделю висит табличка, и никто не паркуется»
- Как-то начал сын у меня истерить: орет, требует чего-то. Сначала смешно было, потом злость появилась. И тут меня осенило. Во время истерики вытащил смартфон, включил запись видео и стою, снимаю. Поснимал минуты две, и сыну орущему показываю, смотри, мол, на себя, как окружающие тебя видят. Постепенно сын успокоился. Вечером подходит и говорит: «Пап, а ты видео удалил?» Я отвечаю: «Нет, пусть останется в напоминание. Повторится, следующее видео и мать увидит, и бабушка». При следующей попытке истерики только начал доставать смартфон, как она мгновенно прекратилась. И больше истерик не было. © ALfromSPB / Pikabu
- Своего начальника, выпустившего в свет подробную «Инструкцию о пользовании служебными чатами» и под роспись знакомившего с ней всех сотрудников компании, считала бездельником-самодуром. Но в корне изменила свое мнение о нем и его творении, став матерью троих детей-школьников, которая вынуждена регулярно отслеживать сообщения из шести школьно-родительских чатов. Ненавязчиво пользуясь положениями из той инструкции, смогла избавиться от тонн информационного мусора. Начальник — голова! © Подслушано / Ideer
- Когда покупала квартиру, помимо обычных сайтов по недвижимости мониторила еще сайты с арендой и квартиры посуточно. Так отмела два варианта: один с неприличным заведением под соседству, а второй — под «посуточной» квартирой. А там, где нацеливалась на квартиру, приходила во двор и гуляла с ребенком. Мамочки и бабушки местные сами рассказывали, что с отоплением, соседями, обслуживающей компанией и т. д. В итоге выбрала лучший вариант за те деньги, на которые могла рассчитывать. Живем уже два года, довольна как слон. © Подслушано / Ideer
- Мой десятилетний сын все время предлагает своей матери деньги. Типа, «я сам заплачу за эту шоколадку», и все в таком духе. Мне же он денег никогда не предлагает. Когда я поинтересовался, почему, он мне ответил: «Так ты их возьмешь». © Jeniay / Pikabu
- Свекровь зашла очень далеко. У нее огород 12 соток, а ее мужа не стало прошлой осенью. Так она решила сделать себе гипс на ногу и сидеть смотреть, как мы с мужем и его братом корячимся на ее огороде. Мы бы и не узнали об этом всем, если бы не моя подруга. Она через неделю спросила, кому моя свекровь покупала у нее в аптеке столько гипса... © Подслушано / Ideer
- Никак не могу понять: муж то ли чурбан, то ли гений. Я выросла в семье интриганов, поэтому все фишки манипуляций и игр на эмоциях отточила еще там. А на него они не действуют! После ссоры могу полдня театрально молчать, прежде чем он спросит, мол, все ли хорошо. Я ему: «Да все просто замечательно, любимый!» Жду реакции, разбирательств, а он добродушно говорит: «Вот и хорошо», — целует нежно и занимается дальше делами. А у меня разрыв шаблона каждый раз такой, что злость сразу проходит. © Подслушано / Ideer
- Дед у меня был деятельный, но скрытный, лишнего слова не вытянешь. Приехав в очередной раз в гости, папа обнаружил, что с прошлого посещения зубная паста не открывалась. Крышечка присохла намертво, что прямо указывало на то, что дед пренебрегает гигиеной полости рта. В отличие от дедушки, папу не заткнешь, а заводится он с пол-оборота. Так и тут. Начал читать лекцию о том, как важно чистить зубы, что ты, дескать, как маленький. А с каждой попыткой деда вставить слово распалялся все сильней: давай, мол, как дошкольника буду контролировать, чистишь — не чистишь... После 10 минут бесплодных попыток вставить слово дедушка вздохнул, достал вставную челюсть и заорал: «Се не чисю, се не чисю!.. Мою я их! Под краном! Вывастил бавана, не певебьеф!» Вставил зубы и оставил отца офигевать от того, насколько радикально дед подошел к вопросу гигиены рта. © partveyn / Pikabu
Бонус
- Ухаживал за мной мужчина, первое время ходили в ресторан, но себе он ничего не заказывал, а мне говорил брать немного. Приезжая ко мне в гости, спрашивал, что купить, но приносил самые дешевые продукты, например, не сыр, а сырный продукт, при этом ел он в два раза больше меня. Через месяц все его «траты» сошли на нет, но он всегда делал вид, что готов отдать последнее, что любит и заботится. Я не знала, что и думать, может, проблемы сейчас какие-то, хоть он не из бедной семьи, есть 2 бизнеса, одевается дорого, детей нет. Наступил мой день рождения, он утром встал, поел и даже открытку не подарил, не говоря уж о подарке. Просто сказал:
— С днем рождения, что ты сегодня вкусного приготовишь?
— А что ты купишь, чтобы я что-то вкусное приготовила?
А он, подбоченясь:
— Когда будешь моей женой, тогда я буду тебя содержать, а пока я не обязан.
Выгнала его из дома на все 4 стороны! © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
😁😁😁 Пока не жена не обязан тебя содержать , поэтому содержи меня ,взрослого мужика , корми за свой счёт ! Неплохо устроился "бизнесмен" !
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