15+ фото из семейных альбомов, которые еще не раз заставят своих героев сгорать со стыда

Семейные альбомы хранят в себе массу настоящих шедевров, от которых даже спустя годы хочется в буквальном смысле провалиться сквозь землю. И речь не только о детских экспериментах с маминой помадой или о «гениальных» идеях утренников и вечеринок. Некоторые герои снимков до сих пор хватаются за голову и готовы заплатить любые деньги, лишь бы уничтожить некоторые снимки навсегда. К счастью, их «заботливые» родственники уже успели выложить весь компромат в открытый доступ.

«Вот что мы с братом делали на каждой семейной фотографии. Мам, прости»

«Кажется, кто-то испортил наше семейное фото»

«Я решил сделать слепок своей головы пока был один дома. Несколько часов спустя пришла мама и попыталась распилить гипсовые повязки. Увы, шалость не удалась»

© smappyfunball / Reddit Татьяна Алиуллова 5 часов назад Что у детей в головах непонятно... Моя вчера при мне достала лед из морозилки, замороженная мята в кубика, и лизнула его. Прилипла. Конечно обошлось все хорошо это же не железо на морозе. Но зачем? И главное в один миг. - - Ответить

«Рад, что моя жена сменила прическу»

«Я в 2014 году. Называл себя Воробьем»

«Сегодня мой первенец появился на свет. А вот я прихожу в сознание на полу родового зала»

«Моя дочка попросила папу добавить ее на мое фото, где она позирует вот так. Теперь она твердо уверена, что она настоящий супергерой»

«Вот что обнаружила моя жена, когда пошла открывать дверь нашей кухонной кладовой»

«Мой отец нашел эту мою фотографию, когда просматривал старые фотографии»

«Они просто в восторге от нашего отпуска»

«Настоящая любовь не боится немного запачкаться»

«Итак, я танцовщица и провожу фотосессии с другом-фотографом. И иногда фотографии получаются не совсем такими, как планировалось...»

«Ох уж эти младшие братья...»

«На свадьбе мама воспользовалась фотобудкой. Она не замужем, поэтому хотела сделать снимки в стиле сильной и независимой. Напомнила ей, что у нее вообще-то есть я!»