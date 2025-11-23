История с сюрпризом в шоколадном яйце тронула до слёз. Это история о настоящей любви
20+ человек рассказали о подарках, которые согрели сильнее тысячи слов
Иногда подарки — это не просто вещи, а живое свидетельство того, что тебя любят, ценят и понимают твои желания, как никто другой. А после и каждый день обладания этой вещью возвращает в тот самый миг, когда глаза засветились радостью, а сердце затопил восторг.
- В декабре с деньгами было туго. Подарил жене шоколадный набор, с яйцом и конфетками. Сидит она грустная, приболевшая, за новогодним столом и расковыривает яйцо. Открыла контейнер, смотрит на меня с отвисшей челюстью и сдавленно выдает: «Ну ты вообще!» А на самом деле, в самом конце месяца мне пришел хороший заказ, и я смог подзаработать. Я купил этот набор, аккуратно распаковал его и разобрал яйцо. Из контейнера достал игрушку, положил золотые сережки и записку «С Новым Годом, я тебя люблю!» Половинки яйца разогрел на сковородке и склеил их вместе. Потом завернул и все собрал в целый подарок. Короче, делайте своим любимым сюрпризы, не пожалеете! © patsanenok / Pikabu
- В свой день рождения был далеко от дома. Вдруг раздается звонок. Незнакомый мужик говорит, чтобы я через 10 минут был там-то. Встречает, передает пакет, фотографирует меня и говорит: «Удачи». Смотрю в пакет — во дела! Там лежат конфеты и свеженькая выпечка. Пирожки с мясом и ватрушки. Позвонил маме и спросил, не ее ли рук это дело. Сказала, что да. Примерно за неделю до этого она спросила, чего мне не хватает, а я сказал, что бабушкиных ватрушек. Тогда мама моя нашла через соцсети девушку, которая испекла пирожки и ватрушки, и отправила мне со своим мужем. Как позже оказалось, они еще и мои земляки, из соседнего района. Вот так я получил свой лучший подарок на день рождения. © Grossfrogstim / Pikabu
- У мамы были красивые золотые серьги-цветочки — папин подарок. После развода она их редко носила, и сказала, что отдаст их мне, когда я подрасту. А потом они потерялись. И вот недавно мне достались другие серьги, тоже цветочные, но уже от мачехи. Для меня это показалось очень символично. Словно моя мама передала когда-то обещанные мне серьги через мачеху. Я благодарна маме за ту любовь, что она мне дала. Я благодарна мачехе за ту любовь и заботу, что она дала папе. И со мной рядом есть частичка их обеих. © Кактус / ADME
- Собиралась к жене брата на ДР. Планировала подарить цветок в горшке и деньги. В итоге купила шикарную орхидею, но та была не в цветении. Нашла похожую веточку, из купюр привязала «цветы» и «бутоны». Очень прикольно получилось. Сашка оценила! © Ирина / ADME
- Мне подруга однажды притащила коробок спичек с надписью: «скромно, но подарок», так я их несколько лет хранила. А в другой раз дети вручили коробочку с торчащей из нее бумажкой и надписью «тяни!» Долго тянула! Там были склеенные в ленту и свернутые в рулон сто мелких купюр. © Катастрофа Я / ADME
- Моя мама говорила, что подарок должен быть человеку, а не дому, хоть я и люблю практичные подарки. При этом она мне однажды подарила огромную пачку моего любимого растворимого кофе и долго извинялась, так как не знала, что еще подарить. А мне этот подарок зашел куда больше, чем другой — огромная хрустальная ваза. Я цветы вообще не люблю. У меня даже комнатных нет. © Мамарошка / ADME
- Мама была художницей. Как-то раз она подарила мне картину, изображающую замок Трив в Шотландии. На обороте она написала: «Моей лучшей подруге». Ее уже нет, а я смотрю на эту картину каждый день. © Unknown author / Reddit
- Моя лучшая подруга сделала памятную книгу с историей нашей дружбы. Там куча фотографий с наших отпусков и с вечеринок. Многие я даже раньше никогда не видела. 30 лет дружбы, все ее взлеты и падения — в одной книге. Мне книга очень понравилась, и я постоянно ее пересматриваю. © binghamjasper / Reddit
- Когда много лет назад мы съехались с мужем, подруга подарила нам на новоселье крохотное растение. Я его размножила, и оба растения выросли в полноценные деревья. А когда подруга купила дом, я подарила ей детку от того растения на новоселье. © i_want_that_boat / Reddit
