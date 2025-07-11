19 фото, которые лучше любых слов покажут изнанку лета

Фотоподборки
22 часа назад

Летняя пора чаще всего ассоциируется у нас с яркими нарядами, веселыми вечерами с близкими и дачными выходными. А как же хорошо на душе от мысли, что на выходные можно рвануть на речку или еще куда-нибудь! Но в то же время это и хлопотная пора: просыпается всякая живность, а любимые вещи могут просто испортиться из-за жары. Герои нашей статьи прочувствовали все прелести жаркого сезона.

«Обожаю свои новые кеды, но ненавижу подобные следы от загара»

«Целый день проходил в бандане после того, как побрил голову, и забыл про солнцезащитный крем. Теперь у меня вот такой шикарный загар с полоской»

OLE
18 часов назад

Интересно, а кожа на голове после ожога так же кусками слазит?

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«Брату было просто лень надевать плавки»

Дмитрий Ворон
12 часов назад

Вот такое оно современное поколение. Хотя, если это сделал бы я или мой ровесник, я бы не удивился, так как не боюсь как-то "выделяться". Заметно по моей футболке Марио в центре Москвы ))) К слову, афигенные футболки этого производителя !!!

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«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»

«Была счастлива вновь надеть летнюю обувь, но моя радость продлилась ровно до того момента, как отвалилась подошва»

«Польский перекус для жарких дней — холодные макароны с клубникой»

«Не оставляйте сумочку в машине летом. Достала карточку оплатить продукты, а она в таком состоянии»

«Сравнение зимнего и летнего „пальто“ котика»

Silber
8 часов назад

Но это разные котики! И кстати говоря, а где зима? Не, я понимаю, что подразумевается, что зима слева, но Какая то она слишком зелёная

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«Оставили мы, значит, свечки на улице»

«Вот что прилетело с неба в 35-градусную жару»

«У нас летом „холодная“ вода из-под крана — кипяток, почти 56 градусов!»

«А мои мишки остались на жаре в машине»

Дмитрий Ворон
11 часов назад

Я бы бахнул в паровую ванну )) и посмотрел, развалятся ли они либо распоавятся )) Мужчииииины-они (мы) такие 😁😁

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«Курица моей подруги обожает дремать вот в таком джакузи»

O_о
1 день назад

А почему "джакузи"? Как бы культурнее спросить, вздутие живота?

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«Вот так загорел мой друг, пока таскал тележки для гипермаркета»

«У нас от жары аж жалюзи поплавились»

«А у нас не выдержали дворовые фонарики»

«У нас тоже было жарковато»

  • Божечки, это один из моих самых больших страхов. © CRE8TE1 / Reddit

«А я оставил в машине ноутбук. Урок усвоен»

«Просто хотела вкусного арбузика, называется»

Кто-то наслаждается летней жарой, а кто-то весь сезон прячется в помещении под кондиционером. В любом случае у каждого есть своя тележка историй, связанных с летом. А как вы относитесь к этому времени года?

Фото на превью barater / Reddit

Комментарии

Уведомления
Летающий пингвин
11 часов назад

«Вот что прилетело с неба в 35-градусную жару» - и у нас такое было 2 дня назад. Не +35, а "всего" 28, но град был знатный

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