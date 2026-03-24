Никаких треников и оверсайза: 16 будущих мам, которые сами создали себе платья мечты

Многие привыкли, что гардероб будущей мамы — это сплошной оверсайз и безразмерные футболки. Но героини нашей подборки решили, что их «особенное положение» достойно куда более эффектных образов, чем те, что висят на полках масс-маркета. Мы собрали 16 талантливых женщин, которые своими руками создали платья мечты и доказали: беременность — самое время для настоящего кутюра.

«Мое платье для беременной фотосессии на средневековом фестивале»

«Платье для беременных в моем миленьком исполнении»

«Я начала шить это платье еще в 2022 году, и только сейчас смогла примерить его»

Это платье для «беременной» фотосессии — результат долгой работы: от перешитого под растущий животик топа до пышной многослойной юбки из 27,5 метров разноцветного тюля.

«Связала платье, чтобы объявить о своей беременности»

«Я сама сшила это платье для фотосессии во время беременности»

«Связала крючком платье для беременной себя»

«Мое самодельное платье для беременных: мягкий трикотаж в рубчик и нежный цвет морской пены»

«Мое платье для беременных готово!»

Такое платье только в элитных отделах для будущих мам продавать — и ценник побольше нацепить. © Embolisms / Reddit

«Вдохновилась работой одной мастерицы и решила сама связать крючком платье для своей беременной фотосессии. Я просто в восторге от того, что получилось!»

«Сшила себе платье для беременных по выкройке... детского платьица!»

«Решила, что одежда для беременных тоже должна быть яркой!»

«В брюки я уже влезаю со скрипом, так что до самых родов объявляю режим „только платья“. Кстати, я сшила его из старой простыни!»

«Cшила платье, которое идеально сидит сейчас и будет отлично смотреться после родов. Настоящее спасение, когда хочется выглядеть эффектно!»

«Сшила платье на свой „мамский“ девичник. Ткань отхватила на распродаже всего за 5 баксов!»

«Я сшила себе платье для беременных!»