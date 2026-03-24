Никаких треников и оверсайза: 16 будущих мам, которые сами создали себе платья мечты
Многие привыкли, что гардероб будущей мамы — это сплошной оверсайз и безразмерные футболки. Но героини нашей подборки решили, что их «особенное положение» достойно куда более эффектных образов, чем те, что висят на полках масс-маркета. Мы собрали 16 талантливых женщин, которые своими руками создали платья мечты и доказали: беременность — самое время для настоящего кутюра.
«Мое платье для беременной фотосессии на средневековом фестивале»
«Платье для беременных в моем миленьком исполнении»
«Я начала шить это платье еще в 2022 году, и только сейчас смогла примерить его»
Это платье для «беременной» фотосессии — результат долгой работы: от перешитого под растущий животик топа до пышной многослойной юбки из 27,5 метров разноцветного тюля.
«Связала платье, чтобы объявить о своей беременности»
«Я сама сшила это платье для фотосессии во время беременности»
Что за мода поддерживать живот снизу, я вижу просто руку, стремящуюся к промежности, противное движение . Они все боятся, что живот упадёт без поддержки?
«Связала крючком платье для беременной себя»
«Мое самодельное платье для беременных: мягкий трикотаж в рубчик и нежный цвет морской пены»
«Мое платье для беременных готово!»
Второе платье от этой девушки в подборке.
Насчет элитного отдела сомневаюсь
- Такое платье только в элитных отделах для будущих мам продавать — и ценник побольше нацепить. © Embolisms / Reddit
«Вдохновилась работой одной мастерицы и решила сама связать крючком платье для своей беременной фотосессии. Я просто в восторге от того, что получилось!»
Очень крупные что-то все беременные (((
...поэтому у всех рука поддерживает живот...
иначе будет казаться,что дамы просто толстые, а не в положении...
«Сшила себе платье для беременных по выкройке... детского платьица!»
Ну что тут скажешь... Не зря, ох не зря одежда для детей и взрослых изготавливается по разным лекалам! 😂
«Решила, что одежда для беременных тоже должна быть яркой!»
«В брюки я уже влезаю со скрипом, так что до самых родов объявляю режим „только платья“. Кстати, я сшила его из старой простыни!»
«Cшила платье, которое идеально сидит сейчас и будет отлично смотреться после родов. Настоящее спасение, когда хочется выглядеть эффектно!»
Там и соски вот-вот покажутся. Особенно если с плеч оно все же соскользнет
«Сшила платье на свой „мамский“ девичник. Ткань отхватила на распродаже всего за 5 баксов!»
«Я сшила себе платье для беременных!»
Вот это самое нормальное для повседневной носки. У меня похожее было. Только покупное.
«Надоело скучное шмотье для беременных, так что сшила себе сама вот такое платье!»
А какой из этих нарядов вы бы с удовольствием примерили сами, даже если не планируете пополнение в ближайшее время? Или, может, вы сами создавали наряды во время беременности? Делитесь в комментариях.
