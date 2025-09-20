Мы посмотрели, как выглядят «братья и сестры» любимых сказочных персонажей в других культурах

В восточнославянских сказках Жар-птица является символом недостижимой мечты, великой награды и сурового испытания. В фильме-сказке «После дождичка в четверг...» (1985) ее сыграла Марина Яковлева, и здесь она капризная, но добрая волшебница.

Во вселенной «Гарри Поттера» феникс показан как одно из самых могущественных и благородных существ. И это не просто птица, а некий символ надежды и верности. Обе птицы так или иначе отсылают нас к идее бессмертия.

А в китайской мифологии и кино все по-другому: феникс (фэнхуан) изображается как воплощение женской силы и гармонии. В дораме «Легенда о Фениксе» (2019) фэнхуан — это символ, отражающий внутреннюю силу и трансформацию главной героини.