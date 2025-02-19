13 студенческих историй, которые люди вспоминают с чувством светлой ностальгии
Истории
1 час назад
Старшая школа и институтские годы запоминаются влюбленностями, сдачей экзаменов и спорами с учителями. Ну, без розыгрышей и прогулов тоже не обходилось. Здесь есть что рассказать и преподавателям, и студентам.
- Перед началом экзамена стоим у аудитории. Ребята спрашивают у меня билеты, которых сами не знают. Я четко отвечаю. Внезапно дверь с грохотом открывается, выходит препод и говорит мне: «Зайдите в кабинет». В кабинете требует зачетку, ставит мне 5 и велит, чтобы я шел домой и не портил ему охоту. © DarthSerj / Pikabu
- Сидел на пересдаче контрольной. Попался какой-то особенно мудреный вопрос. Я быстро обернулся, пока препод не видит, прошу сзади сидящего чувака: «Слышь, привет. Нифига не понимаю в одном вопросе. Помоги, а?» Этот хороший человек не отказал — быстро взял вопрос и написал решение. Я получил зачет. На выходе из аудитории поймал того чувака и сердечно пожал ему руку: «Если что — обращайся». На следующий день этот парень вел у нас этот предмет. Оказалось, он — новый преподаватель. Просто во время моей пересдачи он сидел сзади и смотрел, как ведет пару коллега — опыта набирался. © RadikX / Pikabu
- У нас был парень, который никогда не запаривался по учебе, но сдавал все невероятнейшими способами. Решил он подмазаться к преподше. Ей за 40, в очках, строгая. Вот представьте, парень лет 20-ти говорит такой вот преподше: «Ирина Сергеевна, а вы всегда были такой смугленькой?»
Короче, пошел ва-банк. И, что удивительно, она сразу же вся засмущалась! Сказала: «Ой, это я на даче просто загорела» и в итоге поставила ему 4. У всех троечников, наверное, в голове крутился один вопрос: «А что, так можно было?!» © barbarian6 / Pikabu
Чувствовать обстановку - это дорогого стоит. Только надеюсь,что парень не в селе учился
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- У меня лекция, первокурсники. Через 10 минут после звонка в дверь стучится студент. В халате, тапочках, с газетой подмышкой и чашкой в руках. Внутри меня разрывало веселье, но я сделал вид, будто ничего необычного не происходит и разрешил сесть. После лекции парень признался, что поспорил с друзьями. Тогда я предложил ему новый спор. Если он убедит кого-то прийти на экзамен в образе Гая Юлия Цезаря, то я и ему автомат поставлю, и «Цезарям». Наступил день экзамена. В аудиторию зашли 2 студента, обмотанные покрывалом, с каким-то венком на голове и в резиновых тапочках. Вся аудитория рассмеялась, и я тоже. Понятия не имею, как охрана на входе их пропустила.
Слово я сдержал. © DnevnikMyslej / Pikabu
Если бы у нас в институте был такой весёлый препод, который ставил бы пятёрки за маскарад-шоу, его бы уволили, а студентов отчислили.
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- Мой знакомый в институте на третьем курсе принес свою фотографию и воткнул на стенд «Лучшие студенты кафедры». Просто сфотографировался в костюме на таком же голубом фоне. Она там провисела несколько лет. Никто не заметил подвоха. На защите диплома он даже сфотографировался на фоне этой фотографии с заведующим кафедры. Потом использовал фото в своем резюме и нашел очень даже неплохую работу. © Lexbill / Pikabu
- Училась моя подруга в университете. Летняя сессия, на улице шикарная погода, не до учебы. Ну, думает, там всего 15 вопросов, в последний день все выучу. Наступает последний день, подруга спит до обеда, делает уборку. Наконец, одолела первый билет. Тут и вечер наступил. Ну, думает, выучу последний вопрос, он самый сложный должен быть. Ложится спать, но что-то свербит. Снова встает, берет учебник, выбирает наугад вопрос, по диагонали его читает. Спит. На экзамене ей достается билет с первым вопросом. Она его блестяще отвечает. Но препод вспоминает, что она прогульщица и велит рассказать последний вопрос. Сделано! Препод слегка в шоке. Ладно, говорит, молодец. Но ведь реально же не ходила на лекции, поэтому дополнительный вопрос. И задает вопрос из середины списка. Да-да, тот самый, что подруга успела прочитать перед самым сном. Препод ставит ей «отлично» и заявляет, что надо бы побольше таких талантливых студентов. © axuta.ru / Pikabu
- Я — преподаватель. Задал делать тест. Один из моих 16-летних учеников спросил: «А имеет значение, какую букву я выберу?» Занавес. © Happy_Birthday_2_Me / Reddit
- А как вам такой вопрос: «Русалки существуют?», а после заявление: «Я не верю в динозавров». Ей было 16. © Mooshan / Reddit
- Однажды у меня была ученица, которая думала, что на Венере живут люди. Но мы просто не могли с ними поговорить, потому что у них нет телефонов. © CruzaSenpai / Reddit
- Однажды я рассказал своим студентам, что раньше не было интернета. Они все рассмеялись: «Мы знаем, мы не тупые!» А затем спросили: «Подождите, а как тогда вы заходили в соцсети на своем смартфоне?» © aero_girl / Reddit
- Брат учился в институте. В течении года он активно отвечал, участвовал в диспутах и семинарах. На экзамене вытянул билет и понимает, что ничего не помнит! На первый вопрос знает ответ, а дальше все, пустота! Написал ответ на первый вопрос и сидит спокойно, что дергаться-то. Препод его вызвал: «Вижу, что сидите уверенный, знаю, что предмет хорошо изучили». Ставит отлично и отпускает, не спросив ничего! © lidia33 / Pikabu
- Я тренер по плаванию. Мне нужно было научить ребят оказанию первой помощи. Первым делом я принес манекены и попросил их показать, что они уже умеют. Затем я наблюдал, как группа ребят от 16 до 20 лет вытворяет странные вещи с несчастными куклами.
Больше всего мне понравился ребенок, который обеими ногами прыгнул на грудь манекена. От выскользнул, как мультяшный банан, а мальчик хлопнулся на свою пятую точку. Эх, золотое было времечко. © masterroadtr*** / Reddit
- Проспав первую пару, я явилась ко второй и очень неудачно натолкнулась на препода. Он тут же узнал меня и спросил: «Женя, вас опять не было. Почему вы не приходите на мои пары?» Я настолько растерялась, что не нашла ничего лучше, как сморозить: «Извините, я ваши пары хронически просыпаю». В ответ растерялся преподаватель: «Ну, вы соку попейте или витаминов себе купите и приходите». Как ни странно, сессию с этим предметом я закрыла без проблем. Но на оставшиеся пары все же приходила. © zferr / Pikabu
Вот что у нас есть еще: «20 пометок учителей, от которых опешили мальчишки и девчонки, а также их родители»
Комментарии
Уведомления
Вспомнился видос, как родители дали детям старый стационарный телефон и смотрели как они пытаются разобраться как он работает 😁или как они пытаются открыть коробку от музыкальной кассеты
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