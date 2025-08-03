16 историй о людях при деньгах, которые живут словно на другой планете

На прошлой работе (бутик) сталкивалась с очень богатыми или известными людьми. Разные есть, от человека зависит. Адекватные и воспитанные, эксцентричные со своими "приколами", реже попадались скандальные грубияны. Причём последние, чаще приходили не за покупками, а именно "выпустить пар". Был случай. Пришла девица, якобы искала подарок своему мужчине. Выбрала вещь со скидкой и начала требовать дополнительную. Мы ей объясняем, что товар уже попал под праздничную акцию, потому цена снижена. Да и не может обычный консультант менять цену на своё усмотрение. Она скандалить начала и хамить. Полчаса примерно стояла. Вдруг забегает мужик и начинает крыть её матом. Или они разминулись, или она к машине вовремя не подошла, что-то такое. Но ругал не стесняясь в выражениях, а она в ответ уже тихо пыталась его задобрить. Тогда стало очевидно, не за покупкой человек приходил, а видать накипело и решила таким способом выплеснуть негатив.