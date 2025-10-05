12 модных трендов из прошлого, которые сегодня показались бы нам верхом абсурда
И в прежние времена люди шли на различные ухищрения, чтобы следовать последним модным веяниям. Они носили накладные бедра и икры, примеривали стеклянные платья и даже вставляли искусственные горбики под наряды. Мы решили изучить, какие же необычные тренды пользовались популярностью в прошлые века, и поделиться с вами.
Только знатные джентльмены могли демонстрировать свои ягодицы
Средневековые джентльмены знали толк в моде. В XV веке итальянцы уже щеголяли в популярных сейчас сапогах-колготках. К облегающим чулкам просто пришивали кожаные подошвы, и таким образом эта деталь туалета ловко превращалась в обувь.
В это же время в тренды вошли невероятно короткие туники, которые заканчивались в районе талии. Однако такую одежду могли носить только аристократы. Считалось, что исключительно ягодицы мужчин благородных кровей были достойны демонстрации. Простолюдинам же следовало скрывать свою попу.
Дамы щеголяли в чулках с часами
В XVIII веке каблуки на дамских туфлях становились все выше и выше. Это делалось для того, чтобы женская ступня казалась меньше, ведь длину ног барышни из-за пышных платьев все равно никто не мог оценить. В середине века в моду вошел изогнутый каблук «Помпадур», расположенный прямо под подъемом.
Ходить в таких туфлях было крайне неудобно, и женщинам приходилось семенить на цыпочках, иначе подошвы громко щелкали при каждом шаге. Другим модным аксессуаром были яркие цветные чулки, украшенные треугольниками, которые назывались часами. Один заботливый супруг даже прикупил своей жене 12 пар чулок с синими, зелеными, розовыми и белыми часами.
В конце XIX века носили стеклянные платья
В прошлые века стекло было отличной заменой драгоценным камням. Люди обрамляли кусочки стекла в фольгу, после чего использовали для украшения нарядов. Благодаря этому одежда буквально сверкала в пламени свечей. Но в середине XIX века промышленники пошли еще дальше, научившись делать специальную пряжу из шелковых и стеклянных нитей.
Сначала эта ткань использовалась только для обивки мебели, но в конце века из нее стали шить платья. Хотя в рекламе говорилось, что такая одежда отлично подходит для многих случаев, носить стеклянные наряды было не слишком удобно. Они раздражали кожу и быстро портились. Зато идеально подходили для того, чтобы по-настоящему блеснуть в свете.
Знатным дамам приходилось отдавать предпочтение бледным тонам в одежде
В 1853 году британский химик Уильям Генри Перкин пытался найти эффективное лекарство от малярии и случайно создал яркий фиолетовый краситель, который отлично подходил для различных типов ткани. Оттенок настолько полюбился дамам, что даже королева Виктория примерила наряд модного фиолетового цвета. А главное, краситель изготавливался из синтетических материалов и был достаточно дешевым.
В прежние века интересные цвета извлекались из натуральных ингредиентов, а потому яркая одежда была показателем высокого статуса. Но фиолетовые и насыщенно-розовые платья неожиданно стали доступны всем сословиям, и знатным дамам к концу XIX века пришлось отдавать предпочтение более блеклым краскам, чтобы их случайно не сочли простолюдинками.
Женщины не стеснялись показать грудь
Сейчас нам кажется, что дамы в прошлые века одевались значительно скромнее, чем современные женщины, но это не совсем так. В XVI веке в моде были очень глубокие вырезы, порой открывающие нескромным взорам большую часть груди. Некоторые девы драпировали декольте сорочками, но далеко не все старались скрыть свою красоту.
Кроме того, сами платья были настоящим произведением инженерного искусства. Они не были цельным нарядом, как современные туалеты, а состояли из нескольких частей, которые скреплялись булавками. На некоторых картинах даже можно увидеть ряд металлических изделий, которые идут по боковому шву. Наверное, ходить в платье, которое могло неожиданно развалиться из-за ошибки горничной, было не слишком приятно.
Огромные капюшоны придумали не ради красоты
В конце XVIII века дамы носили высокие, пышные прически. На создание этих затейливых конструкций уходило немало времени: парикмахеры подкручивали локоны и зачесывали их на подушечку, скрепляя шпильками и посыпая пудрой. После этого волосы украшали искусственными листьями, цветами или фруктами. Создавать такую красоту каждый день было непросто, а потому барышни изо всех сил старались сохранить ее. На улицу они выходили исключительно в калашах — больших складных капюшонах, которые представляли собой каркас с натянутой на него тканью.
