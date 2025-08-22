20 случаев, когда стрижка превратила пушистика в совершенно другое существо
Новая стрижка, особенно у незнакомого мастера, — это всегда лотерея. Причем касается это не только людей, но и наших пушистиков, особенно когда креатив хозяев начинает зашкаливать. В итоге из парикмахерской порой выходят настолько неузнаваемые создания, что остается только одно: смеяться сквозь слезы и считать недели, пока шерсть отрастет обратно.
Когда мама отвела на стрижку — и теперь ты королева
«Первая стрижка нашего шнауцера»
- Его ресницы — просто загляденье! Какой милашка! © SyncOrSymm / Reddit
Ну какой же джентльмен
Стильно, модно, молодежно
«Дени хвастается своей новой стрижкой»
«Подстригла пушистика. Он явно не одобряет»
Судя по мордочке, он точно будет мстить
«Это Генри после визита к парикмахеру. Мы хохотали несколько дней, а сейчас подумываем сделать футболки с этой фоткой»
«Клиент захотел попробовать что-то новое»
Иногда фантазия хозяина выходит за пределы нормы
«Лучшая подруга и самый любимый клиент»
«Он явно не оценил новую прическу»
«Мы и не подозревали, что пушистую шерсть корги нельзя стричь, и попросили грумера слегка укоротить. Она немного увлеклась, и вот результат»
«Мы с коллегой потратили на это 2 дня и в сумме 11 часов, но считаем, что оно того стоило»
«Подстригла кошку к лету, а она уже строит свой план мести»
Последний писк моды
Кот пытается понять, почему с ним так обошлись
Люди, ну посмотрите же, какой я красивый!
Когда за дело берется профессионал
«Парень решил подстричь мою кошку»
А вы когда-нибудь экспериментировали со стрижкой своего питомца? Может, у вас получился шедевр, которым вы гордитесь, или, наоборот, забавный «провал»? Делитесь своими историями в комментариях!
