9 примеров того, как в разных странах представляют мистических персонажей
Кто-то пугает, кто-то чарует — мистические персонажи фэнтези давно стали любимцами зрителей. Мы узнали, как в кино разных стран изображают этих культовых героев: от западных вампиров до восточных колдуний.
Феи
В европейских сказках типичная цветочная фея — это крошка с прозрачными крылышками и платьем из трав и цветов. К примеру, Динь-Динь из «Капитан Крюк».
А вот в китайских сериалах все любопытнее. Там любое растение (даже морковка) может совершенствоваться несколько тысяч лет и обрести человеческое тело. Так, Сяо Ланьхуа — это фея цветка орхидеи. Это персонаж из дорамы «Разлука орхидеи и повелителя демонов». На нечеловеческое происхождение намекают растительные узоры на платье и небольшие заколки-цветочки.
Вампиры
1 и 3 - молоденькие мальчики, герои дамских сердец. 2 - настоящий. Чувствуется глубина.
Одно из устойчивых представлений о западных вампирах — это их обаяние и утонченность: красивым существам проще подчинить себе жертву. Лестат из «Интервью с вампиром» — классический образ аристократичного кровопийцы с грустными глазами. Он появился во Франции XVIII века и сохранил манеры джентльмена.
В фильме «Семья вурдалаков» вампиры обитают в деревне, но даже там не утратили загадочности. Один из них — мудрый старец. В отличие от Луи, он не страдает от угрызений совести, но и на жуткое чудовище не похож.
В японском кино все по-другому: вампиры там — не столько соблазнители, сколько бойцы. В фильме Higanjima вампир Акира — опасный, физически мощный протагонист с резкими чертами лица. Ни романтики, ни готической эстетики — чистая выживаемость в стиле азиатского хоррора.
Лисицы
Покуда есть нa свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки.
В славянских, да и европейских сказках, лиса всегда себе на уме, только и делает, что обманывает каких-нибудь глупых волков или медведей. Это синоним хитрости, а иногда и коварства. Лиса Алиса из «Буратино» — ну просто эталонный образец.
В Азии у лис схожая репутация, куда еще и добавляется роль очаровательных искусительниц. Но там эти сверхъестественные существа могут быть как добрыми, так и злыми. В китайской «Лисичке-свахе» оборотни — положительные персонажи. Они помогают найти истинную любовь.
Демоницы
В большинстве западных фильмов ничего хорошего от демониц не жди. Как на это намекнуть зрителю? Красный цвет и кожаная одежда помогают киношникам создать образ эдакой опасной красотки. Отличный пример — фильм «Ослепленный желаниями».
В китайском кинопроме демоны и их потомки частенько живут среди людей. Так, Цин Чэн из сериала «Девушка-демон» — полукровка. Героиня использует свои силы в крайних случаях, спасая чью-то жизнь. Так что эта демоница — крайне положительный персонаж. Внешность в демонической ипостаси яркая: это длинные когти, длинные уши, а также крылья, которые появляются при необходимости.
Баба-яга
Образ Бабы Яги в кино пережил настоящую трансформацию — от пугающей ведьмы до почти симпатичной тети с характером. В «Последнем богатыре. Наследие» Яга — ярославская отшельница с ведовскими замашками, но в целом очень жизненная: пьёт чай, ругается, варит зелья и временами становится едва ли не главной героиней. Скорее бабушка с секретами, чем страшилище из сказок.
Совсем иначе она выглядит в Hellboy (2019): здесь Яга — уже древняя ведьма, ползущая по потолку на паукообразных конечностях. Жуткая, опасная, с потусторонним акцентом — больше монстр, чем человек. Это интерпретация западного ужастика, где славянские корни дают визуально мощный результат.
А вот японская версия из короткометражки Pan-dane to Tamago-hime — и вовсе сюрреалистичная. Баба Яга — жадная ведьма, которая живет на мельнице у скалы, вдали от остального обществ и крадёт принцессу-яйцо. Меньше страшного — больше странного, ведьма здесь немного философ и немного волшебник из керамики.
Колдуны
В этом пункте у нас собрались Дарклинг из «Тени и кости», Тарабас из «Пещеры золотой розы» и Дунфан Цинцан из «Разлуки орхидеи и повелителя демонов».
Загадочность, красота и любовный интерес главной героини — вот что объединяет современных темных волшебников со сложной судьбой. Этих ребят можно легко узнать по черным одеждам и зыркающему взгляд из-под бровей.
Русалки
История Русалочки, спасшей принца, растиражирована в искусстве, а в 2023 году «Дисней» снял фильм-сказку.
Китай к этой теме тоже не равнодушен, взять ту же дораму «Моя дорогая русалка». Принцесса русалок еще 900 лет назад была спасена ученым. Она решила посвятить себя мужчине, когда тому исполнится 25 лет. Странно, но в каждой жизни возлюбленный таинственно погибал в юном возрасте. Поэтому в этот раз русалка наконец-то вышла на берег раньше, чтобы спасти свою родственную душу.
Гоблины
Казалось бы, гоблины должны быть страшными. Но король гоблинов Джарет — известный красавчик, хоть и сыграл главного злодея в «Лабиринте».
В корейской мифологии слово «токкэби» обозначает нечистую силу. В переводах на европейские языки токкэби нередко становятся гоблинами. Они во многом схожи с человеком, только вот красотой обычно не отличаются. Но создатели сериала «Гоблин» («Токкэби») решили сделать главного героя мечтой всех девушек — и не прогадали, их проект взлетел в международном прокате.
Тролли
Зато тролли страшные, как и положено в сказках. Что в сериале «Десятое королевство», что в «Хоббите». Но если в экранизации Толикина чудища превращаются в камень с восходом солнца, то в первом сериале тролли спокойно разгуливают себе днем.
Иногда так хочется узнать больше про сказочных персонажей:
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