Хозяин дома больной на голову? Дело не в деньгах и это не эксцентричность, скорее бзик какой-то. Ведь гораздо хуже, когда сидишь в комнате, а там кто-то прячется, как в ужастике.
16 историй о людях при деньгах, которые живут словно на другой планете
Мы привыкли думать, что наши самые главные проблемы — это задержка зарплаты или поломка холодильника. А теперь на секунду представьте, что ваша главная печаль — это необходимость продать личных пони для игры в поло. Мир сверхбогатых людей — это параллельная вселенная со своими, порой абсурдными, законами.
- Муж обслуживал банкеты у продюсера. Выяснил, что хозяин не должен видеть прислугу. Комнаты проходные, поэтому когда горничная убирается, а он неожиданно заходит, она должна успеть выйти в другую дверь. Но иногда план дает сбой и приходится буквально прятаться. Однажды горничная полчаса просидела за диваном. © СветЛань / Dzen
- Обедал с инвестором как-то раз. Он оторвался от супа и задумчиво произнес: «Дела идут не очень хорошо. Наверное, мне придется продать своих пони для игры в поло». Бедный, бедный человек! И, кстати, нет — ему так и не пришлось продавать дорогих сердцу питомцев. © nobody2u / Reddit
- Я работала в высококлассном бутике. И вот однажды мы обслуживали миллиардера с супругой. Я обратилась к женщине: «Могу я предложить вам чай или воду?» Ноль реакции. Может, не услышала? Я повторила вопрос громче. Полный игнор. Я стояла в замешательстве. И тут ее супруг выдает: «Не утруждайтесь, она не разговаривает с прислугой». Надо добавить, что некоторое время спустя я стала управляющей этим бутиком, и у нас с этой женщиной состоялся далеко не один прекрасный диалог. © GrantRae / Reddit
- Увлекался фото. Мой босс попросил сфоткать внучку. Бесплатно. Поехал в его дворец. Сфоткал, отдал пленку. Он сказал, что ему не терпится увидеть фото. Я ответил, что в ТЦ неподалеку есть срочная проявка. Он как выпучил глаза и отмочил: "Я знаю, это ателье. Там дорого. Они дерут три шкуры. За то что быстро и за то что выходной. Я лучше в понедельник на проявку отдам. Знаю одну контору, где в 2 раза дешевле сделают. Но ждать там нужно неделю. И находится она на другом конце города, но мне как раз в понедельник в этот район поехать надо. Ну и подожду пока опять туда понадобится ехать, тогда фотографии и заберу. Зачем переплачивать? © Arvid Dron / Dzen
- Была у меня клиентка — жена влиятельного человека. Так вот она потрясла мое воображение. Однажды сообщила, что няня-репетитор ворует суп. Путем сложных расспросов удалось выяснить, что она замеряет след от жира внутри кастрюли и сопоставляет с объемом, который может съесть ее ребенок... © n_umnaya
"Она не разговаривает с прислугой"... Надо же. От всей души желаю этой мадам от жизни щелчка по носу.
- Моему тестю 80, он богат. Перенес операцию на сердце, ему прописали постельный режим, но он ежедневно гонял на авто. Мы ругались, но было бесполезно. Его дочь забрала машину к себе. Приезжаем через неделю, а он просто купил себе новую машину! Говорит, что если заберем и эту, то он купит еще одну. Пришлось уступить, но все-таки договорились нанять ему водителя. © Подслушано / Ideer
- Делали с товарищами ремонт в шикарном доме с камином ручной работы из итальянского мрамора. И когда парни взялись за здоровенный до неприличия телевизор, умудрились уронить его прямо на камин. От мрамора откололся кусок, а экран телевизора треснул... От ужаса я аж зажмурился. И тут хозяйка выдает: «Ой, ничего страшного! Вы же не нарочно!» Она лишь посетовала, что ей придется ждать новый камин несколько месяцев. Все-таки вещи, испорченные богатыми, легко заменяются новыми. © Unknown author / Reddit
- Году эдак в 2007 я трудился на миллиардера. Тот еще был чудак. Однажды он захотел суши в 3 часа ночи, а его помощники не смогли найти работающую в это время службу доставки. И мужик устроил такой разнос! После этого случая для него заказывали суши на $ 300 каждый божий день. На случай, если он захочет полакомиться этим блюдом в неудобное время суток. И пока я на него работал, съел тонну этих никому не нужных суши. © chicobarkay / Reddit