- Раньше моя жена работала в зоомагазине. Каждый раз, когда я заходил туда купить кошачий корм, мы немножко болтали. Через некоторое время мы начали встречаться, и вскоре она подарила мне листок бумаги с историей моих покупок в зоомагазине. Рядом с некоторыми были пометки: «В этот день ты пригласил меня на свидание», «В этот раз ты купил игрушку для своего кота, мне она показалась милой». Это была своеобразная летопись зарождения ее чувств и наших отношений: о чем мы говорили, и что она думала обо мне еще до того, как мы начали встречаться. © winter-marmot / Reddit
- Мы с женой живем вдвоем, дети разъехались. Старший сын подарил нам цифровую фоторамку, на которую поступают фотографии всех наших детей и внуков. Мы держим ее включенной с 5 утра до 10 вечера и нам очень нравится наблюдать, как на ней появляются новые фотографии. Это был лучший подарок за долгие годы. © hammerk101977 / Reddit
- Бабуля подарила мне огромный плед ручной работы, связанный крючком. Я его обожаю! Но самое забавное в том, что она начала его вязать, чтобы подарить мне на 14-летие. Потом все время откладывала, потому что не доделала. В конце концов, она подарила его мне на свадьбу, когда мне было 19. © FancyPants**** / Reddit
- В детстве я обожала Коралину. Моя младшая сестра сделала мне куклу Коралины со всеми деталями. Она сделала проволочную основу, сшила вручную одежду, а голову сделала из полимерной глины. Получилось очень красиво, а ведь ей было всего 14! Это, без сомнения, лучший подарок, который я когда-либо получала. © Foreign-Tennis-6024 / Reddit
- Когда я был малышом, у моей бабушки была заводная музыкальная шкатулка — и это почти все, что я помню о бабушке. Я помнил мелодию шкатулки, как она выглядела, и что ее купили в Швейцарии в 1960-х. Я безуспешно пытался найти ее в интернете.
И вот однажды на семейном сборе, когда мне уже было под сорок, мы заговорили о былых временах, о нашей бабушке и о том, как много она для нас значила. Я рассказал свою историю и воспоминания об этой музыкальной шкатулке, но особой реакции не последовало. Многие родственники знали бабушку гораздо дольше и сохранили о ней гораздо более яркие воспоминания, чем я.
Примерно через месяц я получил посылку. Музыкальная шкатулка оказалась у одного из моих многочисленных двоюродных братьев, и он прислал ее мне в подарок. Не могу передать, как много это для меня значило и как я был тронут, когда она вернулась в мои руки спустя столько лет. © Sean Robinson / Quora
- Когда моему внуку было 16 лет, он подарил мне целый пакет с пряжей и принадлежностями для вязания, потому что увидел, как я вяжу маленькие пледы для наших питомцев.
Так забавно было смотреть на нетерпение, с которым он наблюдал, как я перебираю все вещи, что были в пакете. Он рассказал, как выбрал каждую из них и почему. Ему пришлось вникнуть в тему вязания, а также немного поспорить с продавщицей, потому что он хотел выбрать то, что соответствует именно моему вкусу. Да, он правда прелесть. © Suzanne Caubet / Quora
- В этом году моему старшему сыну исполнилось 9 лет. Cпросила, что он хочет получить в подарок. А он ответил: «лопату». Большую хорошую лопату. Странновато, но ладно, подарили. И за это лето я поняла, что он действительно умный, и это был самый лучший подарок. На берегу любого озера, реки или моря он был всегда занят и всегда в центре внимания. К нему сразу подтягивалась толпа мальчишек. Он был в гуще событий, легко находил друзей — точнее, они сами его находили. Он строил плотины на ручьях, выкапывал озера и пруды, строил замки. А из-за того, что самая большая и красивая лопата была у него, он был руководителем процесса, что нравилось ему не меньше, чем само строительство. © Janepro / Pikabu
- Когда-то я сидела у замечательной тетки-стоматолога. А пока бралась анестезия, в кабинет вплыл пышноусый мужчина, похожий на Санту, и вручил ей, рассыпаясь в благодарностях, благоухающий гигантский букет лилий. А когда он удалился, раскрасневшаяся и довольная врач вдруг пустилась в воспоминания о лучших подарках.
