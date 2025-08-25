16 фото котов, которые, кажется, сломались и забыли, как быть котами

Каждый владелец кошки знает: эти пушистые создания полны сюрпризов. Иногда они ведут себя так, будто забыли все кошачьи правила, и в их поведении проскальзывают такие «глюки», что хоть стой, хоть падай. Мы собрали 16 фотографий котов, которые, кажется, сломались и забыли, как быть котами, а мы не можем перестать умиляться и смеяться!

«Вот так она просит вкусняшку»

Почему ты все еще здесь, иди кормить! © urbexcemetery / Reddit

«Это его любимый способ встать с дивана и потянуться»

«Батер уже доказывал нам, что слегка глуповат, но это что-то новенькое»

«Мой кот забыл как быть котом...»

«У меня одна из кошек предпочитает пить не из кошачьей миски, а из нашего кувшина с кипяченой водой. И совершенно не парится, что ее кто-то заметит»

хм. у нас кошка прямой наводкой к чашке с водой идет. мужевской чашке. если у него пусто, то может ко мне в стакан нос сунуть. но из стакана не так удобно, да. а еще, в кошкином понимании, мы какие-то ненормальные, т.к. в чашке бывает не только вода.

«Похоже, мой котенок вырос»

«Как эволюционировал наш котенок-геймер»

«Каждый божий день Трикси часами сидит в своей „лодке“ в джакузи и отказывается выходить»

«Матео был рад снова съездить к ветеринару, потому что ему очень нравится кататься на машине. Он точно кот? Я не уверен...»

И ведь никуда не денешься

«Моя кошка атакует траву»

«Он зевнул. Зрелище не для слабонервных»

«Она скандалит до тех пор, пока я не возьму ее к себе в ванну»

«Он прыгает как кенгуру, когда считает, что ему уделяют мало внимания»

Интересно, о чем можно думать с таким выражением на морде?