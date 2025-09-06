16 человек, которые до сих пор ржут, когда вспоминают свои студенческие годы
Наверное, у каждого из нас есть в запасе одна или две истории о студенческой жизни, которые мы будем вспоминать со смехом и легким смущением. Это то время, когда даже самые нелепые ситуации становились частью приключения. В этой подборке мы собрали 16 честных историй, которые доказывают, что студенчество — это не только учеба, но и целый спектр эмоций.
- Приехала к другу в общагу — в комнате 5 парней. Вижу: у них на балконе кастрюля, обмотанная скотчем. «У нас 2 года назад там что-то испортилось. Мыть было лень, но воняло, мы замотали и на балкон». Я: «А выбросить?» Ответ меня просто уложил: «Нет, мне мама за кастрюлю люлей даст!» © Подслушано / Ideer
Когда преподаватель разрешил выписать формулы для пользования, но только на одной стороне листка
- Когда была студенткой, вечно не хватало денег, и я устроилась на подработку в магазин всякого хэндмейда. Собственник магазина оказался очень добрым и веселым дядькой. Сказал, что у них принято каждого покупателя называть господином. Я удивилась, конечно, но страх потерять работу взял свое, и я послушно целый месяц звала так каждого приходящего. Через месяц на проверку пришел собственник, услышал и поржал — мол, шутка это была. До сих пор помню тот жуткий стыд. © Подслушано / Ideer
- На первом курсе универа был у нас препод по матану — справедливый мужик с чувством юмора. В день экзамена первого семестра приходит он с небольшим опозданием, смотрит на нас по-отцовски и говорит: «Кто меня сегодня удивит — поставлю 5 автоматом». И вот заходит первая пятерка в аудиторию, сидят, готовятся. Через несколько минут наш однокурсник открывает дверь с ноги, уверенным шагом проходит к столу препода, кидает зачетку и говорит: «Ставь!» Препод, недолго думая, вышвыривает его из аудитории, следом вылетает его зачетка. Он открывает, а там пятерка! © papazov1 / Pikabu
«Могу похвастаться своим преподавателем в студенческие годы. Она самая, Минерва Макгонагалл»
Что плохого в том, чтобы называть покупателя господином? Во-первых, это по-русски, во-вторых, только в нашей стране обращаются к чужому человеку по половому признаку - женщина, мужчина, меня вообще называют бабушкой. Вынуждена объяснять всякий раз, что бабушка я своим четверым внукам.
- У нас один из преподов на первом курсе произнес обычную фразу, мол, кому нужны тройки, зачетки на стол. Халявщики сдали зачетки, после чего он выбросил их в окно и сказал: «Троечники мне не нужны!» Потом те собирали их под окном. © ДжонДоу / ADME
- Жил в общаге в конце 1990-х — начале 2000-х. Холодильников практически ни у кого не было. Зимой вопрос решался с помощью балкона, а летом все покупали продукты на один раз. Парень из соседней комнаты каждый день после работы заходил в магазин напротив и покупал 1 сардельку на ужин. Всегда у одной и той же продавщицы. Дело было до бурного развития супермаркетов. И вот в очередной раз она психанула.
— Тебе не надоело покупать каждый день по сардельке? Купи уже килограмм, все равно каждый день ходишь!
— Да без проблем! Давайте килограмм, только положите сардельки где-нибудь в сторонке в холодильнике, а я буду каждый вечер приходить и брать по одной. Своего холодильника у меня нет.
— Студент?
— Да.
— Держи свою сардельку, приходи завтра за следующей. © Kaa1980 / Pikabu
- В перерыве между лекциями друг подходит ко мне с просьбой встать за него на перекличке. Отказываюсь: он будет в общаге спать, а я тут рисковать? О том же он просит нашего общего друга, сидящего рядом со мной, — получает отказ. Махнув рукой, уходит с лекции. Профессор начинает перекличку, а я думаю: «С меня не убудет, друг все-таки». Как только слышу его фамилию, вскакиваю и вижу, что вместе со мной вскакивает этот наш общий друг, и мы оба громко гаркаем: «Я!» © Adoc / Pikabu
- Сдавал в университете экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Отвечал так, как мне казалось правильным и логичным. Преподавательница слушала меня, подперев ладонью щеку. Задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа заявила: «Вы не правы! Но в вашем ответе все так обоснованно, что я не могу вам возразить. Отлично!» © Николай Киричек / ADME
«Что делает студент, который забывает что-то взять с собой? Просит соседа скинуть это в окно. И вот где застряла моя зачетка»
- Преподаватель по философии меня невзлюбил, мол, я глупая. Мне действительно трудно все давалось. Даже после бесконечной зубрежки меня все равно отправили на пересдачу. Первую и вторую пересдачи завалила, а на третью пошел мой дедушка, потому что увидел, как я переживаю. Поначалу он хотел просто договориться, но так вопрос решить не удалось, и пришлось ему писать экзамен за меня. В итоге дедушка тоже был отправлен на пересдачу. © Карамель / VK
- Собиралась на экзамен, а возле двери — коробка с котенком. А у меня уже свои пушистые. Ну, хватаю найденыша и бегом в институт. Предлагаю одногруппникам взять. Одна говорит: «Сдам на 5 — возьму!» И пошла. А выходит с круглыми глазами и выдает: «Давай кошку, она удачу приносит!» Действительно сдала на 5. И кошку Пятеркой назвала, сокращенно Пятка. А ей ведь на экзамене ничего хорошего не светило. © Александра Федюхина
- Один из наших преподов имел репутацию крутого мужика. И вот на его паре уснул один пацанчик. Профессор продолжает читать лекцию, и, не замедляя речи, достает телефон и идет фотографировать спящего парня. Потом он объяснил, что это на случай, если этот студент начнет оспаривать свою оценку. Все захихикали, а парень проснулся и глазами хлопает... Отличный был преподаватель. © workinlikeadawg / Reddit
- Мы с подругой идем мимо общажной кухни, а оттуда вонь так и прет. Заглядываем и видим: парень стоит у плиты, на конфорке — эмалированная литровая кружка, а из нее торчит хвост селедки.
