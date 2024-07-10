Собака лучше построила личные границы чем хозяйка. Ей есть чему у неё поучиться.
15+ человек, которые наглядно иллюстрируют фразу «Простота хуже воровства»
Порой в жизни нам попадаются люди, которые считают себя центром Вселенной. Такие личности легко могут даже нахамить и потом искренне не понимать, что они сделали не так. Одни по любому пустяковому поводу скорую вызывают, другие могут попроситься к соседям по подъезду в туалет, потому что до своей квартиры идти не хочется. Общаться с такими наглецами очень непросто. То ли дело просто прочитать истории про них в сети.
- С мужем продавали машину, чтобы купить новую, а жена брата затаила за это на нас вселенскую обиду. Она ожидала, что мы просто так отдадим им машину, ведь она нам не нужна. На аргумент, что нам нужны деньги, а не благотворительность, невестка заявила: «Семья так не поступает. Раз вы решили так поступить с нами, то и семейных уз между нами нет». Когда рассказала брату, он слегка офигел. На семейных застольях она до сих пор не здоровается и не разговаривает. Не понимаю, как брат ее терпит. © Подслушано / Ideer
- Около подъезда меня остановила соседская тетка: «Петенька, ты же машину свою во дворе ставишь? А мы как раз гараж продаем, тут за углом. Мы ж соседи. Уступлю, 200 тыс. всего». К подъезду подошел мужик, живущий со мной на одной лестничной клетке, и говорит: «Ты что, совсем обалдела? У вас же гаражный массив через месяц сносить будут и торговый центр строить». Глаза тетки остекленели на секунду. И тут она увидела парня из соседнего подъезда и как заорет: «Вася, Вася, погоди, тебе гараж не нужен?» © TaosX / Pikabu
- Это было лет 15 назад. Деревня, конец лета, дети разъезжаются по городам. Пошли мы с братом прощаться с подружкой Таней. Вышла ее бабушка и вынесла тарелку с пирожками на дорожку. И тут мимо проходила какая-то местная бабулька с полугодовалым внуком на руках. Тихонько подошла, взяла из тарелки и говорит: «И Ванечке пирожок возьмем!» И ушла. © Vares / ADME
- Заказала платье в пункт выдачи. Получила и пошла примерять. Снимаю штаны, стою в трусах, и тут резко распахивается ширма, и женщина, стоявшая за мной, спрашивает: «Девушка, а скиньте мне ссылку на платье, как у вас». Я обалдела, прикрылась и сразу заорала: «Вы что творите?» А она мне как выдаст: «Я же не знала, что вы тут что-то примеряете». А что я в примерочной еще должна делать? В итоге я не выходила еще минут 10, чтобы все другие посетители ушли, а я перестала быть красной от стыда. Нереальная наглость.
- У меня есть соседка, которая постоянно стучится ко мне в дверь и просит все подряд. Несколько раз просила соль (отдала ей полпачки). Просила клей для ресниц (я почти не крашусь), косметичку, посуду. Часто спрашивает про молоко, кетчуп. А недавно попросила деньги себе на маникюр. Я бы с радостью не открывала дверь, но моя собака начинает люто гавкать, когда кто-то стучит. Именно стучит, а не звонит. © M0mmyNeeds****key / Reddit
- Лет 6 назад приехали к торговому центру на жалобу пациента: «Боль в пальце, мальчик 12 лет». Оказалось, что мама ходила с сыном и покупала ему шмотки. А пока ходили, мальчик натер большой пальчик в новом ботинке. © ThomasHardy / Pikabu
- Периодически выставляю бесплатно одежду, обувь, мелкую мебель, и начинается: «А можно фотки сзади, сбоку, снизу? А все фотки есть в объявлении. Просят: «А можете отложить на три дня?» Разумеется, потом не забирают. Или говорят: «А вы бываете в таком-то районе?» Але, товар же бесплатный! Если вам надо — приезжайте, смотрите, замеряйте, примеряйте. С этими заморочками и наглостью человеческой проще на мусорку отнести. © Подслушано / Ideer
- Недавно мы с мамой пошли в кафе. У меня был шрам на лице, и я просто замазала его консилером. В итоге сидим за столиком, и мама мне выдает: «Ты действительно думаешь, что хорошо выглядишь?» Она не самый приятный человек, но тут я даже покраснела. © LocalVenusFlyTrap / Reddit
- Давно было. Моей собаке потребовалась операция, а денег не было. Чтобы хоть как-то насобирать, решила сдать комнату женщине с двумя детьми. За первый месяц расплатилась, а потом началось: «В понедельник» или «Ой! Алименты не пришли». В итоге еще через месяц просто исчезла и забрала мои книги с полки. Зато оставила в шкафах свои зимние вещи. Деньги так и не заплатили. Через полгода мы продали квартиру, но что делать с теми вещами? И тут приезжает ее дочь с подругой и молча забрала вещи. Ни здравствуй, ни до свидания, ни спасибо. © Galina Dolgikh / ADME
- Работаю плиточником. И тут звонят мне ближе к обеду.
