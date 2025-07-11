19 фото, которые лучше любых слов покажут изнанку лета
Летняя пора чаще всего ассоциируется у нас с яркими нарядами, веселыми вечерами с близкими и дачными выходными. А как же хорошо на душе от мысли, что на выходные можно рвануть на речку или еще куда-нибудь! Но в то же время это и хлопотная пора: просыпается всякая живность, а любимые вещи могут просто испортиться из-за жары. Герои нашей статьи прочувствовали все прелести жаркого сезона.
«Обожаю свои новые кеды, но ненавижу подобные следы от загара»
«Целый день проходил в бандане после того, как побрил голову, и забыл про солнцезащитный крем. Теперь у меня вот такой шикарный загар с полоской»
«Брату было просто лень надевать плавки»
Вот такое оно современное поколение. Хотя, если это сделал бы я или мой ровесник, я бы не удивился, так как не боюсь как-то "выделяться". Заметно по моей футболке Марио в центре Москвы ))) К слову, афигенные футболки этого производителя !!!
«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»
«Была счастлива вновь надеть летнюю обувь, но моя радость продлилась ровно до того момента, как отвалилась подошва»
Тот случай, когда надо мужика (мужа).....В хозяйстве пригодится 😁😁🤞
«Польский перекус для жарких дней — холодные макароны с клубникой»
- Я думаю, в Италии за такое и отхватить можно. © RaZoRFSX / Reddit
«Не оставляйте сумочку в машине летом. Достала карточку оплатить продукты, а она в таком состоянии»
Да и что платить то ей все равно можно. Я вообще пару лет платила половиной карты
«Сравнение зимнего и летнего „пальто“ котика»
Но это разные котики! И кстати говоря, а где зима? Не, я понимаю, что подразумевается, что зима слева, но Какая то она слишком зелёная
«Оставили мы, значит, свечки на улице»
«Вот что прилетело с неба в 35-градусную жару»
- Это что-то новенькое! © barater / Reddit
«У нас летом „холодная“ вода из-под крана — кипяток, почти 56 градусов!»
«А мои мишки остались на жаре в машине»
Я бы бахнул в паровую ванну )) и посмотрел, развалятся ли они либо распоавятся )) Мужчииииины-они (мы) такие 😁😁
«Курица моей подруги обожает дремать вот в таком джакузи»
«Вот так загорел мой друг, пока таскал тележки для гипермаркета»
«У нас от жары аж жалюзи поплавились»
«А у нас не выдержали дворовые фонарики»
«У нас тоже было жарковато»
- Божечки, это один из моих самых больших страхов. © CRE8TE1 / Reddit
«А я оставил в машине ноутбук. Урок усвоен»
«Просто хотела вкусного арбузика, называется»
Кто-то наслаждается летней жарой, а кто-то весь сезон прячется в помещении под кондиционером. В любом случае у каждого есть своя тележка историй, связанных с летом. А как вы относитесь к этому времени года?
А вот еще несколько доказательств того, что летом не соскучишься:
Комментарии
«Вот что прилетело с неба в 35-градусную жару» - и у нас такое было 2 дня назад. Не +35, а "всего" 28, но град был знатный