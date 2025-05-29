9 примеров того, как в разных странах представляют мистических персонажей

Одно из устойчивых представлений о западных вампирах — это их обаяние и утонченность: красивым существам проще подчинить себе жертву. Лестат из «Интервью с вампиром» — классический образ аристократичного кровопийцы с грустными глазами. Он появился во Франции XVIII века и сохранил манеры джентльмена.

В фильме «Семья вурдалаков» вампиры обитают в деревне, но даже там не утратили загадочности. Один из них — мудрый старец. В отличие от Луи, он не страдает от угрызений совести, но и на жуткое чудовище не похож.

В японском кино все по-другому: вампиры там — не столько соблазнители, сколько бойцы. В фильме Higanjima вампир Акира — опасный, физически мощный протагонист с резкими чертами лица. Ни романтики, ни готической эстетики — чистая выживаемость в стиле азиатского хоррора.