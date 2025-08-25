16 фото котов, которые, кажется, сломались и забыли, как быть котами
Каждый владелец кошки знает: эти пушистые создания полны сюрпризов. Иногда они ведут себя так, будто забыли все кошачьи правила, и в их поведении проскальзывают такие «глюки», что хоть стой, хоть падай. Мы собрали 16 фотографий котов, которые, кажется, сломались и забыли, как быть котами, а мы не можем перестать умиляться и смеяться!
«Вот так она просит вкусняшку»
- Почему ты все еще здесь, иди кормить! © urbexcemetery / Reddit
«Это его любимый способ встать с дивана и потянуться»
«Батер уже доказывал нам, что слегка глуповат, но это что-то новенькое»
«Мой кот забыл как быть котом...»
Коробка слишком велика. Правильные коты предпочитают коробки с объёмом, равным объёму их тел.
«У меня одна из кошек предпочитает пить не из кошачьей миски, а из нашего кувшина с кипяченой водой. И совершенно не парится, что ее кто-то заметит»
хм. у нас кошка прямой наводкой к чашке с водой идет. мужевской чашке. если у него пусто, то может ко мне в стакан нос сунуть. но из стакана не так удобно, да. а еще, в кошкином понимании, мы какие-то ненормальные, т.к. в чашке бывает не только вода.
«Похоже, мой котенок вырос»
«Как эволюционировал наш котенок-геймер»
«Каждый божий день Трикси часами сидит в своей „лодке“ в джакузи и отказывается выходить»
«Матео был рад снова съездить к ветеринару, потому что ему очень нравится кататься на машине. Он точно кот? Я не уверен...»
И ведь никуда не денешься
«Моя кошка атакует траву»
«Он зевнул. Зрелище не для слабонервных»
«Она скандалит до тех пор, пока я не возьму ее к себе в ванну»
«Он прыгает как кенгуру, когда считает, что ему уделяют мало внимания»
Интересно, о чем можно думать с таким выражением на морде?
«Иногда ей нравится сидеть как пингвин»
Ну что, ваш кот тоже иногда «ломается»? Делитесь в комментариях самыми забавными и странными поступками своих пушистых друзей! А может, у вас есть фото, которое доказывает, что ваш питомец — настоящий мастер абсурда?
