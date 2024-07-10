15+ человек, которые наглядно иллюстрируют фразу «Простота хуже воровства»

Порой в жизни нам попадаются люди, которые считают себя центром Вселенной. Такие личности легко могут даже нахамить и потом искренне не понимать, что они сделали не так. Одни по любому пустяковому поводу скорую вызывают, другие могут попроситься к соседям по подъезду в туалет, потому что до своей квартиры идти не хочется. Общаться с такими наглецами очень непросто. То ли дело просто прочитать истории про них в сети.