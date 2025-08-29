15 фотографий, которые выглядят как сбой в матрице
Фотоподборки
2 часа назад
Кто-то скажет — фотошоп. А мы ответим — обычный сбой в матрице. Мы собрали несколько кадров, которые будто выпали из альтернативной реальности. Смотрите внимательно.
«Мой сын парит над катком»
«Человек с крошечной ручкой»
«Летающая гиря»
«Попытался сфотографировать красивый пейзаж, а вместо этого получилось вот что»
- «Блин, поставлю себе на заставку!» © UnrealGiant7979 / Reddit
«Вы понимаете, что лето заканчивается, когда индюки прогуливаются мимо гигантского надувного Деда Мороза вашего соседа»
«Я занималась йогой на закате, и тут случилось это»
«Не уверен, кошка это или динозавр»
«Моя мама сделала несколько фото с внуком в отделе зеркал. Одно отражение довело ее до истерики»
- Да тут ребенок волшебник! © ProgrammerByDay / Reddit
«Картина Собакодора Дали»
- «О нет! Вы расплавили свою собаку!» © InstructionTop4805 / Reddit
«Ноги согнуты или скрещены?»
«Должно быть, это очень больно»
«Какой-то слишком длинный палец на „Тур де Франс“»
«Я нашел это, просматривая свадебные фотографии моего дяди. Я ничего об этом не помню»
«Длинная метла»
- Больше похоже на волшебную метлу. © jmccoh / Reddit
«Это просто смятый рисунок на хлебе»
- Зато его точно никто не сворует в офисе. © Magnus_Helgisson / Reddit
Видимо, у матрицы тоже бывают сбои в интернет-подключении. Кстати, у нас еще есть такая подборка:
Фото на превью bulkinggrizzly / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
1 неделя назад
16 непробиваемых оптимистов, у которых стакан не просто наполовину полон, а еще и с трубочкой
Народное творчество
3 недели назад
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
3 дня назад
15+ человек, отдых которых не обошелся без приключений
Истории
2 месяца назад
20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели
Истории
2 недели назад