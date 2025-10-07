мне нравится, что маркетологи корейской поп музыки (к-рор) придумали лайтстики. Это такие фонарики, оформленные в уникальной стилистике группы. Они синхронизируются и во время концерта управляются одновременно устроителями шоу. То есть весь зрительный зал одновременно зажигается огоньками одного цвета. Это очень красиво, создает ощущение единения и вдохновляет артистов.
17 фото из серии «Кажется, в нашей матрице произошел сбой»
Фотоподборки
5 часов назад
Иногда жизнь подбрасывает такие кадры, что кажется, будто они были сделаны в параллельной вселенной. Мы собрали 18 уникальных фотографий, на которых реальность дала сбой: объекты парят, здания кажутся не толще листка бумаги, а коты перекручиваются так, будто их неправильно собрали.
«Гляньте, что случилось с телефонами зрителей на концерте. Цвет сцены поменялся, но на экранах телефонов он какое-то время оставался прежним»
- До чего же крутое фото! © Phamora / Reddit
- Я так громко ахнула, что на меня все в метро покосились!
«Моего кота заглючило»
- Стоп, это вообще законно? © Unknown author / Reddit
«Облака будто не до конца загрузились»
«Тень как в Майнкрафте»
«Саграда Фамилия, которую будто бы хватает великан»
- Похоже, это защитная сетка, которая удерживает падающий во время работы мусор. © SUW888 / Reddit
«Просто стена здания того же цвета, что и небо!»
«Просто скажите мне, что эта куча ничего не замышляет»
«Сделал фото, оно глюкануло, и теперь кажется, что кошка смотрит на собаку с небес»
«На стене появилась какая-то маленькая комнатка»
Это обезьяна? Или все-таки кот?
«Будьте осторожны по ночам. Эльфы не дремлют»
- Блин, я бы не смогла потом заснуть, если бы такое увидела! Но это так круто! © Radwastelander / Reddit
«Из-за тени кажется, что автомобиль парит в воздухе»
«Каждый раз, когда я прохожу мимо этого камня, он меня пугает»
- Да, я бы по той улице ходить не стал! © JediAsad / Reddit
«Здание выглядит как сплошная стена окон. Оно треугольной формы»
«Этого пингвина я сфотографировал вчера в зоопарке»
- А говорили, что они не летают. © Favoritestatue7 / Reddit
«Сфотографировал ветряные турбины с длинной выдержкой, и вот что получилось»
«Вы посмотрите, ложки слиплись как будто»
Фото на превью xMiiNTY / Reddit