— Марина, — обратилась она к ассистентке, которая на мне слюнявчик поправляла, — а помнишь лучший подарок от пациента в нашей с тобой жизни?
— Конечно, помню, — отозвалась Марина, — нам рыбак тогда целый пакет собственноручно накопченной рыбы привез!
И они хором так восхищенно вздохнули, что и мне стало за них радостно. © Tigrabux / Pikabu
- В детстве я мечтал о вертолете, но шансов получить его в подарок было ноль. Как-то на день рождения папа дал мне упакованный подарок. Открываю в предвкушении — а там паяльник, припой и канифоль. Папа мне тогда сказал: «Теперь ты сможешь сделать себе вертолет». И я его сделал. Я сейчас думаю, что это был один из двух лучших подарков детства. Второй лучший подарок — это, конечно же, компьютер. А когда мне исполнилось 31, то папа все-таки подарил мне радиоуправляемый вертолет. © Unknown author / Pikabu
- Помогала родственнице продавать украшения. Принесла в офис, все начали радостно примерять. Моей коллеге просто чудесно подошли одни жемчужные серьги-капельки. У нее было каре, черные волосы, из-под которых кокетливо выглядывали эти серьги. И ей они очень понравились, но, как я поняла, свободных денег на такую покупку не было, приближался Новый Год и траты были расписаны. Она вздохнула и с явным сожалением вернула мне серьги.
А мне прям запала в душу эта ситуация. Редко, когда такое попадание — так подходит какая-то вещь, и такая жалость, что человек сам себе в этой радости отказывает. В общем, подумала и написала в соцсети ее сыну: «Наверняка готовите подарок маме. А не хотите ли подарить именно то, что ей понравилось?»
К счастью, сын заинтересовался, и после обсуждения с папой они купили эти серьги. А я как на иголках ждала окончания новогодних праздников, чтобы услышать от коллеги о ее подарке на Новый Год и пытаясь представить ее реакцию. В общем, с ее слов, это был действительно неожиданный и приятный подарок. Она еще долго с теплом вспоминала эту ситуацию и с удовольствием носила те серьги. © MedeyaLara / Pikabu
- Есть у меня друг из далекого города, видимся всего 2 раза в год. Прислал посылку, чтобы утешить меня в трудное время. Смотрю, а там сласти из моей любимой кондитерской! А рядом с ними еще большее безумие — билет в кино с нашей первой встречи. Он сохранил его, а теперь я ношу его в паспорте как напоминание, что есть на свете люди, которым я дорога.
- Жена одно время очень увлекалась женскими журнальчиками. И вот как-то открывает она купленный мной последний номер, листает и с удивлением кричит: «Смотри, оказывается в журналах настоящие цепочки раздают!» В общем, журналы тогда были довольно толстые и продавались упакованными в полиэтиленовую пленку. Перед ее днем рождения я купил журнал, аккуратно распаковал и к одной из фотографий скотчем прикрепил золотую цепочку, сложенную в несколько раз. Сложнее всего было аккуратно запаять полиэтилен обратно, но эффект превзошел все ожидания.
