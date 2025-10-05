12 модных трендов из прошлого, которые сегодня показались бы нам верхом абсурда

В 1853 году британский химик Уильям Генри Перкин пытался найти эффективное лекарство от малярии и случайно создал яркий фиолетовый краситель, который отлично подходил для различных типов ткани. Оттенок настолько полюбился дамам, что даже королева Виктория примерила наряд модного фиолетового цвета. А главное, краситель изготавливался из синтетических материалов и был достаточно дешевым.

В прежние века интересные цвета извлекались из натуральных ингредиентов, а потому яркая одежда была показателем высокого статуса. Но фиолетовые и насыщенно-розовые платья неожиданно стали доступны всем сословиям, и знатным дамам к концу XIX века пришлось отдавать предпочтение более блеклым краскам, чтобы их случайно не сочли простолюдинками.