— Нужно сделать фартук на кухню, когда сможете?
— Могу завтра. Будет стоить 8 тыс. За один день сделаю.
— Мне нужно сегодня.
— Вы время видели? Час дня уже.
— Давайте так: если завтра сделаете, то я вам заплачу 6 тыс.
— Если я сегодня вам сделаю, то будет стоить 12 тыс. и полная предоплата. © Raisya / Pikabu
- Жили мы в одноподъезной многоэтажке на 2 этаже, все соседи друг друга знали. Куча детей вместе играли на детской площадке у дома, дочь постоянно забегала с подружками домой попить или в туалет сходить. И тут появились новые жильцы с 4 этажа. Их ребенок такого же возраста, как и моя. Но особо не дружили. И вот повадился тот ребенок долбить в дверь, чтобы в туалет сходить к нам. Причем даже без моей дочки, мол, просто до 4 этажа идти дальше. Пару раз пустила в аффекте от наглости, но потом конкретно рявкнула. © CatKate / ADME
- По инициативе моих родителей организовали сбор вещей для малоимущих. В итоге я была в шоке от какой-то многодетной матери. Она выдала: «Ваши вещи немодные. Мои дочки такое носить не станут». © Аноним3616200 / Ideer
- На моей первой работе в качестве стажера-фотографа мой босс написал в соцсети, что собирается меня уволить. Только сделал он это за несколько часов до того, как сообщил мне об этом. © Plastic_kangaroo / Reddit
- Решили сделать ремонт и полностью сменить всю мебель. Дали объявление о раздаче б/у мебели бесплатно. Пришла молодая пара, так обрадовались и почти все забрали. А когда уже уходили, то обратили внимание на шторы (мы их не отдавали) и выдали: «А вот их мы тоже с удовольствием заберем». Это такая жадность людская или непонимание смысла благодарности? © Подслушано / Ideer
Многодетные и малоимущие тоже люди и хотят одеваться красиво и хоть в меру модно. А то люди думают часто, что "им и так сойдет" и отдают уж совсем тряпье из 80ых годов, лишь бы дом расхламить. Пусть у людей и не очень много денег, но они тоже люди и хотят выглядить не хуже других.
- Есть у меня очень небедная подруга (уже бывшая), которая с радостью забрала у меня кучу вещей после дочки, но добавила: «Ты мне теперь все всегда отдавай, чтобы я не тратилась. Так и вырастим наших крошечек!» Желание отдавать ей вещи пропало. С тех пор все отдаю только на благотворительность. © Anna Tiedt / ADME
- У нас работает одна дама, из разряда вечно худеющих. Никогда ничего не покупает к чаю и говорит: «Я же на диете». Когда мы едим печеньки или конфетки, она постоянно фыркает: «Это же вредно!» А сама потом целый день ходит по офису и ест чужие конфеты. © Тревожное Пирожное / ADME
Иногда трижды подумаешь, прежде чем что-то спросить у человека, чтобы его лишний раз не беспокоить. Но, к сожалению, есть такие уникумы, чья беспредельная наглость затмевает собой солнце и звезды.