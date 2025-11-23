20+ человек рассказали о подарках, которые согрели сильнее тысячи слов

История про шкатулку напомнила. У меня нет никаких памятных вещиц от бабушки и дедушки с отцовской стороны. И однажды сильно захотелось найти ковёр, который висел у бабули в зале (бабуля говорила именно "зал"), точнее, фото ковра, чтобы повторить рисунок вышивкой или алмазной мозаикой, чтобы памятная вещица была. Причём ковёр был необычной расцетки, казалось бы, нашёлся бы легко, но нет, так и не нашла. :(