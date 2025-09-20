15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох

Только представьте: жили себе люди, а тут им на голову внезапно падает наследство. Да еще и ссориться из-за него ни с кем не приходится. Сказка? Ни в коем случае! Бывает, что даже старая квартира с долгами по коммуналке может скрывать внутри кое-какие приятные сюрпризы. А иногда в наследство достаются вроде бы простые вещи, но именно в них хранится самое ценное — память о любимых людях.