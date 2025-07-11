19 фото, которые лучше любых слов покажут изнанку лета

Летняя пора чаще всего ассоциируется у нас с яркими нарядами, веселыми вечерами с близкими и дачными выходными. А как же хорошо на душе от мысли, что на выходные можно рвануть на речку или еще куда-нибудь! Но в то же время это и хлопотная пора: просыпается всякая живность, а любимые вещи могут просто испортиться из-за жары. Герои нашей статьи прочувствовали все прелести жаркого сезона.