Потом к ней, конечно, пришло понимание, глаза засияли. Скоро 25 лет вместе, но иногда вспоминаем с теплом тот «чудесный» журнал. © allso / Pikabu
- Подруга позвала на день рождения. Приезжаю — веселье в разгаре. И тут я, с кучей картонных коробок. Подруга давай коробки вскрывать. Гости глянули, что там — аж физиономии повытягивались. А подруга ржет в голос, ведь я подошла к подаркам практично, учла что у нее недавно было новоселье. Сбегала в хозяйственный и строительный. Накупила всевозможной бытовой химии, губок, тряпок, швабру с ведром, простой набор инструментов. Наполнила этим коробки и поехала дарить. Ну, в общем, подруга до сих пор благодарит. Говорит, выручила, до ближайшего хозяйственного в соседний район ехать, а так почти на 2 года всего хватило. © Мирра / ADME
- Подарил на свадьбу друзьям фотоальбом на 100 листов с их фотографиями и сказал: «На обороте каждого фото — факт, который порадует вашу молодую семью». Долго они поминали меня добрым словом! Ведь там я на обороте каждого листа оставил деньги. До сих пор вспоминают, каким удобным был тот диван, что они взяли на эти деньги. © Jrtfy / ADME
- Бабушка с дедушкой праздновали юбилей свадьбы. Мама в последний день рванула за подарком, но ничего не нашла. Праздник прошел отлично, а на прощание мама виновато сказала: «А подарок я вам завтра подарю, хорошо?» И тут вдруг по дороге домой у мамы отошли воды. И уже в 7 часов утра, на день раньше назначенного срока, появилась я. Бабуля до сих пор говорит, что это самый лучший подарок к их годовщине! © HaappyOowl / Pikabu
- Под самый Новый Год мы перебрались в новую квартиру. Стукнула полночь, сели всей семьей открывать свои подарки. Я с воодушевлением разматываю здоровенную упаковку, а там... стремянка! И лежит еще записка: «Я помогу тебе добраться до вкусняшек на кухне». Надо сказать, я маленького роста, а в новой квартире мы отгрохали кухню с высоченными ящиками. В силу своего роста я могла пользоваться только первыми двумя из четырех полок. Следующие десять минут я радостно переставляла свою стремянку по кухне и доставала из каждого ящика сверху по вкусняшке: нутелла, кола, мармеладки, чипсы. В этот момент я была безумно счастлива, прямо как в детстве. © ArtikA / Pikabu
- Мне в детстве отец диск подарил с игрой на день рождения. А я такой: «Бать, ну ты чего, у меня же приставка, там картриджи». Папка только развел руками и послал меня забрать пакеты с продуктами из машины. А там оказалась коробка с моим первым компом. Вот это был подарок так подарок — уже ни одна техника мне уже не принесет таких эмоций. © Actionsen / Pikabu
- Одно из самых крутых воспоминаний детства. Сидели дома со старшей сестрой (ей около 14, мне 9), в барби играли. А нарядов так мало, по одному на каждую куклу. Как ни тасуй, новый образ не построить. Сестра говорит: «Идем в магазин за новыми нарядами». Даже не знаю, почему она решила потратить свои невеликие карманные на игрушки для меня.
Меня окутало безграничное чувство счастья, шока и восхищения. Когда стояли в лучшем игрушечном нашего городка и перебирали коробки с платьями, клянусь, мне было все равно, что мы купим. Это был восторг от самого осознания: большая, такая крутая, совсем взрослая, моя старшая сестра покупает мне подарок. И сейчас мы придем домой, и это божественное существо поиграет со мной, и будет наряжать барби.
Этой зимой приезжала к маме в отпуск в родной город. Теперь в роли старшей сестры я. Нашей младшей 9 лет. Она любит читать перед сном, но книги ей дарят ужасные: или белиберду в две строчки и три картинки, или тяжеленные тома сказок. Повела ее в книжный. Мы сидели между стеллажами, читали описание, разглядывали картинки. Нашли то самое, что хотелось прочитать больше всего. Шли домой, держались за руки и болтали.
Очень надеюсь, что когда-нибудь она будет вспоминать эту покупку так же, как я те платья для барби. Потому что для меня это, возможно, самое яркое проявление любви из детства — подарок, упакованный во время и внимание кого-то очень значимого. © Saranil / Pikabu
