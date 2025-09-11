17 фото, которые на секундочку сломают ваш мозг, пока вы не присмотритесь

Иногда наш мозг — самый лучший фокусник. Он способен дорисовать, исказить и полностью перевернуть реальность на ровном месте. И если вы считаете, что верите своим глазам, приготовьтесь к сбою в матрице. Эти фотографии заставят вас сделать паузу, моргнуть пару раз и присмотреться, чтобы понять, что здесь на самом деле происходит.

«Это самая маленькая русалка, которую я когда-либо видел!»

«Сфоткал вчера в зоопарке пингвина»

«Собака моей мамы выглядит так, будто она парит в воздухе, или ее плохо прифотошопили»

Двухглавый кот

Исчезающий прицеп

У прицепа нет крыши и он имеет V-образную форму. © MrsMonkey_95 / Reddit

Сколько труб вы видите?

«Мама приказала мне замолчать, чтобы я не спугнул „птиц“, на которых она пыталась навести зум. Я до сих пор хихикаю»

Гигантская чайка

Тут есть ступеньки

Просто две пересекающиеся тени

Этот очень большой апельсин похож на очень маленькую тыкву

Крем похож на кошку

«Увидел это во время прогулки и чуть не выпрыгнул из штанов, пока не подошел поближе. Оказалось, это просто часть ствола пальмы»

«Помидор из сада дедушки и бабушки. Он очень рад, что его вырастили»

Крутое призрачное облако

«Я сделал кадр, шанс поймать который — один на миллион»

Сколько котов вы тут видите?