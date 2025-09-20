Прабабушка сама хоть была в курсе, что что-то там оставила правнуку? При жизни не говорила, завещания не оставила, счет открыла на имя другого человека. Но хотела, чтобы досталось автору, точно-точно.
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Только представьте: жили себе люди, а тут им на голову внезапно падает наследство. Да еще и ссориться из-за него ни с кем не приходится. Сказка? Ни в коем случае! Бывает, что даже старая квартира с долгами по коммуналке может скрывать внутри кое-какие приятные сюрпризы. А иногда в наследство достаются вроде бы простые вещи, но именно в них хранится самое ценное — память о любимых людях.
- Бабушка бывшего мужа всегда меня любила. Когда она умерла, мне достался ее старый пузатый самовар. Родственники острили: «Ну вот, будешь кипяточком слезы запивать». Как-то я решила самовар начистить. Разобрала. Внутри была какая-то ветошь. Гляжу, а в ней припрятаны золотые старинные монеты.
- Мне в наследство от родителей досталась гостиница. Горничные моют все так тщательно, что там нет ни единого микроба от предыдущих жильцов. Я хожу и лично проверяю, как они трут номера. Белье кипячу, расходники все одноразовые. Ни единой пылинки. Это сложно и дорого: выбрасывать тряпки после мытья каждого унитаза, использовать профессиональные средства и тратить много времени на уборку. Гости ничего не подозревают, а я прямо кайфую из-за того, что люди в стерильной чистоте живут во время отпуска. © Подслушано / Ideer
- Мой кухонный фартук сшит из льняного постельного белья моей покойной прабабушки. У бабушки, мамы, тети и сестры тоже есть такие фартуки. Я свой обожаю, но боюсь испачкать, поэтому пока им не пользуюсь. Кроме того, прадедушка оставил нам свое пианино — ему больше ста лет и у него клавиши из слоновой кости. © Haelx / Reddit
- Достался мне в наследство от родной тети частный дом недалеко от города. Домик небольшой, снаружи покрыт обычным кирпичом. Но внутри — шикарный ремонт, все продумано, мебель и техника, гармония и стиль. Переехала и понимаю, что я в своей растянутой домашней одежке вообще не вписываюсь в этот интерьер. Иду покупать шелковый халатик с кружевом, ибо надо соответствовать. Домашний дресс-код, так сказать. © Подслушано / Ideer
- Я узнал, что моя прабабушка оставила мне почти $ 30 000 наличными, которые она зачисляла на банковский счет с тех пор, как я родился. К сожалению, она зарегистрировала счет на имя моей мамы, так что деньги исчезли еще до того, как я об этом узнал. И только когда мне исполнилось 25 лет, дедушка вдруг спросил, куда я девал деньги. Оказалось, что мамуля к тому времени уже приобрела новую машину и декоративный аквариум. © Unknown author / Reddit
- Умер у меня через 33 колена родственник, а наследники отказались от его имущества. Вышло, что я наследник. Полагалась мне однокомнатная квартира на выселках с долгом за комуналку. Ну ладно, вступил в наследство, оплатил. Звонок из банка, мол, приходите документы подписать. Думаю: «Что за ерунда? Какие еще документы?» А оказалось, что на счете у этого родственника лежала приятная такая сумма. Я обзвонил отказавшихся наследников, встретились вместе и затусили на эти деньги. А квартиру я сдаю. © napeHb / Pikabu
- Мой прадед был отличным ювелиром. По наследству мне досталось несколько необыкновенных комплектов, которые он дарил моей прабабушке. Он ее очень любил. Недавно мы решили снести их старый домик и на этом месте построить новый. Нашли в стене сундук! Как же мы радовались, когда его вскрыли. Красота необыкновенная! Оказалось, прабабушка говорила моей маме в детстве, что дед заныкал три сундука. А где именно — не сказал... не успел. Ведем поиски наследства. © Подслушано / Ideer
- После развода я оказалась почти без денег. И тут пришла весть: мне досталась однушка от тетки. Родственники хмыкали: «Ты там на ремонт разоришься». Я приехала — и чуть не заревела: облезлые обои, запах плесени. Но когда мы с детьми начали отрывать линолеум, под ним обнаружился старинный паркет и спрятанный под одной доской сверток. Внутри была целая коллекция редких почтовых марок.