Надевали голубиную грудь
На рубеже XVIII и XIX веков в моде был женский силуэт с пышными бедрами и грудью. Чтобы придать своему бюсту дополнительный объем, барышни использовали косынки из хлопка, льна или газа. Ткань свободно накидывалась на грудь, перекрещивалась и завязывалась на спине.
После этого шарфик пытались приподнять, так, чтобы его пышные складки напоминали грудь голубки. Некоторые дамы настолько увлекались этим процессом, что косынки закрывали их подбородок и рот. Кроме того, идеальный силуэт выглядел как минимум странно и критики безжалостно потешались над модницами.
В этот период настоящими законодательницами моды стали модистки. Они постоянно предлагали своим клиенткам новые фасоны шляпок, ленточки, кружева, кисточки и прочие украшения. Все эти аксессуары могли стоить дороже, чем сами платья, и совершенно затмевали наряд. Модистки щеголяли в своих товарах, предлагая клиенткам все новые и новые модные штучки. В результате знатные дамы тратили в их салонах сумасшедшие деньги, что вызывало бурю негодования у публики.
Носили гигиенические корсеты
До того как бюстгальтеры стали действительно популярными в 1919 году, дамам приходилось носить корсеты, чтобы дать груди нужную поддержку. Однако доктора неустанно твердили о вреде таких аксессуаров и старались изобрести «гигиенический корсет». Это название не имеет никакого отношения к чистоте тела, белье в первую очередь должно было способствовать улучшению здоровья дам.
Новые модели гигиенических корсетов появлялись с поразительной регулярностью. И хотя не все приносили пользу, их отлично раскупали. На рубеже XIX и XX веков в продаже появился корсет необычного силуэта. У него была прямая фронтальная часть и изгибающаяся спинка. Такая модель не сжимала живот женщины, а мягко приподнимала его. Так как корсеты в это время шились из более щадящих материалов, дамам приходилось самим поддерживать правильную осанку.
Мужчины щеголяли накладными икрами
В 20-х годах XIX века настоящий денди должен был восхищать окружающих своими широкими плечами и грудью, узкой талией и стройными, мускулистыми ногами. Чтобы добиться такого эффекта, мужчины шли на различные хитрости. Они надевали несколько жилеток за раз и носили пальто с особыми вставками. А чтобы икры казались более внушительными, в чулки вшивали объемные накладки.
Кроме того, в моде были свободные брюки и облегающие тесные панталоны до щиколоток. Оба этих предмета туалета держались на месте с помощью специальных петель, надеваемых под пятки. Получившийся образ выглядел настолько забавно, что вызывал насмешки окружающих.
Надевали накладной горбик
В начале XIX века в моде были простые платья с завышенной талией и слегка расклешенной юбкой. Однако знатные барышни не стремились покорить кавалеров своей изящной осанкой. Наоборот, они повязывали на тело плотный валик под платьем чуть ниже лопаток.
Благодаря этому элементу и пышным складкам на спине у дам образовывался небольшой горбик, а спина казалась сутулой. Такой силуэт был последним писком моды.
Носили на бедрах подушки
В конце XVIII века дамы носили не цельные наряды, а ансамбль, состоящий из юбки и жакета. Чтобы придать нижней части необходимую форму, дамы привязывали к бедрам подушки. Благодаря этому наряды казались более пышными, а силуэт — изящным. А вот не слишком удобные фижмы, из-за которых платья становились чрезмерно массивными, носили исключительно при дворе.
Пудрили чулки
В 20-х годах прошлого века женское нижнее белье сильно изменилось. На смену корсетам пришли утягивающие бюстгальтеры из хлопка, а пышные панталоны сменили легкие крепдешиновые трусики с наколенниками. В это время в моде были простые силуэты, без ярко выраженных изгибов и выпуклостей, а потому дамы старались скрыть с помощью белья грудь и бедра.
Зато на смену скучным черным шерстяным чулкам пришли узорчатые изделия из шелка и вискозы. Вискозные чулки ярко блестели, поэтому модницы припудривали ноги перед выходом в свет.
А какие современные тренды, на ваш взгляд, могут посоперничать с модными штучками из прошлого? Делитесь в комментариях.
