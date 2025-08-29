15 фотографий, которые выглядят как сбой в матрице

Кто-то скажет — фотошоп. А мы ответим — обычный сбой в матрице. Мы собрали несколько кадров, которые будто выпали из альтернативной реальности. Смотрите внимательно.

«Мой сын парит над катком»

«Человек с крошечной ручкой»

«Летающая гиря»

«Попытался сфотографировать красивый пейзаж, а вместо этого получилось вот что»

«Блин, поставлю себе на заставку!» © UnrealGiant7979 / Reddit

«Вы понимаете, что лето заканчивается, когда индюки прогуливаются мимо гигантского надувного Деда Мороза вашего соседа»

«Я занималась йогой на закате, и тут случилось это»

«Не уверен, кошка это или динозавр»

«Моя мама сделала несколько фото с внуком в отделе зеркал. Одно отражение довело ее до истерики»

Да тут ребенок волшебник! © ProgrammerByDay / Reddit

«Картина Собакодора Дали»

«Ноги согнуты или скрещены?»

«Должно быть, это очень больно»

«Какой-то слишком длинный палец на „Тур де Франс“»

«Я нашел это, просматривая свадебные фотографии моего дяди. Я ничего об этом не помню»

«Длинная метла»

Больше похоже на волшебную метлу. © jmccoh / Reddit

«Это просто смятый рисунок на хлебе»

Зато его точно никто не сворует в офисе. © Magnus_Helgisson / Reddit