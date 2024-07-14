18 жизненных фото, которые можно подписать словами: «Дело было летом»
Мы каждый год ждем лета, чтобы насладиться его дарами: солнышком, сочными фруктами, походами на пляж, прогулками под звездами. Но при этом забываем, что и у лета есть свои минусы. Герои нашей статьи поделились снимками, которые лично для них описывают нынешнее лето.
«Я слишком часто облизывала верхнюю губу и слизала весь солнцезащитный крем. Теперь я выгляжу так»
- В следующий раз не наноси крем под нижнюю губу, и тогда получится бородка. © Runtergehen / Reddit
«Совсем забыл про коллектор»
«На улице слишком жарко»
В жару наливала воду в маленький бассейн, сын сидел в нем, ел мороженое, по тв мультики. Все включено))
«Загоревшая нога vs рука»
каким образом "The tan of my hand" можно было перевести "Загоревшая нога"?
«Польское блюдо для жарких дней — холодные макароны с клубникой»
«Все мои ручки расплавились»
«Мои жевательные витаминки растаяли во время транспортировки и не подлежат возврату»
«Пожелайте мне удачи. Мне нужно обслужить кондиционеры, по одному в каждой комнате. Надеюсь закончить к обеду»
«Я обжегся о ремень безопасности! Оказывается, в моей машине сейчас 70 с чем-то градусов»
«У меня уже пару недель не было повода зайти в сарай. Что ж, теперь это их сарай»
«Сегодня у нас 47 градусов. В моем доме расплавились жалюзи»
У моего телефона отваливается защитная плёнка и у чехла- книжки расплавился клей от жары - держится на честном слове. Жду осень прикупить всё новое))
«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»
«Вышла гулять в новых босоножках, пошел дождь, и теперь мои ноги выглядят так»
Пена могла образоваться от крема, которым смазаны ноги. Или от самих сандалий, они новые, возможно были чем-то обработаны
«Оставил бутылку газировки в грузовике на весь день»
«Купил себе на лето джинсы с дырками, а мама их зашила»
«Я так много плавал, что волосы аж посветлели»
«Сегодня настолько влажно, что моя соляная лампа начала плавиться»
«Это я подбрасываю сына моего друга в бассейне»
А еще у нас есть свои комиксы, которые отлично иллюстрируют все плюсы и минусы лета.
Комментарии
Снаружи +36. Через 15 минут мне туда выходить 😕
Все, что я могу по этому поводу сказать - непечатно(
А ведь только вчера там был огромный базар. А теперь этот базар стал огромным аквариумом. Не знаю сколько человек пострадало, есть ли раненные и пропавшие. Хорошо что с работы пораньше вышла. Что могу сказать. Лето, ёпта, совсем с катушек съехал? Ты не офигел? Утром же стояла ясная погода и +34? Называется решила вздремнуть чуток, а тут уже второй мировой потоп. Я теперь без работы осталась. Магазин в котором я работала затопило и наши товары плавают неизвестно где. Из за этой воды я даже в магазин сходить не могу. Весь город затопило.
В Алматы почти также, утром солнце, через два часа ливень град, опять солнце, а вечером всемирный потом, идём по колено в воде домой. Метро и подземные развязки затоплены, если только нырять туда. Печальное лето 2024. Людей жаль, и так трудно...