20 случаев, когда стрижка превратила пушистика в совершенно другое существо

Новая стрижка, особенно у незнакомого мастера, — это всегда лотерея. Причем касается это не только людей, но и наших пушистиков, особенно когда креатив хозяев начинает зашкаливать. В итоге из парикмахерской порой выходят настолько неузнаваемые создания, что остается только одно: смеяться сквозь слезы и считать недели, пока шерсть отрастет обратно.