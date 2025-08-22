20 случаев, когда стрижка превратила пушистика в совершенно другое существо

2 часа назад

Новая стрижка, особенно у незнакомого мастера, — это всегда лотерея. Причем касается это не только людей, но и наших пушистиков, особенно когда креатив хозяев начинает зашкаливать. В итоге из парикмахерской порой выходят настолько неузнаваемые создания, что остается только одно: смеяться сквозь слезы и считать недели, пока шерсть отрастет обратно.

Когда мама отвела на стрижку — и теперь ты королева

«Первая стрижка нашего шнауцера»

Ну какой же джентльмен

Стильно, модно, молодежно

«Дени хвастается своей новой стрижкой»

«Подстригла пушистика. Он явно не одобряет»

Судя по мордочке, он точно будет мстить

«Это Генри после визита к парикмахеру. Мы хохотали несколько дней, а сейчас подумываем сделать футболки с этой фоткой»

«Клиент захотел попробовать что-то новое»

Иногда фантазия хозяина выходит за пределы нормы

«Лучшая подруга и самый любимый клиент»

«Он явно не оценил новую прическу»

«Мы и не подозревали, что пушистую шерсть корги нельзя стричь, и попросили грумера слегка укоротить. Она немного увлеклась, и вот результат»

«Мы с коллегой потратили на это 2 дня и в сумме 11 часов, но считаем, что оно того стоило»

«Подстригла кошку к лету, а она уже строит свой план мести»

Последний писк моды

Кот пытается понять, почему с ним так обошлись

Люди, ну посмотрите же, какой я красивый!

Когда за дело берется профессионал

«Парень решил подстричь мою кошку»

А вы когда-нибудь экспериментировали со стрижкой своего питомца? Может, у вас получился шедевр, которым вы гордитесь, или, наоборот, забавный «провал»? Делитесь своими историями в комментариях!

Фото на превью dhdhk / Reddit

