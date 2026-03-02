14 историй о мамах, чьему стальному терпению и чувству юмора можно только аплодировать

Бывает, смотришь на свою маму и думаешь: какая же ты сильная, классная, веселая женщина. Сколько всего ты успела сделать, через что прошла и как легко умеешь поддержать других. А ее мамские лайфхаки, способные спасти самую безнадежную ситуацию, — это вообще отдельный вид искусства.