- Я из обеспеченной семьи, у отца своя фирма. Брат заявил, что хочет жениться. Его девушка без образования и целей в жизни. Отец переписал все на меня, так как им доверия нет, назвал меня хранительницей состояния и тотчас же запретил мне выходить замуж. Теперь брат меня ненавидит, а отец настаивает на том, чтобы я хранила деньги«. Но я готова отдать все, лишь бы у меня был любимый человек. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз с одногруппниками обсуждали планы на зимние каникулы, и одна девушка похвасталась, что вместе с семьей будет кататься на лыжах в Швейцарии. И добавила, что они вылетают туда сразу после экзамена. Я подумала, что она может опоздать, если вдруг экзамен затянется, потому спросила, в котором часу отбытие самолета. А она посмотрела на меня с недоумением и заявила: «Как только я на него сяду». Оказалось, ее семья владела воздушным судном. Девушка была в шоке, когда узнала, что далеко не все самолеты подстраиваются под график пассажира: она никогда в жизни не летала коммерческим рейсом. © ManyAreMyNames / Reddit
- Работал «на дядю», у которого было 5 фирм. Однажды он поинтересовался, какую овсянку покупать на завтрак. Я спросил, почему он с таким достатком не ест по утрам бутеры с икрой. Он смерил меня непонимающим взглядом и сказал: «Я сейчас зарабатываю столько, что могу позволить себе есть полезную овсянку на завтрак, не оглядываясь ни на кого». © 104039 Леонид / Dzen
- Когда устроилась няней к состоятельному человеку, не смогла найти холодильник и раковину. В кухне было только четыре здоровенных агрегата из мрамора. Никаких кнопок, никах отверстий — ничего. Пришлось среди ночи звонить рок-звезде (это не фигура речи, папа детей действительно был рок-звездой) и жаловаться, что я не могу добыть еду и воду. Он объяснил, как работают скрытые датчики и дверцы, и лишь после этого я смогла добраться до провизии.
За 6 часов работы мне потом заплатили $ 600. А наутро позвонила мама детей (бывшая жена рокера) и спросила, не встречала ли я его новую подружку. Но так как мне платил он, я, конечно же, «никого не встречала». © Emotional-Walrus-808 / Reddit
- Я встречалась с парнем из очень богатой семьи. И как-то раз мы вместе с его родителями катались на частном катере. И вот проплываем мы мимо соседского дома — он был чуток больше их собственного. В этот момент моя потенциальная свекровь тихо вздыхает и выдает перл на миллион: «Интересно, каково это — быть богатым? Наверное, круто...» © memilygiraffily / Reddit
- Знакомая работала на вилле у одной богатой тетки. Как-то та мадама купила растений на кругленькую сумму и хвасталась перед ней. Когда знакомая, закончив работу по дому на 15 минут раньше собралась уходить, богачка начала высчитывать на сколько копеек меньше она должна заплатить. Знакомая офигела и после этого ушла от нее. © Светлана БМВ / ADME
Мы уверены, что такие истории есть не только у героев нашей подборки. Возможно, вы тоже работали с состоятельными чудаками или просто становились свидетелем их странных привычек.
Комментарии
Когдa-то я этo все уже читала. И дaже комментировала. (((
Некоторые истории про патологическую жадность или чсв на грани идиотизма, когда теряют моральный и человеческий облик.
На прошлой работе (бутик) сталкивалась с очень богатыми или известными людьми. Разные есть, от человека зависит. Адекватные и воспитанные, эксцентричные со своими "приколами", реже попадались скандальные грубияны. Причём последние, чаще приходили не за покупками, а именно "выпустить пар". Был случай. Пришла девица, якобы искала подарок своему мужчине. Выбрала вещь со скидкой и начала требовать дополнительную. Мы ей объясняем, что товар уже попал под праздничную акцию, потому цена снижена. Да и не может обычный консультант менять цену на своё усмотрение. Она скандалить начала и хамить. Полчаса примерно стояла. Вдруг забегает мужик и начинает крыть её матом. Или они разминулись, или она к машине вовремя не подошла, что-то такое. Но ругал не стесняясь в выражениях, а она в ответ уже тихо пыталась его задобрить. Тогда стало очевидно, не за покупкой человек приходил, а видать накипело и решила таким способом выплеснуть негатив.