17 фото, которые на секундочку сломают ваш мозг, пока вы не присмотритесь
Фотоподборки
1 час назад
Иногда наш мозг — самый лучший фокусник. Он способен дорисовать, исказить и полностью перевернуть реальность на ровном месте. И если вы считаете, что верите своим глазам, приготовьтесь к сбою в матрице. Эти фотографии заставят вас сделать паузу, моргнуть пару раз и присмотреться, чтобы понять, что здесь на самом деле происходит.
«Это самая маленькая русалка, которую я когда-либо видел!»
«Сфоткал вчера в зоопарке пингвина»
«Собака моей мамы выглядит так, будто она парит в воздухе, или ее плохо прифотошопили»
Двухглавый кот
Исчезающий прицеп
- У прицепа нет крыши и он имеет V-образную форму. © MrsMonkey_95 / Reddit
Сколько труб вы видите?
«Мама приказала мне замолчать, чтобы я не спугнул „птиц“, на которых она пыталась навести зум. Я до сих пор хихикаю»
Гигантская чайка
Тут есть ступеньки
А внизу должен быть кабинет травматолога... Даже от фото голова закружилась
-
-
Ответить
Просто две пересекающиеся тени
Этот очень большой апельсин похож на очень маленькую тыкву
Крем похож на кошку
«Увидел это во время прогулки и чуть не выпрыгнул из штанов, пока не подошел поближе. Оказалось, это просто часть ствола пальмы»
«Помидор из сада дедушки и бабушки. Он очень рад, что его вырастили»
Крутое призрачное облако
«Я сделал кадр, шанс поймать который — один на миллион»
Сколько котов вы тут видите?
А вот еще подборочка фото, которые выглядят как сбой в матрице.
Фото на превью DjennyDjenDjen / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 историй о доброте, которая вернулась бумерангом в самый неожиданный момент
Народное творчество
1 месяц назад
17 историй о друзьях, рядом с которыми нужно держать ухо востро
Истории
4 недели назад
19 знакомств, которые пошли не по плану, но явно запомнились
Истории
4 недели назад
15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
15+ человек, которые на своем опыте узнали: «нет» — это не хамство, а спасение
Психология
3 дня назад
16 случаев, когда путешествие на поезде превратилось в то еще приключение
Истории
2 месяца назад
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
14 человек, которые получили наследство и поняли, что совершенно не знали своих родных
15 человек, на которых богатство свалилось как снег на голову
9 детских книг, которые мы во взрослом возрасте поняли совсем не так, как в детстве
Интересное
1 месяц назад