- Мне достался дом от бабушки. Дочь выросла, вышла замуж и решила там жить. Звонит мне на днях: «Мам, мы решили перестройку сделать и косяк дверной расширить». Их ждал сюрприз! В пространстве у двери был припрятан сверток из газеты за 1975 год, а внутри лежали... волосы. И что с этим делать, мы теперь не знаем. Ни она, ни я. © Подслушано / Ideer
- Не так давно перебрали вещи в квартире бабушки. Помимо многолетней консервации, мешков с мукой, солью и сахаром, между рулонами ковров и залежами битой и новой посуды там нашлось много интересного. © BezMizinca / Pikabu
- Купили с мужем большой старинный сундук у девушки. Он ей достался по наследству от мамы, маме — от бабушки, бабушке — от прабабушки, а ей от прапра... Я на него смотрела влюбленными глазами, а девушка — как на мусор. Как представлю, какая у него история... До мурашек! © Подслушано / Ideer
- Мой дядя знал, что его время подходит к концу. Мы много времени проводили с ним вместе. За пару дней до ухода из жизни дядя вручил мне мусорный пакет, набитый вещами, и велел открыть его, когда вернусь домой. Внутри были книги о индейцах и городах-призраках Дикого Запада, несколько свитеров десятилетней давности и около 20 старых видеокассет. Это именно то, что я ждал! Спасибо, дядя Фил. Все еще скучаю по тебе! © bpk014 / Reddit
- Мне досталось хорошее наследство от двух бабушек и дедушки. Стараюсь тратить эти деньги на то, что они любили, чем жили. Например, сделала пожертвование в маленький музей, куда одна бабушка обожала ходить. Еще помогла кошачьему приюту. Покупать что-то стараюсь у мастеров, которые работают на себя: вся посуда в доме — ручная работа, дедушка такое ценил и всегда у рукодельников вещи брал, чтобы они ремесло не бросали. Как будто бабушки и дедушка продолжают жить в этих нехитрых идеях. © Подслушано / Ideer
- В 2001 году ушла из жизни мама, осталось наследство — сеть ресторанов. Сестры решили все продать и поделить. Мне достался мой «кусочек» — немаленькая сумма. С мужем были молодыми и глупыми, вкладывались в сомнительные предприятия друзей, жили на широкую ногу. Хорошо, что хоть квартиру купили и ремонт сделали. Очухались только через четыре года, когда осталось всего ничего. Сумели открыть магазин, который до сих пор нас кормит. Сколько возможностей профукали... Теперешние бы мозги в 20 лет иметь, все было бы по-другому. © Подслушано / Ideer
- Сильно поругались со старшим братом из-за наследства. От деда досталась однушка в старом доме. Я орала на брата, что у него семья, дети, и это отличный первоначальный взнос, а он с пеной у рта доказывал мне, что как-нибудь справится, и мне, одинокой молодой девушке, эта квартира нужнее. Делить там нечего, сумма сравнительно небольшая. Пришлось надавить на предков, чтобы деньги достались ему. Поняла, что нас воспитали все-таки правильно. Люблю его, люблю его жену и детей, и не понимаю, как может быть иначе. © Unknown author / Pikabu
- Мне достался дедушкин рояль. Сколько себя помню, всегда умолял его отдать его именно мне. Когда деда не стало в прошлом году, я получил этот инструмент, а вместе с ним и 28 лет воспоминаний, любви и мудрости, которыми он со мной делился. Рояль буквально символизирует мои отношения с дедушкой, и я буду бережно хранить его. © readycent / Reddit
- Моему деду досталась в наследство от брата старая дача. Ну он и продал ее за приличную сумму. Сдал свою квартиру. Оплатил себе проживание в санатории на год. Сказал, что в конце жизни хочет развлекаться по-пенсионерски. Звонит нам каждый день и рассказывает про шахматные турниры с дедулькам, про романы с бабульками, про то, что нашел недалеко от санатория танцы для пенсионеров. И еще, что конец жизни отменяется, он молод и здоров и уже сейчас надо думать, где найти денег еще на год санатория. © Подслушано / Ideer
- Я учился в колледже, когда умер мой отец и оставил мне около $ 30 тысяч. Половину я потратил на машину, а еще оплатил год учебы и примерно полтора года аренды жилья. Прошло уже 15 лет, но я до сих пор доволен своим выбором. Машина прослужила 7 лет, мне не приходилось беспокоиться об аренде, и я сэкономил на кредитах. Хотя, конечно, мне бы не помешало руководство, которое можно открыть на странице «Как использовать неожиданно свалившиеся деньги». © tr1ppn / Reddit
- Знакомый рассказывал. Жил он всю жизнь с матерью, батя ушел, когда сыну и года не было. Родственников почти не знал — только пару теток и бабку где-то в столице. Так недавно та бабуля умерла и оставила ему шикарную квартиру. И тут оказалось что родни у парня не пересчитать, все хотят кусочек столичной квартирки. Только сестер десяток нашлось, братьев тоже немало, дядьки, тетки и седьмая вода на киселе. Мой приятель каждому высылал копию завещания, где единственным наследником был он. Родня исчезала так же быстро как и появлялась. © CasualFood / Pikabu
Да уж, эти ребята — настоящие счастливчики. Вот бы нам кто-то оставил старинный рояль или сундук с драгоценностями! Интересно, вам когда-нибудь падало на голову нежданное наследство? Поделитесь своими историями в комментариях к этой статье.
