14 историй о мамах, чьему стальному терпению и чувству юмора можно только аплодировать

Истории
2 часа назад
14 историй о мамах, чьему стальному терпению и чувству юмора можно только аплодировать

Бывает, смотришь на свою маму и думаешь: какая же ты сильная, классная, веселая женщина. Сколько всего ты успела сделать, через что прошла и как легко умеешь поддержать других. А ее мамские лайфхаки, способные спасти самую безнадежную ситуацию, — это вообще отдельный вид искусства.

  • Поехали мы как-то с мамой в деревню к бабушке. Скукотища была та еще — ни друзей, ни игр, только грядки и забор. Я все время просила маму поиграть со мной. В какой-то момент она не выдержала и придумала «гениальный» способ занять меня на полдня. И выдала: «Иди, читай курочкам новости. Бабушка сегодня не успела, а они сидят там не в курсе событий», — и протянула мне старую газету. Я, окрыленная такой ответственной миссией, помчалась в курятник во все ноги — окультуривать наших птиц. Сначала честно пыталась разбирать заголовки, но читала я тогда еще еле-еле. В итоге быстро бросила газету и начала просто пересказывать им все, что придет в голову: сказки, мультики, свои секреты. Надо сказать, слушательницы из них были отличные. Спасибо маме за эти воспоминания. Теперь я работаю учителем.
  • Я сказала ребенку, что конфеты в продуктовом магазине — это для собак. Когда она что-то просит, я говорю, что это не для деток, а собачьи конфеты. Ей три года, и сегодня люди в очереди были в восторге. © Confident_Algae_699 / Reddit
  • Сегодня, пока мама гладила вещи, сломался утюг. Естественно, она сказала об этом папе, и он, как настоящий мужчина, пошел его «чинить». Обычно такие истории заканчивались провалом. И вот папа возвращается с утюгом к маме со словами: «Хозяйка, принимай работу». Думаете, мама обрадовалась? Нет, она обиделась. Обиделась, потому что хотела новый утюг, а папа починил старый. Мужчинам, наверное, такую логику не понять. © Не все поймут / VK
Alena
1 час назад

Дети подрастут и поймут уловки родителей, и будут сами "нести пургу", чтобы не приставали.

Ответить
  • Когда сын был маленьким, у него была мания тащить домой все с улицы: то камни, то палки. Сил бороться с этим уже не было, места в квартире — тем более. Я и игрушки новые покупала — все без толку. И вот однажды гуляем, он опять тянется к очередному камню. Я понимаю, что еще один «экспонат» не переживу, и вдруг говорю: «Нельзя, положи. У них же работа, зачем ты их отвлекаешь?» Сын замер, посмотрел на меня круглыми глазами и медленно положил камень на место. С того дня карманы были пустыми. Но появилась новая проблема: теперь всю прогулку я обязана была отвечать на вопросы: «Мам, а кем этот камень работает? А у них есть семья? А они ходят в отпуск?» Пришлось на ходу придумывать биографии придорожной гальке — лишь бы не нести ее домой.
  • Мы с семьей часто выезжаем на природу в заповедники и парки. Я сказала детям, что телефоны там не работают. Потому что в таких местах люди отдыхают от гаджетов. © carissaluvsya / Reddit
  • У знакомых есть дочка-девятиклассница — примерная до невозможности: круглая отличница, по вечерам подрабатывает, моет полы. Планов на будущее — громадье. И вот однажды перед Новым годом ей в школе поставили двойку. Она приходит домой и показывает дневник маме. Мама вместо того чтобы расстроиться, улыбается: «Ну наконец-то. А то мы уж думали, что ты у нас совсем идеальная и потерянная для нормальной жизни. Папа, иди сюда, у нас важное событие. Наш ребенок, как оказалось, абсолютно нормальный». © Your Story / VK
  • Сегодня во время уборки нашла свои старые джинсы, которые носила четыре года назад, и, представляете, влезла в них. Решила похвастаться перед мамой. Прихожу к ней, а она говорит: «Сейчас покажу тебе настоящий фокус». Достала свое свадебное платье, которое носила больше двадцати лет назад, и тоже влезла в него. И вот что самое удивительное — оно оказалось ей велико. © Your Story / VK
  • В детском саду на утреннике я с другими девочками пела песню белочек. Мама решила сделать мой костюм самым необычным и раздобыла настоящий беличий хвост. У всех были огромные пушистые лисьи хвосты, а у меня к юбке пришит скромный огрызок. © Cool Story / VK
  • Сказала сыновьям, что мясо и овощи помогают им расти, а сахар, наоборот, уменьшает их. В шутку жалуюсь, что они слишком быстро вырастают из одежды и мне приходится покупать новую. Даже протягиваю печенье и говорю: «Поешьте». А они отказываются и «назло» мне едят овощи. © pg529 / Reddit
  • Первое сентября всегда приходило с нежеланием идти в школу. Но родители, видимо, знали, как разжечь мой интерес. В тот день мама вошла в мою комнату и начала придираться: «Постель не застелена, кровать не заправлена, и вообще...» — и вдруг улыбнулась. Надув губы, я принялся убирать диван, складывая подушки и одеяла внутрь. И тут из-под них выглядывает новенький ранец — яркий, красивый, словно с обложки журнала. Такой, о каком мечтали все школьники девяностых. Конечно же, его тут же захотелось показать всему классу. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Моя мама сегодня встала на два часа раньше всех и ушла на кухню. Бабушка спросила: «И что ты там делала с девяти утра?» Мама ответила: «Пила кофе и наслаждалась одиночеством». Кажется, все мы немного мама. © senyasigal
  • Когда моей маме было примерно пятьдесят, она решила сделать себе татуировку — сначала маленькую на ягодице, потом еще одну на запястье. Бабушка, увидев тату на руке, начала ворчать: «Ты бы еще на пятой точке набила». Мама спокойно ответила: «Ты не поверишь». © inthismess / Pikabu
  • Моя мама рассказала мне, почему решила меня родить. Причиной тому, как оказалось — комбинезон. Она работала в магазине детской одежды и им привезли красивые детские комбинезоны. И ей настолько понравился один из них, что она его купила. А куда его девать? Мама решила родить меня, чтобы было на кого его надеть. Ну, не сказать, что я не подозревала... © Unknown author / Pikabu
  • Брат получил солидную премию, решил не мелочиться и повез родителей на море, в Египет. Для них это был первый раз за границей. Мама пишет мне сообщение: «Ой, доча, тут все так классно, еда вкусная, в море такие красивые рыбки. Только вот куда мне девать все эти полотенца и халаты, которые нам выдали?» Оказалось, она думала, что их дают насовсем и нужно забирать домой, и всерьез переживала, что все это не поместится в чемодан.

А вот 18 историй о родственниках, чьи выходки заслуживают отдельного комедийного сериала.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее