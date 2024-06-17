15 человек, которые так круто подали месть, что даже мы почувствовали ее сладкий вкус
Мудрецы говорят, что самая лучшая месть — это прощение. Однако не так уж и просто быть великодушным по отношению к негодяям, если ты не тибетский монах. И пока одни люди месяцами страдают от нанесенной им обиды, другие решают отомстить, чтобы успокоить душу. Некоторые делают это так виртуозно, что мы просто диву даемся.
- Я посещал кулинарные курсы — учился делать суши. В конце занятия мы обычно съедали все приготовленное нами или упаковывали, чтобы забрать домой. Так делали все, кроме одной женщины. Она сама не ела суши и никогда не уносила их с собой. В последний день мы решили спросить ее, почему. Оказалось, она собиралась уйти от мужа и хотела его напоследок уколоть. Дело в том, что он обожал суши и постоянно просил жену научиться их готовить. При этом она была домохозяйкой и стояла у плиты каждый божий день, но мужу этого было мало. «Я подала на развод, он об этом узнает сегодня. А потом я собираюсь регулярно публиковать фото, на которых я готовлю суши и другие крутые блюда. До тех пор, пока не закончится бракоразводный процесс», — подытожила дама. © mdlapla / Reddit
- С мужем у нас прекрасная семья, но иногда он меня сильно обижает. Он картавит, а также в его имени, фамилии и отчестве есть буква «р». Когда я родила дочь, дала ей имя тоже с буквой «р». И теперь во время любой ссоры эта подлянка как бальзам на душу. А так я его очень люблю. © Подслушано / Ideer
- Приехал в аэропорт слишком рано, зависал в зоне ожидания. Оставил мелочи разные на кресле, чтобы обозначить, что здесь занято, и пошел перекусить. Возвращаюсь — на моем месте уже сидит женщина с ребенком. И затянула шарманку: «У меня маленький ребенок, имейте совесть!» Я решил с ней поквитаться, потому когда сели в самолет, я расположился впереди нее (она занимала одно кресло, ребенка усадила на колени), достал свой ноутбук и включил мультик «Бэтмен». Экран специально расположил так, чтобы ребенку было видно совсем чуть-чуть. Я знал, что он будет егозой и попытается посмотреть мультик вместе со мной. Но я даже не предполагал, что в своих попытках подглядеть он нехило так ударит мать по носу. © DCdictator / Reddit
- В самолете ко мне прилип с разговорами парень, который сидел впереди. В какой-то момент он даже поднялся и встал в проходе рядом со мной, чтобы продолжить болтать. Ну а я из вежливости поддерживал беседу. Стюардесса попросила его сесть на место, и он начал орать на нее. Потом и вовсе уточнил ее имя, мол, будет жаловаться. Девушка назвалась и спросила: «Могу ли тогда и я узнать ваше имя?» Он представляться не стал. А в конце полета я подошел к стюардессе и протянул визитку этого придурка, которую он мне успел всучить. Я почувствовал глубокое удовлетворение. © Station51 / Reddit
А с чего он взял, что можно занимать места?😂 Пометил он его вещами, ага.
Вызывается служба безопасности, вещи бесхозные, угроза терракта. Умник такой.
И еще и не доволен чем-то😂
- Парень изменил мне с другой девушкой, а потом бросил меня и начал встречаться с ней. Мне было так больно, вы бы знали. А недавно я решила избавиться от его вещей и вдруг наткнулась на стихи, которые он мне писал. Они были такими бездарными и глупыми! Я развеселилась и сняла шуточное видео — зачитала стихи на камеру. А потом выложила ролик в соцсеть, и, когда появилось много реакций и лайков, отметила бывшего и его новую пассию. И почувствовала такое облегчение! Но теперь мне совестно: не совершила ли я ужасный поступок? © Jui786hu / Reddit
- Муж моей сестры постоянно одалживал у всех деньги и не возвращал. Потому когда он попросил меня дать ему взаймы довольно крупную сумму, я отказал. А он разобиделся и запретил мне видеться с моими племянниками, что было для меня довольно жестоким наказанием. Потому я извинился как можно учтивее и добился перемирия. А потом подарил своему очень активному 4-летнему племяннику коробку с 1000 наклеек. Я изучал отзывы и специально взял те, о которых говорили, что их невозможно снять с поверхности. Надеюсь, его непутевый батя до сих пор находит повсюду эти штуки и вспоминает обо мне. © AggravatingAccident2 / Reddit
- Работал курьером — доставлял пиццу. И вот привожу заказ на дом, открывает девушка, шустро выхватывает у меня коробку, нагло заявляет: «Всегда мечтала так сделать», — и захлопывает дверь прямо перед моим носом. Начинаю яростно жать на кнопку звонка, а она хихикает и торгуется через дверь: «Я оплачу, только если вы мусор вынесете!» Говорю: «Несите свой мусор, только быстро! У меня другой заказ горит!» Открывает. С нахальной улыбочкой протягивает мне деньги и пакет с мусором, и я делаю ход конем: оплату быстренько кладу в карман, а вот пакет беру, переворачиваю и вытряхиваю содержимое прямо на ее порог. Ее лицо надо было видеть.
Подозреваю, что с несдираемыми наклейками больше борется сестра рассказчика, а не ее муж)
- Живу и работаю в столице. Приехала в свой провинциальный городок помочь родителям с огородом. Не помню, зачем, но в какой-то момент понадобились наличные. Пошла к банкомату прямо в рабочем виде: растянутая футболка, штаны с протертыми коленками, сапоги. И вдруг вижу одноклассника. Подхожу поздороваться, а он мне презрительно: «Фу, как ты опустилась!» Чуть не заплакала. А сегодня его привели ко мне на собеседование. Глаза по 5 копеек. Сказала, не подходит. © Успех & Провал / VK
- Лет 5-6 назад я решил построить забор на заднем дворе. Переговорил с соседями, мы отмерили границу, пожали друг другу руки, и я занялся стройкой. А потом соседи продали свой дом женщине по имени Анна. Примерно через полгода после ее заселения я увидел геодезиста на ее заднем дворе, который что-то там мерил. А на следующий день ко мне явилась Анна и сказала, что я должен заплатить за полоску ее земли шириной 20 см! Я пытался рассказать о своей сделке с прежними жильцами, но она меня не слушала и угрожала судом. Выдала: «Может, в вашей глуши не принято чтить законы, но там, откуда я родом, их соблюдают!»
Я взял и избавился от забора совсем. Через неделю снова пришла Анна и спросила, когда я собираюсь строить новый. Видите ли, без него она не может выпустить своего пса погулять — боится, что убежит. Потому питомец уже неделю сидит дома и портит мебель. Я ответил, что никакого забора строить не буду, не хочу в суд попасть ненароком. Анна начала меня упрашивать, но я был категоричен. В итоге она попыталась поставить ограду из бамбука, но пес ее грыз как бумагу. © Kid_Endmore / Reddit
- Сижу рядом с окном и чувствую, как уши сворачиваются в трубочку от ругани с улицы. Подростки уселись на скамейке и орут. Сказала, чтобы выражались тише и культурнее, в ответ была послана далеко-далеко. И тут же сверху что-то падает на них. Вопли, ругань, и вдруг робкий старушечий голос со второго этажа: «Ой, какие слова говорите плохие! Я даже кактус уронила. Всю жизнь в коридоре простоял, а я из-за вас уронила! Что за молодежь пошла!» Купила ей другой кактус. © Подслушано / Ideer
Кидать что-либо сверху в возмутителей спокойствия такая себе идея. Может закончиться причинением тяжких телесных и уголовкой, если не рассчитать силу броска и массу кидаемого.
- Мы с девушкой живем в доме, в подвале которого общая прачечная. И там у нас есть свой шкафчик. Недавно мы заметили, что кто-то пользуется нашим средством для стирки. Только купили средство, постирали всего пару раз, а емкость уже почти пуста. Я взял и добавил туда отбеливатель. Вот такая холодная месть. Правда, моя девушка считает, что я поступил ужасно. © tritty_kutz / Reddit
- Бывший должен был носить на работу галстук, но он не умел их завязывать. Потому каждый раз он ослаблял завязанный мной галстук, снимал его через голову и отправлял в шкаф в таком виде. Когда я осознала, что наши отношения токсичные и мне нужно делать ноги, я дождалась, когда он уйдет на работу, и собрала вещи. В самый последний момент я вернулась к шкафу и развязала все его галстуки. © Crazycatlover / Reddit
- Работала в кафе в торговом центре. А начальница была той еще стервой и любила показывать, какая она важная птица. Каждый вечер, как только я вымою кофемашину, она требует сделать ей кофе «в дорогу». И помыть устройство заново. Предложение делать ей напиток загодя она отклонила: «Остынет же! Мне надо перед самым выходом!» Потому когда она в очередной раз попросила кофе в конце смены, я взяла и рассыпала по полу кофейную гущу, а потом подошла к ней с напитком и сказала: «Я увольняюсь!» Выражение ее лица было бесценным, когда она поняла, что ей придется все убирать. © Lonely_Metal755 / Reddit
- Я был в Португалии и увидел на площади уличного музыканта, который играл на гитаре рядом с церковью. Парень определенно был талантлив, и я решил дослушать мелодию до конца, а потом щедро его вознаградить. И вот он закончил играть, а я захлопал в ладоши. Надо сказать, я был единственным, кто остановился его послушать. А музыкант в ответ посмотрел на меня и выдал с презрением: «Аплодисментами сыт не будешь!» Я неловко хохотнул и отошел. А потом на меня накатила злость и я вернулся. На тот момент парень уже разговаривал по телефону. Я подошел к нему с купюрой € 20, он потянулся за ней, а я отдернул руку. Я не горжусь своим поступком, но я бы так не сделал, если бы думал, что он голодает. Одет парень был в бренды. © Here_2_Comment / Reddit
- Однажды я пошел с друзьями в ресторан и заказал изысканный десерт. А они у меня его отобрали и сожрали на моих глазах! Я пообещал, что отомщу. Через некоторое время они собрались посмотреть «Бойцовский клуб», очень предвкушали, а я возьми да ляпни: «Только учтите, что Брэд Питт и Эдвард Нортон в этом фильме — один и тот же человек!» Они ничего не поняли, но потом во время просмотра позвонили мне и сказали, что совести у меня нет. © clemenzzzz / Reddit
Еще больше историй о нахальных людях, а также о тех, кто умело ставит их на место, вы найдете в этих материалах:
Комментарии
У человека из последней истории совести и правда нет я например бойцовский клуб ещё не смотрела