— Вась, зачем селедку варишь?
— Не селедку, а суп.
— А почему из него хвост торчит?
— Соли нет, так я вместо нее селедку сунул...
Хохотали до слез. © Софья Лобанова
«Мое первое занятие в аспирантуре. Препод показал, как выстроить график в виде динозавра»
- Препод нам сказал: «Вы можете на экзамене пользоваться всем, что сможете принести с собой в аудиторию за один раз». Все притащили сумки с книгами, конспектами. А один парень сделал ход конем и принес на спине своего друга. Друг закончил учебу два года назад и теперь зарабатывал большие деньги, по сути, он знал о материале больше, чем кто-либо, и мог ответить на все вопросы. Но вот не прокатило. © Hans Brinkhof / Quora
- У нас на втором курсе матанализ читал довольно пожилой препод. Пишет, что-то бормочет под нос. Мы тоже молча пишем. Через полчаса повернулся к нам, спросил, какой поток. И говорит: «Зачеркните все, я вас с третьим курсом перепутал». © Perspa / Pikabu
- Когда мы жили в студенческом общежитии, то часто друг у друга что-то брали в долг. Денег особо не было, поэтому в ход шли продукты. Я один раз взял в долг 15 замороженных пельменей. Потом купил пельмени себе, сварил, но что-то не рассчитал и осталось всего 14. Я отнес соседу долг и добавил две луковицы за отсутствующий пельмень. Сосед был не против. Через пару месяцев по всей общаге меняли замороженный пельмень на две луковицы и этот курс продолжал жить много лет. Я ввел новую конвертацию студенческих валют! © Lexbill / Pikabu
«Кто-то решил сварить гречку, но не нашел крышку для кастрюли. Вроде с будущими инженерами живу»
Как классно расплавилась пластмассовая разделочная доска! А зачем, вообще, накрывать кастрюлю крышкой, когда что-то варишь, особенно, крахмалистое? Я вот никакие кастрюли не накрываю крышками во время готовки - всё хорошо варится, ничего на плиту не убегает.
- Никак не мог сдать философию. И вот принес все работы преподавательнице, oна быстренько их просмотрела и говорит: «Алексей, вам не хватает одного балла, что делать будем?» Я в ужасе предлагаю что-то еще ей рассказать. А она томно так вздыхает и говорит: «Философия, конечно, дело хорошее. Но у меня дома порошок закончился. Сбегайте мне за стиральным порошком, но чтобы с антистатиком был!» Вот как-то так я смог получить балл по философии за стиральный порошок. Странная штука этот ваш университет. © Палата № 6 / VK
- Экзамен по теоретической механике. Одному парню препод говорит: «Задайте себе любой вопрос и ответьте на него, и я поставлю вам 5 баллов». Ну он и спросил:
— Семен, хочешь получить 5 баллов?
— Да.
Посмеялись все. Экзамен парень сдал. © Подслушано / VK
Ну что, пробежали мурашки? А какие студенческие истории до сих пор вызывают у вас смех? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способна студенческая жизнь!
На четвёртом курсе был предмет экономика. Ну, не давалась мне эта хитрая экономика, я и сейчас не понимаю, как это всё устроено. Не помню, почему у нас на практическом занятии зашёл разговор о родителях, я назвала фамилию моей мамы (у нас с мамой они были разные). Преподаватель переспросил, - Вашу маму зовут Антонина Прокофьевна ?
Я подтвердила. А он просиял и сказал, что работал под маминым начальством и она очень умная, и добрая и многому его научила. Меньше отл. у меня с этих пор не было. Правда, я старалась, мудрила над курсовыми. Экзамен прошёл автоматом на отлично. Он решил, что у такой умной матери просто не может быть бестолкового отпрыска.