15 человек, которые так круто подали месть, что даже мы почувствовали ее сладкий вкус

Мудрецы говорят, что самая лучшая месть — это прощение. Однако не так уж и просто быть великодушным по отношению к негодяям, если ты не тибетский монах. И пока одни люди месяцами страдают от нанесенной им обиды, другие решают отомстить, чтобы успокоить душу. Некоторые делают это так виртуозно, что мы просто диву даемся.