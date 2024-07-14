18 жизненных фото, которые можно подписать словами: «Дело было летом»

Мы каждый год ждем лета, чтобы насладиться его дарами: солнышком, сочными фруктами, походами на пляж, прогулками под звездами. Но при этом забываем, что и у лета есть свои минусы. Герои нашей статьи поделились снимками, которые лично для них описывают нынешнее лето.

«Я слишком часто облизывала верхнюю губу и слизала весь солнцезащитный крем. Теперь я выгляжу так»

В следующий раз не наноси крем под нижнюю губу, и тогда получится бородка. © Runtergehen / Reddit

«Совсем забыл про коллектор»

«На улице слишком жарко»

«Загоревшая нога vs рука»

«Польское блюдо для жарких дней — холодные макароны с клубникой»

«Все мои ручки расплавились»

«Мои жевательные витаминки растаяли во время транспортировки и не подлежат возврату»

«Пожелайте мне удачи. Мне нужно обслужить кондиционеры, по одному в каждой комнате. Надеюсь закончить к обеду»

«Я обжегся о ремень безопасности! Оказывается, в моей машине сейчас 70 с чем-то градусов»

«У меня уже пару недель не было повода зайти в сарай. Что ж, теперь это их сарай»

«Сегодня у нас 47 градусов. В моем доме расплавились жалюзи»

«Каким-то образом эта улитка добралась до моей кровати»

«Вышла гулять в новых босоножках, пошел дождь, и теперь мои ноги выглядят так»

«Оставил бутылку газировки в грузовике на весь день»

«Купил себе на лето джинсы с дырками, а мама их зашила»

«Я так много плавал, что волосы аж посветлели»

«Сегодня настолько влажно, что моя соляная лампа начала плавиться»

«Это я подбрасываю сына моего друга в бассейне»